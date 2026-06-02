बीजापुर के कोंडापल्ली में सुशासन तिहार, सीएम साय ने लगाई चौपाल, सुनी लोगों की समस्याएं
सुशासन तिहार के तहत बीजापुर के दुर्गम कोंडापल्ली में सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे. यहां पर उन्होंने चौपाल लगाई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 2, 2026 at 4:10 PM IST
बीजापुर: बीते 40 साल से बीजापुर में नक्सलवाद ने जड़ें जमाी हुई थी. 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद का खात्मा हुआ. अब बीजापुर में विकास की बयार बह रही है. नक्सल क्षेत्र के रूप में पहचान रखने वाले कोंडापल्ली में अब विकास का नया अध्याय लिखा जा रहा है. इसी के तहत मंगलवार 2 जून को कोंडापल्ली में सुशासन तिहार मनाया गया. सुशासन तिहार में सीएम विष्णुदेव साय कोंडापल्ली पहुंचे. यहां पर चौपाल लगाई और ग्रामीणों की समस्याओं को सुना. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार के तहत यहां चौपाल लगाकर सीधे ग्रामीणों से संवाद किया. इस अवसर पर क्षेत्र की दस से अधिक ग्राम पंचायतों के सैकड़ों ग्रामीण बड़ी संख्या में पहुंचे और अपनी समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने रखा.
सीएम साय के कोंडापल्ली के लोगों की मांग
चौपाल में पहुंचे ग्रामीणों ने सड़क, बिजली, पेयजल, सिंचाई और बैंकिंग सुविधाओं की कमी को लेकर सीएम साय के सामने मांगें रखी. कई ग्रामीणों ने बताया कि बुनियादी सुविधाओं के अभाव में उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. मुख्यमंत्री ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और जल्द समाधान का भरोसा दिलाया.
कोंडापल्ली जैसे क्षेत्र, जो कभी नक्सल गतिविधियों के लिए जाने जाते थे, अब धीरे-धीरे विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं. सरकार का उद्देश्य ऐसे क्षेत्रों में शांति, विकास और विश्वास का वातावरण स्थापित करना है- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़
रोजगार पर सरकार का फोकस
सीएम ने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर विशेष जोर दिया. उन्होंने कहा कि सरकार उन्हें स्वरोजगार और कौशल विकास से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है. उन्होंने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की भी बात कही और बताया कि क्षेत्र में दो बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के लिए करीब 2 हजार करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और खेती की स्थिति में सुधार आएगा.
लोगों की समस्याओं का हुआ समाधान
सुशासन तिहार के अवसर पर ग्रामीणों की कई समस्याओं का समाधान हुआ.सुशासन तिहार से कोंडापल्ली में विकास की नई उम्मीद जगी है. प्रशासन और सरकार के गांव में पहुंचने से ग्रामीणों को यह भरोसा मिला है कि उनकी समस्या अब सीधे सरकार तक पहुंच रही है.