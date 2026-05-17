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सुशासन तिहार 2026: सीएम का हेलीकॉप्टर जांजगीर चांपा के कोसला गांव में उतरा, कौशल्या मंदिर में साय ने की पूजा

जांजगीर चांपा: सरकार के काम काज का फीड बैक लेने के लिए विष्णु देव साय खुद गांवों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं. इस दौरान वो गांव वालों से बातचीत कर उनकी जरूरतों को भी सुन रहे हैं. जनता की मांगों पर सीएम मौके पर ही समाधान का आश्वासन भी दे रहे हैं. 40 दिनों तक चलने वाले सुशासन तिहार के तहत सीएम अपने सरकार के काम काज को परख रहे हैं.

शनिवार को सीएम का हेलीकॉप्टर ग्राम पंचायत कोसला पहुंचा. सीएम के हेलीकॉप्टर को देख लोगों की मौके पर भीड़ जमा हो गई. सीएम के साथ वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी कोसला ग्राम पहुंचे थे. सीएम ने यहां सबसे पहले माता कौशल्या मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की. इसके बाद सीएम ने वित्त मंत्री के साथ मिलकर पीपल पेड़ के नीचे चौपाल लगाई.

सीएम का हेलीकॉप्टर कोसला गांव में उतरा (ETV Bharat)

योजनाओं से बदल रही महिलाओं की जिंदगी

सीएम ने मीडिया से से बातचीत में कहा कि सरकार के ढाई साल पूरा होने पर वो खुद जनता के बीच पहुंच रहे हैं. सीएम ने कहा कि हम फीड बैक ले रहे हैं कि जो काम हमने किया है उससे जनता कितनी खुश है. कोसला गांव की महिलाओं ने सीएम का शानदार स्वागत किया. सीएम को महिलाओं ने गिफ्ट भी भेंट किए. सीएम ने महिलाओं से पूछा कि उनको महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं. इसके जवाब में एक महिला ने कहा कि अब उनको आर्थिक दिक्कत कम हो रही है. अब उनको किसी काम के लिए पति और सास ससुर से पैसे नहीं मांगने पड़ते. महिला ने कहा कि कभी कभी तो घरवाले ही उनसे पैसे मांगते हैं.

सीएम का हेलीकॉप्टर कोसला गांव में उतरा (ETV Bharat)

सीएम का हेलीकॉप्टर कोसला गांव में उतरा (ETV Bharat)

कोसला गांव में बनेगा हाई स्कूल भवन

सीएम ने कहा कि यही बदलाव हम समाज में देखना चाहते हैं. सीएम ने कहा कि स्व सहायता समूह से जुड़कर महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं. ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी महतारी वंदन योजना, पीएम आवास योजना और स्व सहायता समूह की बदौलत बदल रही है. सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ के जो धार्मिक और पर्यटन स्थल हैं उनको हम और विकसित करेंगे. सीएम ने इस मौके पर कोसला ग्राम में हाई स्कूल भवन बनाने का भी ऐलान किया.