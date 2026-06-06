ETV Bharat / state

रामचंद्रपुर में सुशासन तिहार, बाल विवाह मुक्त बनाने का भी लिया संकल्प

समस्या निवारण शिविर में बड़ी संख्या में समाधान की आस लेकर ग्रामीण पहुंचे.

SUSHASAN TIHAR BALRAMPUR
समस्या निवारण शिविर बलरामपुर (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 6, 2026 at 11:46 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बलरामपुर: रामचंद्रपुर में सुशासन तिहार के तहत जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन हुआ. आसपास के विभिन्न ग्राम पंचायतों से अपनी समस्या और शिकायत लेकर लोग पहुंचे. इस दौरान बड़ी संख्या में आमजन सहित विभागीय अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे.

छत्तीसगढ़ में एक मई से सुशासन तिहार

छत्तीसगढ़ में 1 मई से 10 जून तक ग्राम पंचायतों और नगरीय निकाय क्षेत्र में आम जनता की समस्या और शिकायतों के समाधान के उद्देश्य से सुशासन तिहार के तहत समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जा रहा है. इस शिविर में नागरिकों की समस्या, मांग के संबंध में आवेदन लेकर उनका समाधान किया जा रहा है. रामचंद्रपुर में आयोजित शिविर में एसडीएम, तहसीलदार, जनपद सीईओ सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आम नागरिक भी शामिल हुए.

Sushasan tihar
गर्भवती महिलाओं की गोदभराई रस्म (ETV Bharat Chhattisgarh)

विभिन्न विभागों के लगाए गए स्टॉल

बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर में आयोजित सुशासन शिविर में राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, वन विभाग, सहित अन्य विभागों ने सरकारी योजनाओं के संबंध में स्टॉल लगाया. सभी विभागों ने ग्रामीणों को जानकारी दी. इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने भी विभागीय स्टॉल में पहुंचकर जायजा लिया.

समस्या निवारण शिविर बलरामपुर (ETV Bharat Chhattisgarh)

16 ग्राम पंचायत के बीच समाधान शिविर, जांच कर आवेदन का निराकरण

रामानुजगंज एसडीएम आनंद नेताम ने बताया कि आज सुशासन तिहार के तहत आयोजित शिविर में रामचंद्रपुर सहित आसपास के 16 ग्राम पंचायतों के ग्रामीण शामिल हुए. अब तक इससे पहले हमें 742 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें लगभग सभी आवेदन का जांच कर निराकरण किया जा चुका है. रामचंद्रपुर में आयोजित सुशासन तिहार अंतर्गत शिविर में 142 आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसकी विधिवत जांच कर निराकरण किया जाएगा.

आमजन की समस्या का समाधान करने लग रहा सुशासन शिविर

रामचंद्रपुर में आयोजित सुशासन शिविर में शामिल हुए जनपद पंचायत अध्यक्ष मुंद्रिका सिंह ने कहा किसान मजदूर अपनी छोटी छोटी समस्या को लेकर शासकीय ऑफिस के चक्कर काटते हैं. उन्हें ऑफिस के चक्कर न काटना पड़े और छत्तीसगढ़ शासन की जनहित की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य है. जनता की समस्या का त्वरित समाधान हो, इसलिए यहां शिविर लगाया गया है.

Sushasan tihar
बाल विवाह मुक्त करने का संक्लप (ETV Bharat Chhattisgarh)

बाल विवाह रोकने का संकल्प

सुशासन तिहार के तहत आयोजित शिविर में बलरामपुर जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने के साथ अपने आसपास गांव मोहल्ले में बाल विवाह को रोकने का संकल्प लोगों को दिलाया गया. बाल विवाह की जानकारी मिलने पर तत्काल महिला बाल विकास विभाग को सूचित करने के लिए लोगों को जागरूक किया गया. गर्भवती महिलाओं की गोदभराई और नवजात बच्चों का अन्नप्राशन भी कराया गया.

जीपीएम व्यापारी हत्या: बिहार का रहने वाला शूटर झारखंड से गिरफ्तार
सुकमा में कुम्माडोंग के जंगल में हथियारों का जखीरा बरामद, आत्मसमर्पित नक्सलियों की सूचना बनी सफलता का आधार
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सुशासन तिहार में हुए शामिल, क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनीं

TAGGED:

BALRAMPUR NEWS
समस्या निवारण शिविर
सुशासन तिहार बलरामपुर
PUBLIC PROBLEM SOLVING CAMP
SUSHASAN TIHAR BALRAMPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.