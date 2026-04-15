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छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार 2026, सीएम साय ने कलेक्टरों को लिखा पत्र, 1 मई से 10 जून तक लगेगा कैंप

छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार की शुरुआत को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है. सीएम साय ने कलेक्टरों को पत्र लिखा है.

Chief Minister Vishnu Deo Sai
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 15, 2026 at 10:47 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार 2026 का आयोजन होने जा रहा है. इस बार 1 मई से सुशासन तिहार की शुरुआत होगी. सुशासन तिहार 2026 का आयोजन व्यापक पैमाने पर किया जाएगा. इस संबंध में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर इस अभियान के सफल आयोजन को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं. मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि जन शिकायतों का समयबद्ध हल सुशासन की आधारशिला है तथा आम नागरिकों को पारदर्शी, सरल एवं त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराना राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. बीते वर्ष आयोजित सुशासन तिहार के सकारात्मक परिणामों को देखते हुए इस वर्ष इसे और अधिक व्यापक रूप में संचालित किया जाएगा.

30 अप्रैल तक लंबित मामलों को हल करें- सीएम साय

मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि 30 अप्रैल 2026 तक जिले में लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु विशेष अभियान चलाया जाए. इसके अंतर्गत भूमि संबंधी प्रकरण जैसे नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, मनरेगा अंतर्गत लंबित मजदूरी भुगतान, हितग्राहीमूलक योजनाओं के लंबित भुगतान आदि शामिल हैं. इसके अलावा आय-जाति-निवास प्रमाण पत्र, बिजली एवं ट्रांसफार्मर संबंधी समस्याएं तथा हैंडपंप सुधार जैसे मुद्दों का प्राथमिकता से समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश सीएम ने दिया है. साथ ही पात्र हितग्राहियों को उज्ज्वला योजना, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी योजनाओं का लाभ दिलाने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश सीएम ने दिए हैं.

01 मई से 10 जून, जन समस्या निवारण शिविर लगाए जाएंगे

सुशासन तिहार के अंतर्गत 01 मई से 10 जून 2026 तक प्रदेशभर में जन समस्या निवारण शिविरों का आयोजन किया जाएगा. ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 20 ग्राम पंचायतों के समूह तथा शहरी क्षेत्रों में वार्ड क्लस्टर के आधार पर शिविर आयोजित होंगे. इन शिविरों में शासन की विभिन्न योजनाओं के संबंध में व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जाएगा तथा पात्र हितग्राहियों को मौके पर ही लाभ वितरण किया जाएगा. शिविरों में प्राप्त आवेदनों का अधिकतम एक माह के भीतर निराकरण सुनिश्चित करने तथा प्रत्येक आवेदक को उसके आवेदन की स्थिति की जानकारी देने के निर्देश भी दिए गए हैं. सीएम साय ने निर्देश दिए हैं कि अभियान के दौरान मंत्रीगण, सांसद एवं विधायकगण, मुख्य सचिव एवं प्रभारी सचिव समय-समय पर शिविरों में शामिल होकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे और आमजन से संवाद स्थापित करेंगे.

सुशासन तिहार अभियान के तहत सीएम साय खुद जिलों में जाकर विकास कार्यों का जायजा लेंगे. वे औचक निरीक्षण कर हितग्राहियों से फीडबैक लेंगे. इसके साथ ही जिला मुख्यालयों पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित कर समाधान शिविरों में प्राप्त आवेदनों के की स्थिति की समीक्षा भी करेंगे

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