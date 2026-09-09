अखिलेश यादव पर सूर्य प्रताप शाही का हमला, बोले- रोज़ बदलते हैं राजनीति के रंग
अखिलेश की राजनीति पर निशाना साधते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि वह पीडीए की परिभाषा अपने हिसाब से बदलते रहते हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 9, 2026 at 2:00 PM IST
बरेली: उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला.
उन्होंने अखिलेश यादव की राजनीति पर निशाना साधते हुए कहा कि वह गिरगिट की तरह रोज़ रंग बदलते हैं और पीडीए की परिभाषा भी परिस्थितियों के हिसाब से बदलते रहते हैं.
कृषि मंत्री ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव अब बहुजन समाज पार्टी की राजनीति की नकल करते हुए लोगों से नीले कपड़े पहनने की अपील कर रहे हैं.
उन्होंने कहा कि केवल कपड़ों का रंग बदलने से राजनीति की सोच नहीं बदलती और जनता उनके राजनीतिक रुख को अच्छी तरह समझती है.
सूर्य प्रताप शाही ने गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करते हुए सपा पर दलित समाज के साथ व्यवहार को लेकर सवाल उठाए.
उन्होंने कहा कि दलित समाज उस घटना को आज भी भूला नहीं है, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती के साथ कथित अभद्रता और हमला करने का प्रयास हुआ था. मंत्री ने सपा के लाल रंग को लेकर भी हमला बोला.
उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में प्रदेश में कई स्थानों पर हिंसा और दंगे हुए तथा बरेली में भी दंगों के बाद कर्फ्यू की स्थिति बनी थी.
सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि मौजूदा सरकार में प्रदेश में कानून-व्यवस्था बेहतर हुई है और शांति का माहौल कायम है.
उन्होंने बरेली के मौलाना का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि जिस व्यक्ति को पहले सत्ता के दौरान संरक्षण और दावत मिलती थी, वह आज जेल में है. मंत्री ने कहा कि जनता अब पुराने और मौजूदा शासन के अंतर को खुद देख रही है.