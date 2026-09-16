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'जिसने दिशा सालियान को मारा.. उसी ने सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की', नीरज बबलू बोले- इंसाफ की उम्मीद जगी

बीजेपी विधायक नीरज सिंह बबलू ने उम्मीद जताई है कि दिशा सालियान की तरह सुशांत सिंह राजपूत केस में भी इंसाफ होगा. रिपोर्ट- राहुल कुमार

BJP MLA Niraj Kumar Singh
बीजेपी विधायक नीरज सिंह बबलू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 16, 2026 at 9:00 PM IST

5 Min Read
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सहरसा: दिवंगत बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की हत्या मामले में सीबीआई जांच चल रही है. महाराष्ट्र के पूर्व सीएम समेत कई चर्चित हस्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है. अब सुशांत केस में भी नए सिर से जांच की मांग शुरू हो गई है. मृतक अभिनेता के रिश्तेदार और बीजेपी विधायक नीरज सिंह बबलू ने दावा किया है कि जिन लोगों दिशा को मारा, उन्हीं लोगों ने उनके भाई (सुशांत) की भी हत्या की.

'इंसाफ की उम्मीद जगी'
नीरज बबलू ने दावा किया है कि दिशा सालियान की मौत की गुत्थी सुलझने पर सुशांत की मौत से जुड़े सवालों के जवाब भी सामने आ सकते हैं. उनका कहना है कि दोनों मामलों के बीच कड़ी होने की आशंका उन्हें शुरुआत से रही है.

बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया कि सुशांत की मौत के समय जब वह मुंबई पहुंचे थे, तभी उन्हें दोनों घटनाओं के बीच संबंध होने का अंदेशा हुआ था. उन्होंने तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकार पर दोनों मामलों को दबाने और सबूत मिटाने का आरोप भी लगाया.

'दिशा के कातिल पकड़े गए तो खुलेंगे राज'
नीरज बबलू ने कहा कि अब सीबीआई के हाथ में जांच आने के बाद दिशा सालियान की मौत से जुड़े तथ्यों की दोबारा पड़ताल होगी. उन्होंने दावा किया कि यदि दिशा की मौत के पीछे किसी आपराधिक साजिश के सबूत मिलते हैं तो उससे सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े सवालों की भी जांच का रास्ता खुल सकता है.

"सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी. हमलोग मुंबई भी गए थे. जब बीजेपी की सरकार बनी तो लोगों को उम्मीद जगी है. दिशा सालियान के पिताजी कोर्ट गए. वहां से आदेश हुआ कि सीबीआई जांच हो. एफआईआर भी दर्ज हो गई. अब हमलोगों को भी उम्मीद जगी है कि सुशांत के केस का भी पर्दाफाश होगा."- नीरज सिंह बबलू, सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई और बीजेपी विधायक

सुशांत की बहन को भी न्याय की आस
सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रिया सिंह भी लगातार भाई के लिए इंसाफ की मांग करती रहती हैं. वह अक्सर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपना दर्द और भावना भी जाहिर करती हैं. दिशा सालियान केस में सीबीआई जांच के फैसले के बाद भी उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया था.

उन्होंने एक पोस्ट के माध्यम से ये भी दावा किया है कि मरने से पहले सुशांत परेशान था. कुछ लोग उन्हें परेशान करते थे. उन्होंने लिखा, '28 नवंबर 2019 को उसने (सुशांत सिंह राजपूत) मुझे किसी और के नंबर से फोन किया. करीब एक घंटे तक बात हुई. उसने कहा जल्दी आ जाइये सोनदी, ये लोग मुझे केरल के किसी अस्पताल में ले जा रहे हैं. उसी वक्त घर में कोई अंदर आया तो उसने कहा कभी तो मुझे अकेला छोड़ दो.'

फिर खुली दिशा की मौत की फाइल
दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड स्थित एक इमारत से गिरने के बाद हुई थी. इसके छह दिन बाद 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत बांद्रा स्थित अपने फ्लैट में मृत मिले थे. दोनों घटनाओं के समय के अंतर के कारण दोनों मामलों को लेकर लंबे समय से चर्चाएं होती रही हैं.

अब बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने दिशा मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की है. रिपोर्टों के अनुसार जांच एजेंसी पुराने पुलिस रिकॉर्ड, गवाहों के बयान और उपलब्ध फोरेंसिक साक्ष्यों की दोबारा समीक्षा कर रही है. हालांकि, दिशा मामले में अभी सीबीआई की जांच शुरुआती चरण में है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी स्पष्ट किया था कि केवल किसी व्यक्ति का नाम सामने आने से उसे आरोपी नहीं माना जा सकता और जांच के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी.

सुशांत केस में क्लोजर रिपोर्ट
सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई ने मार्च 2025 में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी. रिपोर्ट के अनुसार जांच एजेंसी को मौत में किसी तरह की आपराधिक साजिश या आत्महत्या के लिए उकसाने का सबूत नहीं मिला था. ऐसे में दिशा सालियान मामले में सीबीआई की नई जांच के नतीजे पर अब सबकी नजर है.

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