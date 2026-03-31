ETV Bharat / state

फर्रुखाबाद: सर्विलांस टीम ने 101 एंड्राइड फोन मालिकों को लौटाए, कीमत लगभग 22 लाख रुपए आंकी गई

फर्रुखाबाद: जिले के फतेहगढ़ में सर्विलांस टीम ने मंगलवार को बड़ी सफलता हासिल की. टीम ने कार्यवाई करते हुए, 101 गुमशुदा एंड्रॉइड फोन बरामद किए, जिसकी कीमत 22 लाख रुपए आंकी जा रही है. पुलिस ने सभी फोनों के मालिक को पुलिस लाइन सभागार में बुलाकर उनके हवाले कर दिया और आइंदा अपने सामान का ख्याल रखने की चेतावनी दी.



इस संबंध में प्रभारी सीओ संजय वर्मा ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि गुमशुदा कुल 101 एंड्राइड मोबाइल फोन को सर्विलांस सेल द्वारा बरामद किया गया था. जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 22 लाख रुपए बताई गई है. सभी मोबाइल को उनके मालिकों के सुपुर्द कर दिया गया है. मोबाइल फोन मिलते ही सभी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई, सभी ने पुलिस का शुक्रिया आदा किया और पुलिस की काम की तारीफ की.



बताया जाता है कि पुलिस अधीक्षक आरती सिंह के निर्देशन में सर्विलांस सेल टीम की कड़ी मेहनत ने इस कार्य को सफल बनाया. टीम प्रभारी संत कुमार के नेतृत्व में कंप्यूटर ऑपरेटर अमित शर्मा, हेड कांस्टेबल संदीप राव, अनुराग कुमार, सचिन सिंह और राहुल शर्मा ने जनपद सहित अन्य जिलों में लगातार प्रयास कर इन मोबाइल फोन को ट्रेस कर बरामद किया.

सीओ संजय वर्मा के अनुसार, फर्रुखाबाद में सर्विलांस टीम लगातार सक्रिय है और गुमशुदा मोबाइलों की बरामदगी के लिए लगातार अभियान चला रही है, जो आगे भी जारी रहेगा, ताकि आम जनता को राहत मिल सके और चोरों पर लगाम लगाया जा सके.