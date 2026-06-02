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दंतेवाड़ा में सुशासन तिहार, सीएम साय ने चेरपाल में लगाई चौपाल, जनता से किया सीधा संवाद

स्व-सहायता समूह से जुड़ी लखपति दीदी कुंती बाई ने बताया कि वे प्रतिवर्ष लगभग दो लाख रुपये की आय अर्जित कर रही हैं. मुख्यमंत्री ने उनकी सफलता की सराहना करते हुए कहा कि अब उन्हें करोड़पति बनने का लक्ष्य रखना चाहिए.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों से सीधे संवाद कर योजनाओं के प्रभाव का फीडबैक लिया. प्रधानमंत्री आवास योजना की हितग्राही बुधनी बाई ने बताया कि उनका आवास पूर्ण हो चुका है और उन्हें योजना की पूरी राशि प्राप्त हो गई है. मुख्यमंत्री ने उन्हें नए घर के लिए शुभकामनाएं दीं.

दंतेवाड़ा : सीएम विष्णुदेव साय मंगलवार को दंतेवाड़ा के दौरे पर रहे. यहां उन्होंने सुशासन तिहार के तहत चेरपाल में चौपाल लगाई. इससे पहले सीएम ने गीदम में कई शासकीय विभागों के स्टॉलों का जायजा लिया. कलेक्टर देवेश ध्रुव ने जिले में सुशासन तिहार के तहत प्राप्त आवेदनों और शिकायतों के निराकरण की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि जिले में लगभग 29 हजार किसान जैविक खेती से जुड़े हैं तथा प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं.

कृषि विभाग के हितग्राही बजरंग ने जैविक खेती से हो रहे लाभों की जानकारी दी, वहीं आयुष्मान भारत योजना की हितग्राही प्रमिला ने बताया कि उनके बच्चे का इलाज रायपुर में आयुष्मान कार्ड से सफलतापूर्वक हुआ, जिससे उन्हें आर्थिक राहत मिली. महतारी वंदन योजना की हितग्राही संगीता नाथ ने बताया कि योजना से प्राप्त राशि का वे परिवार की जरूरतों और बचत में उपयोग कर रही हैं.

वन अधिकार पट्टा वितरण का मुद्दा उठने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी पात्र हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टे प्रदान किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय और वनाश्रित परिवारों के अधिकारों की रक्षा और उनके विकास के लिए प्रतिबद्ध है.

कार्यक्रम में कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया. साथ ही विभिन्न विभागों के हितग्राहियों को सांकेतिक चेक और योजनाओं के लाभ वितरित किए गए.

चेरपाल को विकास कार्यों का तोहफा मिला

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. उन्होंने चेरपाल खेल मैदान और तुमरीगुंडा खेल मैदान के विकास के लिए 50-50 लाख रुपये स्वीकृत करने की घोषणा की.इसी प्रकार तुमरीगुंडा में पशु औषधालय भवन निर्माण के लिए 50 लाख रुपये तथा चेरपाल में मॉडल बाजार निर्माण के लिए 60 लाख रुपये मंजूर किए गए. गोयंदर नाला पर स्टॉप डैम निर्माण के लिए एक करोड़ रुपये स्वीकृत करने की घोषणा भी की गई.

मुख्यमंत्री ने बेनपाल, बड़ेपल्ली, पुरंगेल और लोहागांव में विद्युतीकरण कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपये स्वीकृत करने की घोषणा की. इसके साथ ही ढोलकाल, हादावाड़ा और कुम्हार रास क्षेत्र के समग्र पर्यटन विकास तथा मां दंतेश्वरी मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर ठहरने की व्यवस्था विकसित करने की बात कही.

पोटाकेबिन के निर्माण का ऐलान

सीएम साय ने काउरगांव स्थित पोटाकेबिन के पक्के निर्माण और गीदम में आईआईटी भिलाई के सहयोग से ट्राइबल रिसर्च पार्क की स्थापना की घोषणा भी की. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह संस्थान आदिवासी संस्कृति, परंपरा, ज्ञान और नवाचारों के संरक्षण का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा.

बस्तर लंबे समय तक नक्सलवाद से प्रभावित रहा, जिससे विकास कार्य बाधित हुए. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में क्षेत्र में शांति और विकास का नया वातावरण बना है.सुरक्षा बलों के जवानों के साहस और समर्पण की सराहना करता हूं. उनके प्रयासों से बस्तर विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है.बस्तर के देश के विकसित क्षेत्रों शामिल करने का हम संकल्प लेते हैं. नियद नेल्लानार योजना के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में विशेष विकास कार्य किए जा रहे हैं. बारसूर में पर्यटन विकास के लिए राशि स्वीकृत की गई है तथा दंतेवाड़ा जिले में 12 नई सड़कों का निर्माण कराया जाएगा.- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

सीएम साय ने कहा कि कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्यपालन और वनोपज आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाएगा. वनोपजों के मूल्य संवर्धन से स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि सुनिश्चित होगी.बस्तर में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि लोगों को इलाज के लिए बाहर न जाना पड़े.