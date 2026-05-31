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दुर्ग में सुशासन तिहार शिविर: 737 करोड़ के विकासकार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन सीएम ने किया

रविवार को सीएम का काफिला दुर्ग पहुंचा और यहां पर सुशासन शिविर का आयोजन किया गया. सीएम ने यहां विकास कार्यों को गति देने के लिए 737 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात जनता को दी. सीएम ने इस मौके पर कई विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण भी किया. सुशासन शिविर का आयोजन दुर्ग के जेआरडी स्कूल ग्राउंड में किया गया था. आयोजन में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव और दुर्ग से बीजेपी सांसद विजय बघेल भी शामिल हुए.

दुर्ग: प्रदेशभर में सुशासन तिहार मनाया जा रहा है. सुशासन तिहार के दौरान सीएम किसी भी जिले में औचक निरीक्षण के लिए पहुंच जाते हैं. सीएम चौपाल या शिविर लगाकर सरकार की योजनाओं की जानकारी आम लोगों से लेते हैं. सीएम फीड बैक लेकर अफसरों को दिशा निर्देश भी जारी करते हैं. सीएम विष्णु देव साय खुद ये कह चुके हैं कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे इसके लिए वो प्रयासरत हैं.

इंडोर स्टेडियम और पुल का होगा निर्माण

सीएम ने बताया कि दुर्ग में विकास कार्यों को तेज करने के लिए वो जनता को विकास की सौगात भेंट कर रहे हैं. 376 करोड़ 69 लाख की लागत के 99 विकास कार्यों का लोकार्पण सीएम ने किया. इसके अलावा 360 करोड़ 38 लाख की लागत के 152 विकास कार्यो का भूमिपूजन भी सीएम के हाथों हुआ. इनमें प्रमुख रूप से शासकीय चंदूलाल चंद्राकर पीजी महाविद्यालय पाटन में इंडोर स्टेडियम और स्टॉफ क्वार्टर, हेमचंद यादव दुर्ग विश्व विद्यालय भवन निर्माण, अंजोरा-चंगोरी-भरदा मार्ग पर शिवनाथ नदी पर उच्चस्तरीय पुल, दुर्ग-नगपुरा-करेला मार्ग पर पुल निर्माण, ठकुराइन टोला घाट में लक्ष्मण झूला निर्माण,अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर स्थापना जैसे कई विकास कार्य शामिल हैं.

दुर्ग में सुशासन तिहार शिविर (ETV Bharat)

लापरवाही और अभद्रता नहीं होगी बर्दाश्त-सीएम

सुशासन तिहार के मंच से सीएम ने कहा कि अधिकारी किसी से साथ अभद्रता करें ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सीएम ने कहा कि शिकायत होगी तो जांच भी कराई जाएगी और दोषी पाए जाने पर शासन कठोर कार्रवाई भी करेगा. सीएम ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, किसी तरह की कोई लापरवाही नजरअंदाज नहीं की जाएगी. सीएम ने कहा कि तकनीकी शिक्षण संस्थानों को लेकर भी सरकार गंभीर है. छात्रों को जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो दी जाएंगी. सीएम ने इस मौके पर विभिन्न विभाग के हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ भी दिया.

दुर्ग में सुशासन तिहार शिविर (ETV Bharat)

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