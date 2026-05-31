बलरामपुर जिले में सुशासन तिहार: गांव में लगे शिविर पहुंचकर मंत्री रामविचार नेताम ने लिया जायजा, दूध संग्रहण केंद्र की भी शुरुआत
जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन, कैबिनेट मंत्री नेताम ने आमजनों से किया संवाद, अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 31, 2026 at 1:12 PM IST
बलरामपुर: छत्तीसगढ़ में एक मई से लेकर 10 जून तक सुशासन तिहार मनाया जा रहा है. इसी कड़ी में बलरामपुर जिले में जगह-जगह शिविर लग रहे हैं. विकासखंड रामचंद्रपुर के ग्राम पंचायत महावीरगंज विजयनगर में जनसमस्या निवारण शिविर में कृषि मंत्री और स्थानीय विधायक रामविचार नेताम भी पहुंचे. इस दौरान दूध संग्रहण केंद्र भी शुरू किया गया.
सुशासन तिहार के तहत समस्या निवारण शिविर का आयोजन
महावीरगंज विजयनगर गांव में आयोजित शिविर में लगभग 15 गांव के ग्रामीण अपनी मांगों और समस्या के निराकरण के लिए पहुंचे. मंत्री नेताम ने भी अधिकारी कर्मचारियों को सख्त लहजे में आमजन की समस्या का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए.
विभागीय स्टॉल का जायजा
सुशासन तिहार के तहत आयोजित शिविर में विभागों के स्टॉल का मंत्री नेताम समेत जनप्रतिनिधियों ने जायजा लिया. साथ ही शिविर में प्राप्त आवेदनों के निराकरण की जानकारी भी ली. इस दौरान बच्चों का अन्नप्राशन और गर्भवती माताओं के गोदभराई की रस्म भी निभाई गई. साथ ही अलग-अलग योजना के हितग्राहियों को सामग्री का वितरण किया गया.
दूध संग्रहण केंद्र प्रारंभ
योजनाओं का कैसे लाभ उठाया जा सकता है इस बारे में विभाग के अधिकारियों ने स्टॉल के जरिए जानकारी दी. साथ ही मंत्री ने कहा कि हमारे किसान भाइयों के दूध कलेक्शन के लिए दुग्ध संग्रहण केंद्र प्रारंभ किया गया है. यहां के हमारे किसान भाई घर में गाय भैंस रखते हैं, दूध उत्पादन करें तो कहां ले जाएं इसके लिए जो समस्या होती थी अब वो नहीं झेलनी पड़ेगी.
मैं समझता हूं कि सुशासन तिहार से सरकार के प्रति आमजनों का भरोसा बढ़ा है. किसी को राशन कार्ड की जरूरत है, किसी को अगर आयुष्मान कार्ड की जरूरत पड़ रही है, तत्काल उन समस्याओं का निदान किया गया है- रामविचार नेताम, कैबिनेट मंत्री
प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संदेश
आम जनता की सहूलियत के लिए आयोजित किए जा रहे सुशासन शिविर के जरिए ग्रामीणों को पर्यावरण संरक्षण के लिए भी जागरूक किया जा रहा है. महावीरगंज गांव में आयोजित सुशासन शिविर में जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण, नील हरित शैवाल, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन से जुड़े कई जीवंत मॉडल प्रदर्शित किया गया.