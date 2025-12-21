भूपेश बघेल की गिरफ्तारी को लेकर सर्वे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कर्मचारियों को पकड़ा, थाने में हंगामा
भिलाई में दिल्ली से आई सर्वे टीम को लेकर हंगामा, इसमें पूछा जा रहा था कि भूपेश बघेल की गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं.
दुर्ग: जिले के में उस समय राजनीतिक माहौल गरमा गया, जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गाजियाबाद की निजी कंपनी वाट्स इंडिया थिंक्स के 6 कर्मचारियों को सर्वे करते हुए पकड़ लिया. ये कर्मचारी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं, शराब घोटाले में उनकी कथित भूमिका समेत कई राजनीतिक सवालों पर लोगों से राय ले रहे थे.
कांग्रेस ने बताया बदनाम करने की साजिश: इस सर्वे को लेकर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया और इसे साजिश करार दिया. कांग्रेसियों का आरोप है कि सर्वे की प्रश्नावली में शराब घोटाले से जुड़े सवालों को जानबूझकर शामिल कर भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है.
अमित शाह जी! डरूँगा नहीं.— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) December 20, 2025
तमाम तरह के हथकंडे अपनाकर मुझे बदनाम करने की कोशिशों के बाद अब केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सर्वे करवा रहे हैं.
सर्वे एजेंसी की 70 टीमें छत्तीसगढ़ में जगह जगह जाकर लोगों से पूछ रही हैं कि क्या भूपेश बघेल को गिरफ़्तार किया जाना चाहिए?
आज भिलाई में एक… pic.twitter.com/WQyo39gg4S
थाने पहुंचे कांग्रेस नेता: जैसे ही यह जानकारी सामने आई, महापौर नीरज पाल, जिला कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर समेत कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भट्टी थाने पहुंच गए. थाने के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेसियों की भीड़ जमा हो गई, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना पड़ा.
पूर्व CM का शाह पर निशाना: इस बीच भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें डराने और बदनाम करने के तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में करीब 70 टीमें यह पूछने के लिए भेजी गई हैं कि क्या उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए.
यह अवैध तरीके से सर्वे का काम कर रहे हैं, सर्वे में भूपेश बघेल को लेकर व्यक्तिगत सवाल रखे गए थे इसी को लेकर हम शिकायत करने हम आए हैं- नीरज पाल, महापौर भिलाई नगर
विपक्ष को फंसाने का काम ये लोग कर रहे हैं, इस तरह के सवाल और सर्वे कभी कांग्रेस सरकार में नहीं हुआ है- मुकेश चंद्रकार,जिला अध्यक्ष
सर्वे कंपनी पर सवाल: कांग्रेस का कहना है कि जिस कंपनी ने सर्वे कराया है, वह इसी साल रजिस्टर्ड हुई है, जिससे उसके अनुभव, फंडिंग और राजनीतिक संबद्धता पर सवाल उठते हैं. सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि सर्वे करने वाले कर्मचारी सेक्टर-4 में राजनीतिक नेताओं से जुड़े सवाल पूछ रहे थे. मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है.