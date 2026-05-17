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सुशासन तिहार में धमतरी का विकास, करोड़ों की सौगात मिली, सीएम साय का जनता से सीधा संवाद

धमतरी: छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार तेज गति से मनाया जा रहा है. सीएम विष्णुदेव साय खुद जिलों में पहुचंकर जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं. इसी क्रम में सीएम विष्णुदेव साय रविवार को धमतरी के दौरे पर रहे. यहां उन्होंने 465 करोड़ से अधिक के 102 विकास कार्यों की सौगात जिले वासियों को दी.इस अवसर पर उन्होंने पुरानी कृषि मंडी परिसर में आयोजित लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया.मुख्यमंत्री ने मंच से आम जनता से सीधा संवाद करते हुए शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और सुशासन की प्राथमिकताओं पर विस्तार से चर्चा की.

धमतरी में विकास कार्यों की बढ़ी रफ्तार

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धमतरी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विभागों के कुल 102 विकास कार्यों का बटन दबाकर शिलान्यास एवं लोकार्पण किया. इन विकास कार्यों की कुल लागत 465 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार गांव, गरीब, किसान और आम नागरिकों तक विकास की रोशनी पहुंचाने के लिए लगातार कार्य कर रही है और धमतरी क्षेत्र में यह सौगात विकास की नई दिशा तय करेगी.