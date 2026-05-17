सुशासन तिहार में धमतरी का विकास, करोड़ों की सौगात मिली, सीएम साय का जनता से सीधा संवाद
धमतरी में सुशासन तिहार के दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने जिले को विकसित करने का वादा पूरा किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 17, 2026 at 5:51 PM IST
धमतरी: छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार तेज गति से मनाया जा रहा है. सीएम विष्णुदेव साय खुद जिलों में पहुचंकर जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं. इसी क्रम में सीएम विष्णुदेव साय रविवार को धमतरी के दौरे पर रहे. यहां उन्होंने 465 करोड़ से अधिक के 102 विकास कार्यों की सौगात जिले वासियों को दी.इस अवसर पर उन्होंने पुरानी कृषि मंडी परिसर में आयोजित लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया.मुख्यमंत्री ने मंच से आम जनता से सीधा संवाद करते हुए शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और सुशासन की प्राथमिकताओं पर विस्तार से चर्चा की.
धमतरी में विकास कार्यों की बढ़ी रफ्तार
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धमतरी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विभागों के कुल 102 विकास कार्यों का बटन दबाकर शिलान्यास एवं लोकार्पण किया. इन विकास कार्यों की कुल लागत 465 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार गांव, गरीब, किसान और आम नागरिकों तक विकास की रोशनी पहुंचाने के लिए लगातार कार्य कर रही है और धमतरी क्षेत्र में यह सौगात विकास की नई दिशा तय करेगी.
50 से ज्यादा विकास कार्यों का भूमिपूजन
सीएम विष्णुदेव साय न धमतरी में कुल 52 विकास कार्यों का भूमिपूजन और शिलान्यास किया है. सीएम साय ने कुल 423 करोड़ 52 लाख 56 हजार रुपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगात जनता को दी है. यह विकास कार्य कुछ इस प्रकार हैं.
लोक निर्माण विभाग धमतरी संभाग के 21 कार्य
- जल प्रबंध संभाग रूद्री के 3 कार्य
- जल संसाधन संभाग धमतरी के 6 कार्य
- ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग के 4 कार्य
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4 कार्य
- नगर पंचायत आमदी का 1 कार्य
- नगर पालिक निगम धमतरी के 13 कार्य
50 विकास कार्यों का सीएम ने किया लोकार्पण
लोकार्पण के तहत सीएम विष्णुदेव साय ने कुल 50 विकास कार्यों का लोकार्पण किया है.यह कुल 41 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्य हैं.
- लोक निर्माण विभाग के 4 कार्य
- बांध संभाग क्रमांक-2 रूद्री का 1 कार्य
- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के 35 कार्य
- ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग के 3 कार्य
- नगर पालिक निगम धमतरी के 7 कार्य शामिल
इस तरह धमतरी में 17 मई का दिन विकास कार्यों की रफ्तार को गति प्रदान करने वाला साबित हुआ है. इन कार्यों के पूरा होने से लोगों को काफी सहूलियतें मिल सकेंगी.