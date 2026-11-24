निशांत की एंट्री के बाद भी नीतीश JDU की मजबूरी, जनाधार की चिंता.. इसलिए 'सुशासन दिवस'!
JDU Sushasan Diwas: निशांत की पॉलिटिकल एंट्री के बाद भी नीतीश कुमार क्यों जेडीयू की मजबूरी बने हुए हैं? रिपोर्ट- अविनाश कुमार
Published : November 24, 2026 at 6:49 PM IST
पटना: 24 नवंबर 2005 को नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी. अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं हैं लेकिन जदयू 24 नवंबर को हर साल सुशासन दिवस के रूप में मनाएगा. पहली बार आज आयोजन किया गया. पूरे बिहार में 20 साल नीतीश कुमार ने जो काम किया है, उसे नीतीश संवाद के तहत पार्टी के बड़े नेताओं ने याद किया. पटना में जहां संजय झा और निशांत ने कमान संभाला तो मुजफ्फरपुर में ललन सिंह और इसी तरह अलग-अलग जिलों में दोनों उपमुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के साथ पार्टी के बड़े नेताओं को भेजा गया.
संजय झा ने की नीतीश-निशांत की तारीफ
संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार ने जो काम किया है, वह हजार साल के बाद भी लोग भूलेंगे नहीं क्योंकि नीतीश कुमार को तालिबानी बिहार मिला था. निशांत कुमार को लेकर भी संजय झा ने तारीफ की. वही पार्टी के नेताओं ने कहा कि बिहार में जो बदलाव हुए हैं, वह नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के रूप में किए गए कार्य की बदौलत हुआ है.
कोई गाने से सुशासन दिवस में अपना संदेश दे रहा था तो कोई निशांत को अगला मुख्यमंत्री बता रहा था. सैंड आर्टिस्ट ने भी सुशासन दिवस को यादगार बनाने की कोशिश की. वहीं विशेषज्ञ कह रहे हैं कि जदयू को चिंता अपने जनाधार की है और सुशासन दिवस के माध्यम से नीतीश कुमार को याद कर उस जनाधार को बचाने की कोशिश हो रही है.
बड़े नेता भी उतरे मैदान में
सुशासन दिवस पर जेडीयू ने पूरे बिहार में कार्यक्रम किया पटना में कुछ देर के लिए नीतीश कुमार भी शामिल हुए. पटना जदयू कार्यालय में जरिए के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और पार्टी के भविष्य निशांत ने मोर्चा संभाला. संजय झा ने निशांत की जमकर तारीफ की और यह भी कहा कि जदयू का आगे का भविष्य सब सुरक्षित है. निशांत सब कुछ समझते हैं, उनकी सादगी के सब कायल है. निशांत में नीतीश की छवि दिखती है.
"नीतीश कुमार के काम का फायदा सबको मिला, जिसने वोट दिया उसको भी, जिसने वोट नहीं दिया उसको भी. नीतीश कुमार का जो काम है वह आप सबके सामने है. पटना की तस्वीर कैसे बदली, पटना एयरपोर्ट पर उतरते हैं. गंगा किनारे मरीन ड्राइव पर जाते हैं अब नीतीश सेतु पर भी चढ़ते हैं अटल पथ पर जाते हैं वर्ल्ड क्लास बिहार म्यूजियम देखने जाते हैं जो वर्ल्ड रैंकिंग में 9 वें स्थान पर है."- संजय झा, कार्यकारी अध्यक्ष, जेडीयू
राज्यभर में कार्यक्रम
पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में आज उत्साह देखते ही बन रहा था. कहीं ढोल बज रहे थे तो कहीं गीतों के माध्यम से नेता 20 साल के सुशासन की उपलब्धि बताने में लगे थे. कोई निशांत में मुख्यमंत्री की छवि देख रहा था. जदयू के नेता यह बताने में लगे थे कि बिहार में जो बदलाव हुए हैं, वह नीतीश कुमार के विजन और काम की बदौलत हुआ है.
क्या कहते हैं जानकार?
