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निशांत की एंट्री के बाद भी नीतीश JDU की मजबूरी, जनाधार की चिंता.. इसलिए 'सुशासन दिवस'!

निशांत के आने के बाद भी नीतीश की जरूरत ( ETV Bharat )

पटना: 24 नवंबर 2005 को नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी. अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं हैं लेकिन जदयू 24 नवंबर को हर साल सुशासन दिवस के रूप में मनाएगा. पहली बार आज आयोजन किया गया. पूरे बिहार में 20 साल नीतीश कुमार ने जो काम किया है, उसे नीतीश संवाद के तहत पार्टी के बड़े नेताओं ने याद किया. पटना में जहां संजय झा और निशांत ने कमान संभाला तो मुजफ्फरपुर में ललन सिंह और इसी तरह अलग-अलग जिलों में दोनों उपमुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के साथ पार्टी के बड़े नेताओं को भेजा गया.

संजय झा ने की नीतीश-निशांत की तारीफ

संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार ने जो काम किया है, वह हजार साल के बाद भी लोग भूलेंगे नहीं क्योंकि नीतीश कुमार को तालिबानी बिहार मिला था. निशांत कुमार को लेकर भी संजय झा ने तारीफ की. वही पार्टी के नेताओं ने कहा कि बिहार में जो बदलाव हुए हैं, वह नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के रूप में किए गए कार्य की बदौलत हुआ है.