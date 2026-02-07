ETV Bharat / state

फरवरी में साल का पहला सूर्यग्रहण, भारत में कितना होगा असर? नोट करें सूतक काल की तारीख

17 फरवरी को लगेगा साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण, बंद हो जाएंगे मांगलिक कार्य, भारत में कितना पड़ेगा प्रभाव, जानिए.

SURYA GRAHAN 2026
सूर्यग्रहण 2026 कब है (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 7, 2026 at 3:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Surya Grahan 2026: फरवरी माह में साल का पहला सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है. जिसे लेकर खगोल प्रेमी काफी उत्साहित हैं. ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, सूर्यग्रहण राहु और केतु के प्रभाव से होता है. जबकि साइंस की नजर से सूर्यग्रहण उस समय होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच स्थित हो जाता है. ऐसे में इस सूर्य ग्रहण का भारत में क्या असर होगा, उस दिन क्या करें, क्या ना करें, कहां-कहां दिखेगा? जानते हैं ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री से.

साल का पहला सूर्यग्रहण कब?
ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि, ''साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण इसी फरवरी महीने में पड़ने जा रहा है. पंचांग के अनुसार, 17 फरवरी 2026 फाल्गुन कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि को ये सूर्यग्रहण पड़ रहा है. हालांकि इसका असर भारत में नहीं होगा, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा. इसलिए ना कोई सूतक काल माना जाएगा ना ही किसी तरह के धार्मिक कार्य पूजन बंद होंगे. भारत के अलावा दुनिया के कई देशों में यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा. वहां सूतक काल भी मान्य होगा.''

17 फरवरी को लगेगा साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण (ETV Bharat)

कहां-कहां दिखाई देगा?
ज्योतिष आचार्य की मानें तो ये सूर्य ग्रहण भारतीय समय अनुसार दोपहर में 3:26 में शुरू होगा और शाम को लगभग 7:57 पर समाप्त होगा. हालांकि भारत में दिखाई नहीं देगा. जिन देशों में दिखाई देगा भारतीय समय अनुसार ही दिखाई देगा.

सूर्यग्रहण में कब से सूतक काल
ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि, ''सूतक काल सूर्यग्रहण शुरू होने के 12 घंटे पहले से शुरू हो जाता है. इस दौरान मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं. घर में मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना होता है. भोजन नहीं करना होता है. इस दौरान भोजन करना, पकाना सब कुछ वर्जित रहता है. हालांकि बच्चों, बुजुर्गों, बीमारों के लिए नियम शिथिल रहते हैं. सूतक काल के दौरान तुलसी के पत्ते को खाने-पीने के वस्तुओं में डालकर रख दें, थोड़ा सा गंगाजल डाल दें.

इस सूतक काल के दौरान किसी भी तरह के धार्मिक कार्य, मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं. गर्भवती महिलाओं को विशेष सलाह दी जाती है कि, वो सूतक काल के दौरान बाहर न निकलें और अगर निकलें भी तो कुछ उपाय रहते हैं उन उपायों को करके ही निकले. हालांकि भारत में इस बार का सूर्य ग्रहण नहीं पड़ रहा है इसलिए सूतक काल भी मान्य नहीं होगा, इन नियमों का पालन नहीं करना पड़ेगा.''

TAGGED:

SOLAR ECLIPSE IN INDIA
SURYA GRAHAN SUTAK KAAL TIME
FALGUNA AMAVASYA 2026
SURYA GRAHAN KAB HAI
SURYA GRAHAN 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.