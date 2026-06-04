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जनता की समस्याओं का 7 दिन में हो निराकरण, लापरवाही बरतने वाले अधिकारी सीधे होंगे सस्पेंड: सांसद बृजमोहन अग्रवाल

सांसद ने मंच से ही दो टूक कहा कि शिविर में आए सभी विभागों के आवेदनों का निराकरण हर हाल में 7 दिनों के भीतर किया जाए. जो भी विभाग समय सीमा में काम नहीं करेगा, उसके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई होगी.

सुशासन तिहार के दौरान जब कुलेश्वर महादेव शासकीय महाविद्यालय की बाउंड्रीवॉल निर्माण में वन विभाग द्वारा आपत्ति लगाने और क्षेत्र के रेंजर के बिना किसी पूर्व सूचना के नदारद रहने की बात सामने आई, तो सांसद बृजमोहन अग्रवाल का कड़ा रुख देखने को मिला. उन्होंने मंच से ही गहरी नाराजगी जताई. सांसद ने जिला प्रशासन को संबंधित रेंजर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने के निर्देश जारी किए.

रायपुर: छत्तीसगढ़ की रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद बृजमोहन अग्रवाल गोबरा नवापारा में हुए 'सुशासन तिहार' (महाशिविर) कार्यक्रम में शामिल हुए. सांसद ने प्रशासनिक अधिकारियों को चेतावनी दी कि जनता के काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

शिविर में जब हरिहर हाई स्कूल की जमीन पर अवैध कब्जे और नवापारा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की आरक्षित भूमि का हस्तांतरण साल 2013-14 से अटके होने का मामला सामने आया, तो सांसद ने तत्काल मंच पर ही पटवारी, आरआई और तहसीलदार को तलब किया.

सांसद ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा, "सरकारी जमीन जनता और सरकार की संपत्ति है." उन्होंने एसडीएम और प्रशासनिक अमले को निर्देश दिया कि अगले 3 दिनों के भीतर स्कूल की जमीन से अवैध कब्जा हटाया जाए और 7 दिनों के भीतर स्कूल के नाम पर जमीन दर्ज की जाए.

नवापारा क्षेत्र को मिली करोड़ों की विकास सौगातें

⦁ नगर पालिका कार्यालय का नया भवन: नवापारा नगर पालिका के नए प्रशासनिक भवन के निर्माण के लिए 2 करोड़ की राशि, शिलान्यास किया गया.

⦁ बेटियों की शिक्षा और सुविधा: शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला नवापारा में अतिरिक्त कमरों के निर्माण के लिए सांसद निधि से तत्काल ₹10 लाख स्वीकृत किए गए. कन्या शाला में भीषण गर्मी के मद्देनजर पेयजल संकट को दूर करने के लिए 7 दिनों के भीतर नया बोरिंग और पंप चालू करने के कड़े निर्देश दिए.

⦁ बेटियों को खेल की सौगात: अखाड़े में अभ्यास करने वाली स्थानीय बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए 'महावीर बजरंग अखाड़ा' को खेल सामग्री एवं अन्य व्यवस्थाओं के लिए ₹5 लाख की राशि देने की घोषणा की.

''भाजपा सरकार में जनता के द्वार पर है प्रशासन''

सांसद अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि पहले की सरकारों में जनता अपनी छोटी-छोटी समस्याओं के लिए दफ्तरों के चक्कर काटती थी, लेकिन आज हमारी विष्णुदेव साय सरकार का पूरा अमला खुद जनता की चौखट पर आकर बैठा है. इस सुशासन शिविर में 300 से अधिक आवेदन आए हैं, जिनमें से 108 नगर पालिका और 75 राजस्व विभाग से जुड़े हैं.

बिजली के खराब तार, नालियों की सफाई, पानी की किल्लत जैसी सभी बुनियादी समस्याओं को अधिकारी तत्काल युद्धस्तर पर ठीक करें. यह पहली ऐसी सरकार है जो खुद जनता के बीच आकर अपनी परीक्षा दे रही है.