छत्तीसगढ़ राज्योत्सव विशेष: 5 नवंबर को भारतीय वायुसेना का सूर्य किरण एरोबेटिक शो, सारी तैयारियां पूरी
छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के विशेष अवसर पर 5 नवंबर को रायपुर में इंडियन एयर फोर्स का सूर्य किरण एरोबेटिक शो होगा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 2, 2025 at 6:58 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष में राजधानी नवा रायपुर का आसमान 5 नवम्बर को देशभक्ति और रोमांच से भर उठेगा. इस दिन भारतीय वायुसेना की विश्वप्रसिद्ध सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम (Suryakiran Aerobatic Team – SKAT) सुबह 10 से 12 बजे तक अपने शानदार हवाई करतबों का प्रदर्शन करेगी. इस प्रदर्शन से भारतीय वायु सेना के जाबाज वायु सैनिक दर्शकों को उत्साह और जोश से भर देंगे.
सूर्यकिरण एरोबेटिक शो की तैयारियां तेज: सूर्यकिरण एरोबेटिक शो को लेकर तैयारियां तेज हो गई है. रायपुर संभागायुक्त,आईजी,कलेक्टर और एसएसपी ने एरोबेटिक स्थल का जायजा लिया. यहां पांच नवंबर को यह आयोजन होगा. आयोजन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए संभागायुक्त महादेव कावरे, आईजी अमरेश मिश्रा, कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह और एसएसपी डॉ. लाल उम्मेद सिंह ने नवा रायपुर में स्थल का निरीक्षण किया. अधिकारियों ने सभी व्यवस्थाओं को समय पर और पूरा करने के निर्देश दिए हैं.
सुरक्षा और अन्य व्यवस्था का लिया जायजा: अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा प्रबंधन, पार्किंग जोन, दर्शकों की बैठने की व्यवस्था, प्रसाधन और अन्य सुविधाओं का विस्तार से निरीक्षण किया. उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि यह आयोजन राज्य की प्रतिष्ठा से जुड़ा है, इसलिए हर कार्य समयबद्ध, स्वच्छ और उच्च गुणवत्ता का होना चाहिए.
4 नवम्बर को सूर्यकिरण टीम का होगा रिहर्सल: भारतीय वायुसेना की टीम 4 नवम्बर को शो का पूर्वाभ्यास करेगी, जबकि 5 नवम्बर को मुख्य प्रदर्शन होगा. नवा रायपुर का आकाश बॉम्ब बर्स्ट’, ‘हार्ट-इन-द-स्काई’ और ‘एरोहेड’ जैसी अद्भुत परफॉर्मेंस से जगमगा उठेगा. यह दृश्य छत्तीसगढ़ की 25वीं वर्षगांठ पर राज्य की प्रगति, आत्मविश्वास और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बनेगा.
युवाओं के लिए यह शो होगा फायदेमंद: सूर्यकिरण टीम का प्रदर्शन केवल एक हवाई शो नहीं, बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणा और संदेश देने का काम करेगा. इससे यह पता चलेगा कि अनुशासन, तकनीक और सामूहिकता से हर चुनौती को जीता जा सकता है. रायपुर सहित आसपास के जिलों से हजारों नागरिक, विद्यार्थी और परिवार इस ऐतिहासिक शो को देखने पहुंचेंगे.
यह एरोबेटिक शो भारतीय वायुसेना के शौर्य, सटीकता और समर्पण का जीवंत उदाहरण है.जब सूर्यकिरण टीम के विमान नवा रायपुर के आसमान में उड़ान भरेंगे, तब पूरा राज्य गर्व, रोमांच और देशभक्ति से भर उठेगा.