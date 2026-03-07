ETV Bharat / state

हिमाचल के 23 वर्षीय सुशांत ने पास की UPSC परीक्षा, प्रिंसिपल की भविष्यवाणी हुई सच

सुशांत की सफलता से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है और युवाओं के लिए यह प्रेरणा का उदाहरण बन गई है.

23 वर्षीय सुशांत ने पास की UPSC परीक्षा
23 वर्षीय सुशांत ने पास की UPSC परीक्षा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 7, 2026 at 7:32 AM IST

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के नाहन क्षेत्र के होनहार युवा सुशांत चौहान ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की प्रतिष्ठित परीक्षा में ऑल इंडिया 659वीं रैंक हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है. खास बात यह है कि उनकी इस सफलता को लेकर उनके स्कूल के प्रिंसिपल ने पहले ही सार्वजनिक मंच से भविष्यवाणी कर दी थी, जो अब सच साबित हुई है.

मूल रूप से नाहन विकास खंड की देवका पुडला पंचायत से संबंध रखने वाले सुशांत चौहान का जन्म 16 फरवरी 2003 को हुआ. उनकी इस सफलता से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है और युवाओं के लिए यह प्रेरणा का उदाहरण बन गई है. सुशांत के पिता भूपेंद्र सिंह सिरमौर जिला के उच्च शिक्षा विभाग में अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं, जबकि उनकी माता ममता देवी गृहिणी हैं. बेटे की सफलता की सूचना उन्हें शुक्रवार शाम करीब चार बजे मिली, जिसके बाद परिवार में खुशी का माहौल बन गया. परिवार ने इस उपलब्धि पर मालोंवाला स्थित माड़ी में शीश नवाने का निर्णय लिया.

10वीं में महज एक अंक से टॉप-10 मेरिट से चूके थे सुशांत

सुशांत चौहान ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा शिशु विद्या निकेतन स्कूल नाहन से प्राप्त की. दसवीं कक्षा के दौरान ही उन्होंने सिविल सेवा में जाने का लक्ष्य तय कर लिया था. हालांकि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की दसवीं कक्षा की परीक्षा में वह मात्र एक अंक से टॉप-10 मेरिट में स्थान बनाने से चूक गए थे, लेकिन इसी बात ने उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी.

12वीं में आर्ट्स संकाय में प्रदेश भर में दूसरा स्थान

इसके बाद उन्होंने नाहन के शमशेर वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल से कला संकाय में जमा दो की पढ़ाई पूरी की. वर्ष 2020 में 12वीं की परीक्षा में उन्होंने आर्ट्स संकाय में पूरे प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया था. वह महज दो अंकों से प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त करने से चूक गए थे. उस समय उन्होंने 97.8 प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे.

जमा दो के बाद दिल्ली का किया रुख

जमा दो के बाद सुशांत उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली चले गए, जहां उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित हिंदू कॉलेज से बीए ऑनर्स की पढ़ाई पूरी की. कड़ी मेहनत और समर्पण के बल पर उन्होंने यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में सफलता हासिल की.

यह छात्र एक दिन जरूर क्रैक करेगा यूपीएससी

शिशु विद्या निकेतन स्कूल नाहन के प्रिंसिपल कुंदन ठाकुर ने बताया कि 'एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान मैंने कहा था कि यह छात्र एक दिन जरूर यूपीएससी परीक्षा क्रैक करेगा. अब सुशांत चौहान की सफलता ने मैरी उस बात को सच साबित कर दिया है. सुशांत को इस उपलब्धि पर बधाई देता हूं. यह विद्यालय और पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का क्षण है.'

