ETV Bharat / state

महुआ पेड़ की छांव में जनसमस्याओं का दरबार, 500 से ज्यादा आवेदन, मौके पर ही 38 का निराकरण

कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य प्रशासन को गांव-गांव तक पहुंचाकर आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है. उन्होंने कहा कि कई बार ग्रामीणों तक शासन की योजनाओं की सही जानकारी नहीं पहुंच पाती, इसलिए सभी विभागों के स्टॉल एक ही स्थान पर लगाए गए हैं ताकि ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी और लाभ दोनों आसानी से मिल सकें.

शिविर में लगभग 500 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 38 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण कर दिया गया, जबकि शेष आवेदनों के त्वरित एवं समयबद्ध निराकरण के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया. ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान गांव स्तर पर करने की पहल को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला.

कोरिया: सोनहत जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पोड़ी में जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण एवं समाधान शिविर का आयोजन किया गया. महुआ पेड़ की छांव में खुले मैदान में आयोजित इस शिविर में 12 गांवों के ग्रामीण बड़ी संख्या में शामिल हुए और अपनी समस्याओं एवं मांगों से संबंधित आवेदन प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत किए.

शिविर के दौरान कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने “मोर गांव मोर पानी” अभियान के तहत जल संरक्षण एवं संवर्धन का संदेश देते हुए पेड़ पर एक लोटा पानी अर्पित किया और ग्रामीणों से पानी की एक-एक बूंद बचाने की अपील की. जिला पंचायत सीईओ डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने भी “आवा पानी झोंकी” अभियान के तहत सोख्ता गड्ढों के निर्माण एवं भूजल स्तर बढ़ाने में जनसहभागिता की अपील की.

सुशासन तिहार में पहुंचे 12 गांवों को ग्रामीण (ETV Bharat Chhattisgarh)

नशा मुक्ति की दिलाई शपथ

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कलेक्टर ने ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई. उन्होंने कहा कि नशा आज समाज के लिए गंभीर चुनौती बन चुका है, जिससे अपराध एवं सड़क दुर्घटनाओं जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं.

500 से ज्यादा आवेदन अलग अलग विभागों को दिए (ETV Bharat Chhattisgarh)

गर्भवती महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष जोर

कलेक्टर ने गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राथमिकता देने की बात कही. उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित की जाए और जरूरत पड़ने पर समुचित इलाज उपलब्ध कराया जाए.

हितग्राहियों को मिला योजनाओं का लाभ

शिविर में विभिन्न हितग्राही मूलक सामग्रियों का वितरण भी किया गया. लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड, वय वंदन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, फूड बास्केट, प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत आवास की चाबी एवं अभिनंदन पत्र, मत्स्य जाल, आइस बॉक्स तथा दिव्यांग एवं बुजुर्गों को छड़ी वितरित की गई. इसके साथ ही 5 प्रतिशत मॉडल में विशेष योगदान देने वाले किसानों एवं जनप्रतिनिधियों का सम्मान भी किया गया.

हीमोग्लोबिन जांच कराती कोरिया कलेक्टर (ETV Bharat Chhattisgarh)

विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण, खुद कराई हीमोग्लोबिन जांच

कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने शिविर में लगाए गए विभिन्न विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण कर योजनाओं की जानकारी ली. स्वास्थ्य विभाग के स्टॉल पर पहुंचकर उन्होंने अपनी हीमोग्लोबिन जांच भी कराई और ग्रामीणों को नियमित स्वास्थ्य जांच के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया.

एग्रीस्टेक पंजीयन और पीएम सूर्यघर योजना की दी जानकारी

कृषि विभाग द्वारा किसानों को एग्रीस्टेक पंजीयन की जानकारी देते हुए बताया गया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, खाद-बीज वितरण और समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जैसी योजनाओं का लाभ लेने के लिए पंजीयन अनिवार्य है. वहीं प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत ग्रामीणों को सौर ऊर्जा अपनाने और बिजली बिल में राहत पाने के लिए प्रेरित किया गया.

महतारी वंदन योजना की लाभार्थियों से ई-केवाईसी की अपील

महिला एवं बाल विकास विभाग ने महतारी वंदन योजना की हितग्राही महिलाओं से ई-केवाईसी कराने की अपील की. साथ ही नोनी सुरक्षा योजना, नव बिहान योजना, पोषण अभियान, हमर स्वस्थ लईका कार्यक्रम एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की जानकारी भी ग्रामीणों को दी गई. अधिकारियों ने बताया कि “सामर्थ्य” मोबाइल एप के माध्यम से कुपोषित बच्चों की निगरानी की जा रही है. इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष, स्थानीय जनप्रतिनिधि, बड़ी संख्या में ग्रामीण तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे.

