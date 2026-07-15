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कांग्रेस और भूपेश बघेल ने बनाया भ्रष्टाचार का विश्व रिकॉर्ड,पांच साल बाद हर चीज का दूंगा जवाब : सुशांत शुक्ला

जवाब : देखिए जवाब स्पष्ट था लेकिन उस जवाब को समझने का फेर था कि इस पूरी व्यवस्था का संचालन प्रारंभ कब से हुआ. मेरा भी एक प्रश्न था प्लोर पर नहीं आ पाया.जो कंपनी है जिसका भुगतान हुआ 2023 में इनकम टैक्स के लेटर के बाद 16 तारीख को लेटर आता है इनकम टैक्स का , वो मेल डीलीट कर देते हैं मेल आईडी से 28 तारीख को उसकी स्वीकृति दिखाते हैं और 30 तारीख को भुगतान हो जाता है कंपनी को. जो पूर्ववर्ती भूपेश बघेल की सरकार को आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी थी,इसका विश्व रिकॉर्ड उन्होंने स्थापित किया है.अगर उनके एक-एक पन्ने को खोला जाए तो हमारे पांच साल भी पूरे नहीं होंगे.

रायपुर : छ्त्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष के सवालों पर सत्ता पक्ष ने जो जवाब दिए उसे लेकर काफी गहमागहमी का माहौल रहा.विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा कि ढाई साल में प्रदेश में कानून व्यवस्था लचर हुई है और भ्रष्टाचार चरम पर है.वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार ने जो जवाब दिए वो स्पष्ट थे,लेकिन उसे समझने में थोड़ा फेर है.इन्हीं सब विषयों पर बेलतरा विधानसभा के विधायक सुशांत शुक्ला से बात की ब्यूरो चीफ भूपेंद्र दुबे ने.

जवाब : देखिए बुनियाद यदि खराब हो तो पूरी इमारत में सुधार करने में समय लगता है.किसी बनी बनाई इमारत को सुधारना और नए कंस्ट्रक्शन के समय में फर्क होता है. तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि मोदी जी की गारंटी और विष्णुदेव साय के सुशासन में हम पूरी व्यवस्था को अपने पांच साल के कार्यकाल में सुव्यवस्थित तरीके से जनता को समावेशी स्वरुप में देंगे.

सवाल : इस चीज को लेकर सवाल है कि ढाई साल में आप टेंडर नहीं कर पाए आप ही के विधायक ये सवाल कर रहे हैं.

जवाब : आपने कहा टेंडर की बात.तो टेंडर की प्रक्रिया में जो ब्लैकलिस्टेड कंपनियां है उनको तो दोबारा दिया नहीं जा सकता.उस प्रक्रिया को सुधारा जा रहा है. उस प्रकिया को सुधारने में जो नियमावली का उल्लेख है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दस्तावेजों की प्रमाणीकरण के साथ विशुद्ध रुप से भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देना हमारी जिम्मेदारी है.

सवाल : ढाई साल बीत गया आप अपराध नियंत्रण की बात कहकर सत्ता में आए थे.आज कांग्रेस महिला थाने की बात कह रही है.तो क्या अब फिर ये कहेंगे कि अबकी बार सत्ता में आएंगे तो महिला थाना बनाएंगे.

जवाब: मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि बेलतरा विधानसभा में दो महिला थानों की बात भूपेश बघेल ने की थी मंगला और मोपका.क्यों नहीं खोल पाए. मैं यही कहना चाहता हूं कि गैर प्रासांगिक विषयों पर चर्चा करना और प्रासंगिक विषयों को स्थापित करना ये राजनीतिक जिम्मेदारी का विषय है.आप जब सरकार में थे तब यही संगीता सिन्हा ने ऐसे सवाल उठाए थे क्या.तब भी थानों की आवश्यकता थी आवश्यकता आज भी है.मैं आपको ये कहना चाहता हूंकि पूरी जिम्मेदारी के साथ हमारी सरकार पांच साल जब पूरे करेगी,तो आपके सवालों के जवाब देने के लिए मैं आपके समक्ष खड़ा रहूंगा.

सवाल : देखिए एक सवाल उनका ये भी है कि 2023 से 2026 तक महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध बढ़े हैं,तो इसकी जिम्मेदारी तो आपको लेनी पड़ेगी ?

जवाब : मैं स्पष्टता के साथ आपको कहना चाहता हूं कल तक जिसकी सरकारों में एफआईआर तक नहीं लिखे जा रहे हैं.कल तक जिनके कार्यकाल में थानों को नीलाम किया जा रहा था,वर्दी की बोली लगती थी. वो लोग आज प्रश्न पूछ रहे हैं. मैं आज प्रासंगिकता के साथ ये कह रहा हूं कि अपराध बढ़ रहे हैं तो जनता के साथ पुलिस न्याय कर रही है,तब ये दस्तावेजी प्रमाण बाहर आ रहे हैं.कल तक तो FIR भी नहीं लिखे जाते थे. कल तक तो इन्ही के पार्टी के महापौर के भतीजे छेड़खानी के आरोप में कब कहां गए हैं ये सब कुछ हमको पता है.एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस का मतलब था अपराध और अपराधियों का संगठन है.नकटी के मामले में मैं कहना चाहता हूं कि जिस विधानसभा से अधिसूचना जारी नहीं हुई.जिस विधानसभा से राज्य सरकार को कोई पत्र नहीं गया.राज्य सरकार ने कोई अलाटमेंट नहीं किया. उस नकटी गांव पर भूमाफियों के संरक्षण का कुकृत्य कांग्रेस कर रही है अपने प्रदेश अध्यक्ष के कहने पर.

सवाल :आज भूपेश बघेल समेत कई कांग्रेस नेताओं ने राजभवन तक मार्च किया है.

जवाब : भूपेश बघेल का काम अब सिर्फ सड़क तक रह गया है,जनता उनको स्वीकार नहीं कर रही है.भ्रष्टाचार के प्रत्यक्ष मूरत हैं छत्तीसगढ़ में. वो और उनका परिवार किस बात का दोषी है न्यायलय ने अभी दोष साबित नहीं किया है.लेकिन भ्रष्टाचार करके विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाला यदि कोई है तो सिर्फ भूपेश बघेल हैं.



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