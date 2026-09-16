ETV Bharat / state

'जिसने दिशा सालियान को मारा.. उसी ने सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की', नीरज बबलू बोले- इंसाफ की उम्मीद जगी

सहरसा: दिवंगत बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की हत्या मामले में सीबीआई जांच चल रही है. महाराष्ट्र के पूर्व सीएम समेत कई चर्चित हस्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है. अब सुशांत केस में भी नए सिर से जांच की मांग शुरू हो गई है. मृतक अभिनेता के रिश्तेदार और बीजेपी विधायक नीरज सिंह बबलू ने दावा किया है कि जिन लोगों दिशा को मारा, उन्हीं लोगों ने उनके भाई (सुशांत) की भी हत्या की.

'इंसाफ की उम्मीद जगी'

नीरज बबलू ने दावा किया है कि दिशा सालियान की मौत की गुत्थी सुलझने पर सुशांत की मौत से जुड़े सवालों के जवाब भी सामने आ सकते हैं. उनका कहना है कि दोनों मामलों के बीच कड़ी होने की आशंका उन्हें शुरुआत से रही है.

बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया कि सुशांत की मौत के समय जब वह मुंबई पहुंचे थे, तभी उन्हें दोनों घटनाओं के बीच संबंध होने का अंदेशा हुआ था. उन्होंने तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकार पर दोनों मामलों को दबाने और सबूत मिटाने का आरोप भी लगाया.

'दिशा के कातिल पकड़े गए तो खुलेंगे राज'

नीरज बबलू ने कहा कि अब सीबीआई के हाथ में जांच आने के बाद दिशा सालियान की मौत से जुड़े तथ्यों की दोबारा पड़ताल होगी. उन्होंने दावा किया कि यदि दिशा की मौत के पीछे किसी आपराधिक साजिश के सबूत मिलते हैं तो उससे सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े सवालों की भी जांच का रास्ता खुल सकता है.

"सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी. हमलोग मुंबई भी गए थे. जब बीजेपी की सरकार बनी तो लोगों को उम्मीद जगी है. दिशा सालियान के पिताजी कोर्ट गए. वहां से आदेश हुआ कि सीबीआई जांच हो. एफआईआर भी दर्ज हो गई. अब हमलोगों को भी उम्मीद जगी है कि सुशांत के केस का भी पर्दाफाश होगा."- नीरज सिंह बबलू, सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई और बीजेपी विधायक

सुशांत की बहन को भी न्याय की आस

सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रिया सिंह भी लगातार भाई के लिए इंसाफ की मांग करती रहती हैं. वह अक्सर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपना दर्द और भावना भी जाहिर करती हैं. दिशा सालियान केस में सीबीआई जांच के फैसले के बाद भी उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया था.