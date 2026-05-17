ETV Bharat / state

सुशासन तिहार 2026: सीएम का हेलीकॉप्टर जांजगीर चांपा के कोसला गांव में उतरा, कौशल्या मंदिर में साय ने की पूजा

मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव की महिलाएं महिला स्व सहायता समूह के जरिए खुद को मजबूत बना रहीं हैं.

sushasan tihar 2026
सीएम का हेलीकॉप्टर कोसला गांव में उतरा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 17, 2026 at 12:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जांजगीर चांपा: सरकार के काम काज का फीड बैक लेने के लिए विष्णु देव साय खुद गांवों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं. इस दौरान वो गांव वालों से बातचीत कर उनकी जरूरतों को भी सुन रहे हैं. जनता की मांगों पर सीएम मौके पर ही समाधान का आश्वासन भी दे रहे हैं. 40 दिनों तक चलने वाले सुशासन तिहार के तहत सीएम अपने सरकार के काम काज को परख रहे हैं.

सुशासन तिहार

शनिवार को सीएम का हेलीकॉप्टर ग्राम पंचायत कोसला पहुंचा. सीएम के हेलीकॉप्टर को देख लोगों की मौके पर भीड़ जमा हो गई. सीएम के साथ वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी कोसला ग्राम पहुंचे थे. सीएम ने यहां सबसे पहले माता कौशल्या मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की. इसके बाद सीएम ने वित्त मंत्री के साथ मिलकर पीपल पेड़ के नीचे चौपाल लगाई.

सीएम का हेलीकॉप्टर कोसला गांव में उतरा (ETV Bharat)

योजनाओं से बदल रही महिलाओं की जिंदगी

सीएम ने मीडिया से से बातचीत में कहा कि सरकार के ढाई साल पूरा होने पर वो खुद जनता के बीच पहुंच रहे हैं. सीएम ने कहा कि हम फीड बैक ले रहे हैं कि जो काम हमने किया है उससे जनता कितनी खुश है. कोसला गांव की महिलाओं ने सीएम का शानदार स्वागत किया. सीएम को महिलाओं ने गिफ्ट भी भेंट किए. सीएम ने महिलाओं से पूछा कि उनको महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं. इसके जवाब में एक महिला ने कहा कि अब उनको आर्थिक दिक्कत कम हो रही है. अब उनको किसी काम के लिए पति और सास ससुर से पैसे नहीं मांगने पड़ते. महिला ने कहा कि कभी कभी तो घरवाले ही उनसे पैसे मांगते हैं.

sushasan tihar 2026
सीएम का हेलीकॉप्टर कोसला गांव में उतरा (ETV Bharat)
sushasan tihar 2026
सीएम का हेलीकॉप्टर कोसला गांव में उतरा (ETV Bharat)

कोसला गांव में बनेगा हाई स्कूल भवन

सीएम ने कहा कि यही बदलाव हम समाज में देखना चाहते हैं. सीएम ने कहा कि स्व सहायता समूह से जुड़कर महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं. ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी महतारी वंदन योजना, पीएम आवास योजना और स्व सहायता समूह की बदौलत बदल रही है. सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ के जो धार्मिक और पर्यटन स्थल हैं उनको हम और विकसित करेंगे. सीएम ने इस मौके पर कोसला ग्राम में हाई स्कूल भवन बनाने का भी ऐलान किया.

जांजगीर चांपा में संपति के लिए बेटे ने ली मां पिता और भतीजे भतीजी की जान

जल संसाधन विभाग के ईई का ऑडियो वायरल, कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश

जांजगीर-चांपा में पीएम श्री स्कूल की हेड मास्टर निलंबित, छात्रों को देवी-देवताओं के खिलाफ भड़काने, धर्मांतरण के लिए बहलाने-फुसलाने की शिकायत

TAGGED:

SUSHASAN TIHAR 2026 CHHATTISGARH
JANJGIR CHAMPA
KOSALA VILLAGE
KAUSHALYA MATA TEMPLE
SUSHASAN TIHAR 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.