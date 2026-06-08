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कोरिया जिले में सुशासन तिहार का अंतिम शिविर, मंत्री रामविचार नेताम ने हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड समेत कई सामग्री वितरित की

कोरिया जिला प्रशासन की बाल विवाह पर भी बड़ी कार्रवाई, सोनहत में चार बाल विवाह रोके गए, परिवारों को दी गई समझाइश

Sushasan Tihar in Korea
कोरिया जिले में सुशासन तिहार का अंतिम शिविर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 8, 2026 at 7:31 PM IST

4 Min Read
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कोरिया: सुशासन तिहार के तहत बैकुंठपुर विकासखंड के ग्राम तरगंवा में जिले का अंतिम जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित किया गया. शिविर में 20 गांवों के हजारों ग्रामीणों ने भाग लेकर शासन की योजनाओं का लाभ उठाया और अपनी समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखीं. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं जिले के प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम ने ग्रामीणों से भी बात की.

बैकुंठपुर विकासखंड के ग्राम तरगंवा में जिले का अंतिम जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

किसानों को दी सलाह

मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि सरकार का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है. उन्होंने किसानों से धान के साथ कोदो, कुटकी, रागी, दलहन और तिलहन जैसी फसलों की खेती बढ़ाने का आग्रह किया. कहा कि कम पानी में अधिक उत्पादन देने वाली इन फसलों से किसानों की आय बढ़ेगी और भूमि की उर्वरा शक्ति भी बनी रहेगी.

मंत्री ने रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभावों का उल्लेख करते हुए जैविक खेती को समय की आवश्यकता बताया. उन्होंने कहा कि अत्यधिक रासायनिक खाद के प्रयोग से भूमि की उत्पादकता प्रभावित हो रही है, इसलिए किसानों को प्राकृतिक एवं जैविक खेती की ओर बढ़ना चाहिए.

Sushasan Tihar in Korea
5,332 आवेदनों में 2,866 का हुआ निराकरण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

महतारी वंदन में KYC की अपील

प्रधानमंत्री आवास योजना का उल्लेख करते हुए मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने गठन के बाद 18 लाख आवासों को स्वीकृति दी है और कोरिया जिले के पात्र परिवारों को भी इसका लाभ मिल रहा है. उन्होंने आश्वस्त किया कि सर्वे में शामिल प्रत्येक पात्र परिवार को आवास उपलब्ध कराया जाएगा. वहीं महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने महतारी वंदन योजना की जानकारी दी और कहा कि पात्र महिलाओं के खातों में प्रतिमाह एक हजार रुपये की राशि जमा की जा रही है. उन्होंने महिलाओं से समय पर ई-केवाईसी कराने और अन्य महिलाओं को भी इसके लिए प्रेरित करने की अपील की.

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व्हीलचेयर, सहायक उपकरण समेत कई सामग्री वितरित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

5,332 आवेदनों में 2,866 का हुआ निराकरण

कार्यक्रम में बैकुंठपुर विधायक भैया लाल राजवाड़े ने कहा कि शिविरों में प्राप्त मांग और शिकायत संबंधी सभी आवेदनों का समय पर निराकरण हो. कलेक्टर कोरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि सुशासन तिहार के दौरान जिलेभर में 5,332 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 2,866 का निराकरण किया जा चुका है जबकि शेष 2,466 आवेदनों पर कार्रवाई जारी है.

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ग्राम तरगंवा में अंतिम जनसमस्या निवारण शिविर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आयुष्मान कार्ड समेत कई सामग्री वितरित

शिविर में कई विभागों ने स्टॉल भी लगाए थे जिसका निरीक्षण मंत्री ने किया. पात्र हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड, फूड बास्केट, आइस बॉक्स, व्हीलचेयर, सहायक उपकरण, प्रधानमंत्री आवास योजना की ‘खुशियों की चाबी’, प्रमाण पत्र और अन्य सामग्री वितरित की गई. गोदभराई एवं अन्नप्राशन कार्यक्रम भी आयोजित हुए.

कोरिया में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अभियान को मिलेगा नया आयाम

तरगंवा में आयोजित शिविर में प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम ने ‘सफइता भैया’ और ‘सफइतिन दीदी’ शुभंकर पोस्टर का विमोचन किया. मंत्री ने कहा कि स्वच्छता केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामाजिक जिम्मेदारी है. नए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तहत घरों, संस्थाओं और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को कचरे का पृथक्करण करना अनिवार्य होगा.

उन्होंने कहा कि गीले, सूखे, सेनेटरी और घरेलू हानिकारक कचरे को अलग-अलग करना अब आवश्यक नागरिक कर्तव्य बन गया है. जनभागीदारी और जागरूकता के माध्यम से ही स्वच्छता का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है. जिला प्रशासन की ओर से तैयार किए गए ‘सफइता भैया’ और ‘सफइतिन दीदी’ शुभंकर अब पूरे जिले में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, पुनर्चक्रण और जिम्मेदार नागरिक व्यवहार के संदेशवाहक बनेंगे. इनके माध्यम से स्कूलों, ग्राम सभाओं और विभिन्न सामाजिक मंचों पर व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा.

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मंत्री रामविचार नेताम ने हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड समेत कई सामग्री वितरित की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सोनहत में चार बाल विवाह रोके गए

इधर कोरिया जिला जिला प्रशासन ने बाल विवाह पर बड़ी कार्रवाई की है. सोनहत क्षेत्र में प्रस्तावित चार बाल विवाहों को जिला बाल संरक्षण इकाई और संबंधित विभागों के संयुक्त प्रयासों से रोका गया. त्वरित कार्रवाई के चलते दो मामलों में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत निषेधाज्ञा आदेश जारी किए गए.

परिवारों को दी गई समझाइश

जिला बाल संरक्षण इकाई को ग्राम पंचायत रामगढ़, उज्ञाव और नवाटोला में बाल विवाह की सूचना मिली थी. जांच में एक मामले में बालिका की आयु 14 वर्ष और बालक की आयु 19 वर्ष पाई गई, जबकि दूसरे मामले में दोनों की आयु 17-17 वर्ष थी. परिवारों को समझाइश देने के बावजूद विवाह की तैयारियां जारी रहने पर प्रशासन ने कानूनी कार्रवाई की. इसके बाद संबंधित परिवारों ने बाल विवाह नहीं करने का आश्वासन दिया.

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