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सुशासन तिहार 2026: खैरागढ़ जिले में 19 शिविर, 20 हजार से ज्यादा आवेदन

कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया. विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के साथ उनकी समस्याएं भी सुनीं. कई मामलों का मौके पर निराकरण किया गया, जबकि अन्य आवेदनों को संबंधित विभागों को सौंपकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

खैरागढ़ : कुकुरमुड़ा गांव में सुशासन तिहार के तहत लगाए गए शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी समस्याएं और मांगें लेकर पहुंचे. शिविर में सबसे ज्यादा आवेदन आवास, शौचालय, वन अधिकार पट्टा और महतारी वंदन योजना से जुड़े मिले. ग्रामीण अब सीधे प्रशासन तक अपनी जरूरतें और अपेक्षाएं पहुंचा रहे हैं.

खैरागढ़ में सुशासन तिहार (ETV BHARAT)

सुशासन तिहार में अब तक 19 कैंप का हुआ आयोजन

जिला सहकारिता प्रकोष्ठ अध्यक्ष प्रेम कुमार पटेल ने बताया कि जिले में अब तक 19 सुशासन तिहार शिविर आयोजित किए जा चुके हैं. इन शिविरों में 20 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनका निराकरण लगातार किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि प्राप्त आवेदनों में मांगों की संख्या शिकायतों की तुलना में कहीं अधिक है. विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय निर्माण, वन पट्टा और महतारी वंदन योजना से वंचित हितग्राहियों के आवेदन बड़ी संख्या में सामने आए हैं.

लोगों की समस्याओं को सुना गया

उन्होंने कहा कि शासन की मंशा है कि लोगों को अपनी छोटी-बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, बल्कि प्रशासन स्वयं गांव तक पहुंचकर उनकी समस्याएं सुने और उनका समाधान करे. यही कारण है कि सुशासन तिहार के माध्यम से गांव स्तर पर शिविर लगाकर आम जनता से सीधे संवाद किया जा रहा है.

प्रेम कुमार पटेल के अनुसार 10 जून तक जिले में सुशासन तिहार के शिविर जारी रहेंगे. प्रशासन का दावा है कि सभी पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने और लंबित आवेदनों का समयबद्ध निराकरण करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है.