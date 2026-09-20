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मेरठ एयर शो : क्रांतिधरा के आसमान में सूर्य किरण का शौर्य, विमान की गर्जना सुन तालियों से गूंजा शहर

"हम बुद्ध की पूजा करते हैं, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो शिव का तांडव भी करते हैं"

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मेरठ में एयर शो (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 20, 2026 at 4:57 PM IST

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Updated : September 20, 2026 at 5:14 PM IST

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मेरठ : जनपद के लोगों के लिए रविवार का दिन भी बेहद खास है, यहां आज फिर आसमान में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने ऐसा रोमांच पैदा किया कि हर किसी की नजरें आसमान पर टिकी रहीं. दरअसल, एयर फोर्स की खास सूर्यकिरण टीम ने एयर-शो के जरिए क्रांतिधरा में रोमांच, साहस और देशभक्ति की अनोखी झलक पेश की. इस दौरान 9 फाइटर जेट विमानों ने लोगों का मन मोह लिया. वहीं, लोगों में भी गजब का उत्साह देखने को मिला.

मेरठ में एयर शो (Video Credit; ETV Bharat)

क्रांतिधरा मेरठ में परतापुर स्थित न्यू टाउनशिप में आयोजित एयर शो का रविवार को दूसरा दिन था. इस दौरान फाइटर जेट की गर्जना और हैरतअंगेज करतबों को देखकर लोग खुद को तालियां बजाने से रोक नहीं पाए.

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एयर शो (Photo Credit; ETV Bharat)

इस एयर-शो के दौरान केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ भी मौके पर मौजूद रहे. उन्होंने कहा कि हम बुद्ध के उपासक हैं, बुद्ध की पूजा करते हैं, लेकिन अगर हमें कोई छेड़ता है तो हम शिव का तांडव भी करते हैं.

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एयर शो (Photo Credit; ETV Bharat)

केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से युवाओं को भारतीय सेनाओं में जाने और राष्ट्रसेवा की प्रेरणा मिलती है. उन्होंने कहा कि आज हम दुनिया के 102 देश को 65% रक्षा सामग्री एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यह नया भारत है.

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एयर शो (Photo Credit; ETV Bharat)

किसी जमाने में 40 हजार करोड़ रुपए का ही रक्षा उत्पादन था. जो पिछले साल एक लाख 78 हजार करोड़ रुपए पहुंच गया है. इसी तरह करीब 10 से 12 साल पहले रक्षा का एक्सपोर्ट 686 करोड़ रुपये सालाना था, जो अब 38 हजार 424 करोड़ का हो गया है.

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एयर शो (Photo Credit; ETV Bharat)

वहीं, प्रदेश सरकार के मंत्री सोमेंद्र तोमर ने कहा कि यह कार्यक्रम मेरठ के लिए बेहद गौरव का पल है. इससे यहां के युवाओं को न सिर्फ देशभक्ति की भावना जागृत हुई है, बल्कि उनमें एक अच्छा मैसेज गया है. इससे यूथ को प्रेरणा मिलती है.

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एयर शो देखने पहुंचे लोग (Photo Credit; ETV Bharat)

इसी तरह डीआईजी कलानिधि नैथानी ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से निश्चित ही युवाओं को आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है, देशभक्ति की भावना उनमें जागृत होती है. साथ ही, सेना में जाने के लिए भी प्रेरित होते हैं.

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Last Updated : September 20, 2026 at 5:14 PM IST

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