राजनीतिक विशेषज्ञ भोलानाथ का कहना है कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद जेडीयू को अपने जनाधार की चिंता है. निशांत का चेहरा तो मिल गया है लेकिन जेडीयू को पता है कि नीतीश कुमार के नाम के बल पर जनाधार मजबूत रहेगा. इसलिए सुशासन दिवस के माध्यम से नीतीश कुमार के 20 साल के कार्य को भुनाने की कोशिश हो रही है.
"नीतीश कुमार को आगे कर अपने जनाधार का बनाए रखना चाहते हैं. निशांत को चेहरा बनाकर एकजुट रखना चाहते हैं लेकिन नीतीश कुमार की उपलब्धियों को सामने रखकर लोगों के बीच जाना चाहते हैं."- भोलानाथ, राजनीतिक विशेषज्ञ
20 साल में 20 बड़ी उपलब्धियां
नीतीश कुमार के 20 साल के शासनकाल में वैसे तो अनेकों महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं लेकिन 20 बड़े फैसले बिहार की तस्वीर बदलने में कारगार साबित हुए हैं.
- पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण
- विश्व बैंक से कर्ज लेकर जीविका की शुरुआत, आज ग्रामीण इलाकों में महिलाओं में बड़े बदलाव
- साइकिल योजना पोशाक योजना पर छात्रवृत्ति योजना से स्कूली शिक्षा में बड़े बदलाव
- सात निश्चय योजना की शुरुआत
- कृषि रोड मैप की शुरुआत
- सुदूर इलाकों से 5 घंटा में पटना पहुंचने का लक्ष्य
- जल जीवन हरियाली अभियान
- पूर्ण शराबबंदी लागू करना
- जीरो टॉलरेंस और कानून का राज्य पर काम
- नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय, आईआईटी, एन आई टी अन्य तकनीकी संस्थानों की स्थापना
- म्यूजियम, मेगा ब्रिज, बड़े स्ट्रक्चर का निर्माण जिसमें stadium museum साइंस सिटी, तारामंडल, ज्ञान भवन, बापू टावर
- महिलाओं को रोजगार के लिए 10000 की राशि देना
- 125 यूनिट फ्री बिजली की व्यवस्था करना
- स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों को लाने के लिए तालीम मरकज, टोला सेवक बनाना
- हर घर नल जल योजना की शुरुआत
- पीएमसीएच को 5000 बेड का अस्पताल बनाना
- 22 मार्च को बिहार दिवस मनाने की शुरुआत करना
- 60 साल से अधिक सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन राशि की शुरुआत
- बड़े पैमाने पर शिक्षकों और अन्य पदों पर बहाली
- लोगों की समस्याओं को सुनने डेढ़ दर्जन से अधिक यात्रा करना, जनता दरबार लगाना
गुलाब के फूलों से निशांत का ग्रैंड वेलकम
2005 से लेकर 2026 तक बिहार की सत्ता नीतीश कुमार के इर्द-गिर्द ही घूमती रही है. पहली बार नीतीश कुमार ने बीजेपी को मुख्यमंत्री का पद दिया है लेकिन आज भी नीतीश कुमार का महत्व सरकार में घटा नहीं है. जदयू ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत की पार्टी में एंट्री कर दी है और निशांत के कंधे पर पार्टी की कमान सौंप दी.
भले ही अभी संगठन में उन्हें कोई बड़ा पद नहीं दिया गया है. सरकार में भी केवल स्वास्थ्य मंत्री हैं लेकिन जिस प्रकार से सुशासन दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों में निशांत को आगे रखने की कोशिश की गई है. पटना में भी ग्रैंड वेलकम हुआ फूलों से स्वागत हुआ. निशांत जिंदाबाद के नारे लगे. ऐसे में तय है कि निशांत ही जदयू के अब खेवनहार होंगे. उसमें नीतीश कुमार के 20 साल के बिहार के बदलने वाले कार्य उनके लिए रास्ता आसान बनाएगा और इसलिए सुशासन दिवस अब हर साल बनेगा.
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