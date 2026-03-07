ETV Bharat / state

हिमाचल के 23 वर्षीय सुशांत ने पास की UPSC परीक्षा, प्रिंसिपल की भविष्यवाणी हुई सच

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के नाहन क्षेत्र के होनहार युवा सुशांत चौहान ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की प्रतिष्ठित परीक्षा में ऑल इंडिया 659वीं रैंक हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है. खास बात यह है कि उनकी इस सफलता को लेकर उनके स्कूल के प्रिंसिपल ने पहले ही सार्वजनिक मंच से भविष्यवाणी कर दी थी, जो अब सच साबित हुई है.

मूल रूप से नाहन विकास खंड की देवका पुडला पंचायत से संबंध रखने वाले सुशांत चौहान का जन्म 16 फरवरी 2003 को हुआ. उनकी इस सफलता से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है और युवाओं के लिए यह प्रेरणा का उदाहरण बन गई है. सुशांत के पिता भूपेंद्र सिंह सिरमौर जिला के उच्च शिक्षा विभाग में अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं, जबकि उनकी माता ममता देवी गृहिणी हैं. बेटे की सफलता की सूचना उन्हें शुक्रवार शाम करीब चार बजे मिली, जिसके बाद परिवार में खुशी का माहौल बन गया. परिवार ने इस उपलब्धि पर मालोंवाला स्थित माड़ी में शीश नवाने का निर्णय लिया.

10वीं में महज एक अंक से टॉप-10 मेरिट से चूके थे सुशांत

सुशांत चौहान ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा शिशु विद्या निकेतन स्कूल नाहन से प्राप्त की. दसवीं कक्षा के दौरान ही उन्होंने सिविल सेवा में जाने का लक्ष्य तय कर लिया था. हालांकि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की दसवीं कक्षा की परीक्षा में वह मात्र एक अंक से टॉप-10 मेरिट में स्थान बनाने से चूक गए थे, लेकिन इसी बात ने उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी.

12वीं में आर्ट्स संकाय में प्रदेश भर में दूसरा स्थान

इसके बाद उन्होंने नाहन के शमशेर वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल से कला संकाय में जमा दो की पढ़ाई पूरी की. वर्ष 2020 में 12वीं की परीक्षा में उन्होंने आर्ट्स संकाय में पूरे प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया था. वह महज दो अंकों से प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त करने से चूक गए थे. उस समय उन्होंने 97.8 प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे.