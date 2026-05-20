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सुशासन तिहार 2026: बैकुंठपुर के ग्राम करहियाखांड में लगा जनसमस्या निवारण शिविर

19 गांवों के लोगों को सरकार की चलाई रही योजनाओं की जानकारी दी गई. ग्रामीणों की शिकायतें भी प्रशासन ने सुनी.

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एमसीबी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 20, 2026 at 2:28 PM IST

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मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार का आयोजन चल रहा है. सुशासन तिहार के तहत सीएम और अफसर गांव में पहुंचकर चौपाल और शिविर लगा रहे हैं. शिविर के माध्यम से जहां सरकार के काम काज का फीड बैक लिया जा रहा है. वहीं अफसर शिविर के जरिए आम जनता की सीधे शिकायते सुन रहे हैं. इसी कड़ी में मंगलवार को कोरिया के बैकुंठपुर जनपद पंचायत के करहियाखांड में जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया.

शिविर में 19 गांव के ग्रामीण पहुंचे. ग्रामीणों ने जहां जिला प्रशासन की टीम को अपनी शिकायत सुनाई वहीं उनको अपनी जरूरतों के बारे में भी बताया. जिला प्रसासन ने भी लोगों को बताया कि शासन की ओर से कितनी योजनाएं उनके लिए चलाई जा रही है. इस मौके पर कई सैकड़ों ग्रामीणों ने अपनी समस्या के समाधान के लि आवेदन भी जिला प्रशासन को सौंपा.

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इन गांवों के लोग जनसमस्या निवारण शिविर में शामिल हुए

  • रामपुर-प
  • छिंदिया
  • तेन्दुआ
  • चिरगुड़ा
  • करजी
  • डुमरिया
  • रनई
  • जमडी
  • बरदिया
  • कटोरा
  • करहियाखांड़
  • सोरगा
  • खोंड
  • टेमरी
  • टेंगनी
  • बिलारो
  • पिपरा
  • गिरजापुर
  • सावांरावां
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विधायक भैयालाल राजवाड़े ने बताई प्राथमिकता

बैकुंठपुर विधानसभा के विधायक भईयालाल राजवाड़े ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं. महतारी वंदन योजना के माध्यम से विवाहित महिलाओं को हर माह 1 हजार की सहायता राशि सीधे खातों में दी जा रही है. साथ ही गरीब परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने का कार्य प्राथमिकता से किया जा रहा है. राजवाड़े ने ग्रामीणों से पीएम सूर्यघर योजना सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने की अपील करते हुए कहा, शासन की योजनाएं आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से संचालित की जा रही हैं, आप उनका लाभ लें.

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कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने दी जानकारी

कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जिले भर में क्लस्टरवार जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं. प्रशासन स्वयं गांवों तक पहुंचकर नागरिकों की समस्याएं सुन रहा है और उनके निराकरण की प्रक्रिया सुनिश्चित कर रहा है. उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ सुदूर अंचलों तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता में शामिल है. कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविर में प्राप्त आवेदनों का गंभीरतापूर्वक परीक्षण कर समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करें.

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योजनाओं की दी गई जानकारी

शिविर में समाज कल्याण विभाग द्वारा कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण प्रदाय योजना, विवाह प्रोत्साहन योजना, मोटराइज्ड ट्रायसायकल पंजीयन और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की जानकारी दी गई. वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महतारी वंदन योजना, नोनी सुरक्षा योजना, नवाबिहान योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, पोषण अभियान एवं महिला स्व-सहायता समूह सशक्तिकरण योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी गई. शिविर में विधायक, कलेक्टर एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न हितग्राहियों को मछली जाल, बुजुर्गों को छड़ी, प्रधानमंत्री आवास की चाबी, आयुष्मान कार्ड, किसान किताब एवं जन्म प्रमाण पत्र सहित कई हितग्राही मूलक सामग्रियों का वितरण किया गया.

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जनदर्शन में कुल 45 आवेदन मिले

एमसीबी जिले में आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जनदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर ने जिलेभर से पहुंचे नागरिकों की समस्याएं गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुनी और संबंधित विभागीय अधिकारियों को समयबद्ध निराकरण के निर्देश दिए. जनदर्शन में कुल 45 आवेदन मिले, जिनमें भूमि विवाद, अतिक्रमण, पेंशन, वन अधिकार पट्टा, शौचालय निर्माण, विकास कार्यों में अनियमितता, भ्रष्टाचार, अवैध खनन एवं बैंकिंग विवाद जैसे मामले प्रमुख रहे.

जनदर्शन कार्यक्रम में सुनी शिकायतें

कलेक्टर संतन देवी जांगड़े ने कहा, प्रशासन जनता की समस्याओं के संवेदनशील, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक आवेदन पर गंभीरता से कार्रवाई कर निराकरण की जानकारी संबंधित आवेदक तक पहुंचाई जाए. जनदर्शन कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे तथा कई मामलों में तत्काल कार्रवाई की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई.

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