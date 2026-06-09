एमसीबी में सुशासन तिहार, 13 ग्राम पंचायतों के ग्रामीण शिकायतें और मांग लेकर शिविर पहुंचे
मोरगा शिविर में मंत्री रामविचार नेताम ने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को सभी शिकायतों और मांगों पर कार्रवाई के लिए कहा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 9, 2026 at 11:00 AM IST
एमसीबी: 1 मई से शुरू हुआ सुशासन तिहार अंतिम दौर में पहुंच गया है. 10 जून को पहले चरण के सुशासन तिहार का आखिरी दिन है. इससे पहले छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में सुशासन तिहार में तेजी देखी जा रही है. सोमवार को मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के मोरगा में सुशासन तिहार का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री रामविचार नेताम भी शामिल हुए.
सुशासन तिहार में पहुंचे हजारों ग्रामीण
सुशासन तिहार के अंतिम चरण में मोरगा में विशाल जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया. इस शिविर में 13 ग्राम पंचायतों के हजारों ग्रामीण अपनी शिकायत और मांग लेकर शिविर पहुंचे. ग्रामीणों ने राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास, वनाधिकार पट्टा, सीमांकन, पेयजल, सड़क, शौचालय, राजस्व प्रकरण और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं प्रशासन के सामने रखीं.
शिविर में प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम, विधायक भैयालाल राजवाड़े सहित जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. शिविर के दौरान प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम ने विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतों की समीक्षा की और अधिकारियों से जवाब-तलब किया. राजस्व, वनाधिकार, राशन कार्ड, सीमांकन, प्रधानमंत्री आवास, कृषि तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से जुड़े मामलों में अधिकारियों को निर्देश दिए गए.
सुशासन तिहार में मंत्री का दावा
मंत्री ने नेताम ने कहा एक महीने का सुशासन दिवस का अंतिम दिवस है. एक महीने तक मंत्री विधायक और सांसद, स्थानीय जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, सरपंच, महापौर से लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष तक सुराज अभियान में शामिल हुए और जनता की समस्याओं को सुने हैं. खुद मुख्यमंत्री अलग अलग जिलों में गए हैं और लोगों से रूबरू होकर उनकी समस्याओं का समाधान किया है.
कलेक्टर और सभी विभागों के अधिकारियों ने अभियान में काफी मेहनत की. यदि कहीं कमी है तो उसको भी ठीक कर लिया जाएगा- रामविचार नेताम, मंत्री, छत्तीसगढ़
खाद की कालाबाजारी पर मंत्री की चेतावनी
प्रभारी मंत्री ने खाद की कालाबाजारी को लेकर सख्त चेतावनी दी. मंत्री ने कहा किसानों से कहा कि अमानक बीज और खाद यदि दिया जाता है तो सही समय पर शिकायत करें, उसकी जांच कराकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.