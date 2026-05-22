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बरगद पेड़ के नीचे सीएम साय की चौपाल, ग्रामीणों से किया संवाद, समस्याओं का हुआ तुरंत हल

भीषण गर्मी के बीच आयोजित चौपाल में मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से आत्मीय संवाद किया. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जनता की समस्याओं को जानने का काम कर रही है. इसके साथ ही सरकारी योजनाओं की हकीकत भी जान रही है. लोगों को राशन, बिजली, प्रधानमंत्री आवास, महतारी वंदन योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ सही तरीके से मिल रहा है या नहीं. सीएम ने कहा कि वे अब तक प्रदेश के 16 जिलों का दौरा कर चुके हैं और लोगों से सीधे संवाद कर रहे हैं.

महासमुंद : छत्तीसगढ़ में 1 मई 2026 से 10 जून 2026 तक सुशासन तिहार मनाया जा रहा है. सीएम विष्णुदेव साय खुद अलग अलग जिलों का दौरा कर जनता से उनकी समस्याएं जान रहे हैं. उसके बाद मौके पर ही जनता की समस्याओं का हल हो रहा है. सुशासन तिहार के साथ ही समाधान शिविर भी लगाए जा रहे हैं. इसी क्रम में सीएम विष्णुदेव साय महासमुंद के बागबाहरा क्षेत्र में पहुंचे. यहां उन्होंने कमरौद गांव में विशाल बरगद के पेड़ के नीचे चौपाल लगाई. ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और विभिन्न योजनाओं की जमीनी हकीकत जानी. इससे पहले सीएम साय ने दुर्गा मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना भी की.

महतारी वंदन योजना का फीडबैक

मुख्यमंत्री ने महिलाओं से महतारी वंदन योजना की जानकारी ली, जिस पर महिलाओं ने नियमित राशि मिलने की बात कही. देव कुमारी साहू ने बताया कि वह योजना से मिलने वाली राशि अपनी बेटी के भविष्य के लिए जमा कर रही हैं. वहीं चौपाल के दौरान मुख्यमंत्री ने गांव के पांचवीं कक्षा के छात्र पूर्वांश साहू के साथ सेल्फी लेकर बच्चों का उत्साह भी बढ़ाया.

बच्चे के साथ सेल्फी लेते सीएम साय (ETV BHARAT)

इस दौरान बिहान योजना से जुड़ी परी साहू ने बताया कि वे योजना से जुड़कर आत्मनिर्भर बनी हैं और अब फैंसी और किराना दुकान संचालित कर रही हैं. वहीं मधु साहू ने मछली पालन के लिए गर्मी में पानी की समस्या बताई, जिस पर मुख्यमंत्री ने सोलर आधारित बोर सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही.

दुर्गा मंदिर में सीएम साय की पूजा (ETV BHARAT)

सीएम साय ने किसानों की समस्याएं सुनीं

किसानों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और खाड़ी युद्ध के कारण खाद संकट की स्थिति बनी हुई है, लेकिन सरकार किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने लगातार प्रयास कर रही है. उन्होंने नैनो यूरिया के उपयोग को बढ़ावा देने की बात कही. साथ ही बताया कि राज्य सरकार जल्द ही ऑनलाइन शिकायत समाधान व्यवस्था और टोल फ्री नंबर शुरू करेगी, जिससे लोग घर बैठे मोबाइल से अपनी समस्याओं का समाधान करा सकेंगे.

जनता का अभिवादन करते सीएम साय (ETV BHARAT)

महासमुंद में जनता से संवाद करते सीएम साय (ETV BHARAT)

पीएम आवास योजना को लेकर लिया फीडबैक

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं और 10 लाख अतिरिक्त आवासों का निर्माण शुरू हो चुका है. पंचायत स्तर पर अटल डिजिटल सेवा केंद्र खोले जा चुके हैं.

सीएम साय की जन चौपाल में पहुंचे लोग (ETV BHARAT)

ग्रामीणों ने सीएम से की मांग

ग्रामीणों और महिलाओं ने सीएम से इलाके में विकास कार्यों की मांग की . इन मांगों पर सीएम ने सर्वसुविधायुक्त भवन, कमरौद से चरोदा तक लगभग 4 किलोमीटर सड़क निर्माण तथा मुक्ति धाम निर्माण की घोषणा की. चौपाल में मुख्यमंत्री ने तीन दिव्यांग हितग्राहियों को सहायक उपकरण भी वितरित किए.