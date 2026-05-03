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जशपुर में सुशासन तिहार, CM साय ने निर्माणाधीन मकान में जोडी ईंट, नन्ही बच्ची को गोद में उठाया

जशपुर में सुशासन तिहार, CM साय ने निर्माणाधीन मकान में जोडी ईंट ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

CM साय ने निर्माणाधीन मकान में जोडी ईंट, नन्ही बच्ची को गोद में उठाया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जशपुर. सुशासन तिहार के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर जिले के दौरे पर हैं. यहां ग्राम भैंसामुड़ा पहुंचने पर एक ओर गरीब हितग्राहियों के प्रति संवेदनशील और सहभागी स्वरूप देखने को मिला, तो दूसरी ओर बच्चों के सपनों को स्नेह और प्रोत्साहन देने वाला आत्मीय चेहरा भी नजर आया. विकासखंड पत्थलगांव के इस दूरस्थ गांव में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माणाधीन आवासों का औचक निरीक्षण किया.

गांव से गुजरते समय CM की नजर हितग्राही अनुसुइया पैंकरा के निर्माणाधीन घर पर पड़ी, जिसके बाद वे सीधे निर्माण स्थल पहुंचे. मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्य का बारीकी से अवलोकन किया और वहां कार्यरत श्रमिकों और राजमिस्त्रियों से आत्मीय संवाद किया. मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के परिश्रम की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश के विकास की असली ताकत मेहनतकश लोग हैं. इसी दौरान CM ने स्वयं करणी उठाकर सीमेंट-गारा लगाया और ईंट जोड़ते हुए श्रमदान किया.

राजमिस्त्री से भी CM की चर्चा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कच्चे घर से अब पक्का घर

मुख्यमंत्री को अपने हाथों से निर्माण कार्य करते देख ग्रामीण भावुक हो उठे. लोगों ने कहा कि यह केवल प्रतीकात्मक पहल नहीं, बल्कि गरीबों और श्रमिकों के प्रति मुख्यमंत्री की वास्तविक प्रतिबद्धता का संदेश है. हितग्राही अनुसुइया पैंकरा ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताते हुए कहा कि वर्षों पुराना उनका पक्के घर का सपना अब साकार हो रहा है.

भैंसामुड़ा में CM साय ने सुशासन तिहार के तहत चौपाल लगाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

राजमिस्त्री से भी CM की चर्चा

मुख्यमंत्री ने इस दौरान चंदागढ़ निवासी राजमिस्त्री मोहन चक्रेश से भी बातचीत की. उन्होंने उनकी मजदूरी, रोजगार और पारिवारिक स्थिति की जानकारी ली और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया.

जशपुर के भैंसामुड़ा में CM ने लगाई चौपाल, मिलने पहुंचे लोग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बच्ची को गोद में उठाया

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री की नजर चार वर्षीय नन्हीं बच्ची मानविका चौहान पर पड़ी. वे सहज भाव से उसके पास पहुंचे और प्यार से उसे अपनी गोद में उठा लिया. मुख्यमंत्री ने बच्ची से पूछा कि वह बड़ी होकर क्या बनना चाहती है. इस पर मानविका ने मासूमियत भरी आवाज में कहा- मुझे डॉक्टर बनना है. बच्ची की यह बात सुनकर मुख्यमंत्री मुस्कुरा उठे और उन्होंने पूरे स्नेह के साथ उसका हौसला बढ़ाया. उन्होंने बच्ची को आशीर्वाद देते हुए उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.

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बच्ची को पहनाया चश्मा

इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपना चश्मा निकालकर बड़े प्यार से मानविका को पहनाया और उसे पुचकारते हुए प्रोत्साहित किया. मानविका की माता दीपांजलि चौहान ने बताया कि उनकी बेटी मुख्यमंत्री से मिलने को लेकर बेहद उत्साहित थी और उनसे मिलकर बहुत खुश हुई. उन्होंने मुख्यमंत्री के स्नेहपूर्ण व्यवहार के लिए आभार व्यक्त किया.