ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ के 25 साल : जमीन पर विकास की गौरव यात्रा, देश के आसमान पर सूर्य किरण की शौर्य गाथा

छत्तीसगढ़ के 25 साल पूरे होने पर नवा रायपुर में भारतीय वायु सेना की एयरोबेटिक टीम सूर्य किरण बड़ा एयर शो करेगी.

Surya Kiran Aerobatic Team
देश के आसमान पर सूर्य किरण की शौर्य गाथा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 22, 2025 at 5:25 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर : छत्तीसगढ़ में स्थापना दिवस को लेकर के तैयारियां जोरों से चल रही है. राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. इसे लेकर नवा रायपुर में तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है. रजत जयंती के अवसर पर होने वाले इस कार्यक्रम में भारतीय वायु सेना की सूर्य किरण एयरोबेटिक टीम भी हिस्सा लेगी.

स्थापना दिवस पर सूर्यकिरण की दिखेगी कलाबाजी : वायु सेवा के सूर्य किरण महोत्सव को लेकर होने वाले आयोजन हाउस में वायु सेवा के शामिल होने को लेकर के ईटीवी भारत से बात करते हुए भारतीय रक्षा मंत्रालय के विंग कमांडर और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार ,झारखंड और छत्तीसगढ़ के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर देवार्थो धर ने जानकारी दी.उन्होंने बताया कि सूर्यकिरण भारतीय वायुसेना की एयरोबेटिक टीम है. वो नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ के 25वें स्थापना दिवस पर शामिल होगी और कई तरह के अपने हवाई प्रदर्शन को करेगी.

Surya Kiran Aerobatic Team
5 नवंबर को होगी आसमान में कलाबाजी (Etv Bharat)

5 नवंबर को होगा एयर शो : मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पीआरओ देवार्थो धर ने बताया कि भारतीय वायुसेना की विश्व विख्यात सूर्यकिरण की टीम 5 नवंबर 2025 को नवा रायपुर में सेंध झील के ऊपर एक प्रदर्शन करेगी. राज्य के गठन के रजत जयंती समारोह के एक हिस्से के रूप में वायु सेवा शामिल होगी. यह भारतीय वायुसेना के कौशल अनुशासन और टीम भावना को दिखाते हुए सूर्य किरण जेट विमान की करतब करेगा.

नवा रायपुर में सूर्य किरण का दिखेगा शौर्य (Etv Bharat)

एयर शो के लिए एक रिहर्सल 4 नवंबर को किया जाएगा जबकि मुख्य कार्यक्रम 5 नवंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा. यह आयोजन जिला प्रशासन और एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा संयुक्त रूप से छत्तीसगढ़ के पूर्ण समर्थन से किया जा रहा है.इस पहल का उद्देश्य राज्य के युवाओं को हमारे सशस्त्र बलों पर गर्व करने के लिए और उन्हें राष्ट्र की सेवा के लिए प्रोत्साहन करना है- देवार्थो धर, पीआरओ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस

Surya Kiran Aerobatic Team
नवा रायपुर में होगा सूर्य किरण का एयर शो (Etv Bharat)

2 को आएंगे विमान- देवार्थो धर ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा इसके लिए सभी तैयारियां को अंतिम रूप दे दिया गया है. 2 तारीख को सभी विमान रायपुर पहुंचेंगे. अभी तक की जानकारी के अनुसार दो तारीख की देर शाम विमान या तीन तारीख को यहां पहुंच जाएंगे. 4 तारीख को रायपुर में एक रिहर्सल किया जाएगा. जबकि 5 तारीख को 10 बजे से 12 तक फाइनल सूर्य किरण के करतब दिखाए जाएंगे.

भारतीय वायु सेना ने जारी किया वीडियो- छत्तीसगढ़ स्थापना के 25 साल को लेकर मनाए जा रहे रजत जयंती समारोह में शामिल होने के लिए सूर्य किरण के फाइटर प्लेन का एक वीडियो भारतीय वायु सेना ने जारी किया है. इस बारे में देवार्थो धर ने बताया कि यह आधुनिक तकनीक और प्रणाली है. इसका मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ के युवाओं को अपने सेवा के प्रति देश के प्रति प्रोत्साहित करना है और उसी को लेकर इस काम को हम लोग कर रहे हैं.

31 अक्टूबर को आएंगे पीएम- छत्तीसगढ़ के स्थापना के 25 साल पूरा होने को लेकर आयोजित जयंती समारोह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को रायपुर आएंगे. 1 नवंबर को होने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे और इस अवसर पर कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे. प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के अनुसार म्यूजियम का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री 1 नवंबर को करेंगे.

पहली बार होगा सैन्य प्रदर्शन: कार्यक्रम की संपूर्ण योजना और आयोजन भारतीय वायुसेना, रक्षा मंत्रालय एवं राज्य प्रशासन के संयुक्त समन्वय से की जाएगी. सूर्य किरण टीम निर्धारित अभ्यास और सुरक्षा मानकों के अनुरूप प्रदर्शन करेगी. यह पहली बार होगा जब राज्य स्थापना दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर राजधानी रायपुर में ऐसा भव्य सैन्य प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा, जो छत्तीसगढ़ के गौरव को नई ऊंचाई देगा.

सरकार बनाना भाजपा का लक्ष्य नहीं है, अंतिम पायदान के व्यक्ति तक विकास पहुंचे ये है काम- किरण सिंहदेव

दिवाली पर मांझी आदिवासी गाय बैलों को पिलाते हैं शराब, सालों से चली आ रही अनोखी परंपरा

2025 में भाई दूज का शुभ मुहूर्त: 23 अक्टूबर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाएगा पर्व

TAGGED:

SURYA KIRAN
CHHATTISGARH FOUNDATION DAY
सूर्य किरण
भारतीय वायु सेना
SURYA KIRAN AEROBATIC TEAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गांव करा रहा नक्सलगढ़ के बोर्ड टॉपर स्टूडेंट्स को फ्री हवाई यात्रा, मुहिम से बदली शिक्षा की तस्वीर

करम समर्पित करने का करमा पर्व, आदिकाल से चली आ रही मांझी समाज की परंपरा

नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ की ओर एक और कदम, बीजापुर और सुकमा में नवीन सुरक्षा कैम्प स्थापित

जापानी बुखार का बढ़ा खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, जानिए इंसानों के लिए क्यों खतरनाक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.