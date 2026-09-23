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चुनाव से पहले गोरखपुर में EVM की निगरानी बढ़ी, स्ट्रांग रूम में मोबाइल ले जाने पर भी रोक

EVM की निगरानी बढ़ी, स्ट्रांग रूम में मोबाइल ले जाने पर भी रोक. ( ईटीवी भारत )

गोरखपुर: विधानसभा निर्वाचन 2027 को लेकर गोरखपुर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी क्रम में EVM सुरक्षा और निगरानी को लेकर जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक मीणा ने कलेक्ट्रेट स्थित पर्यटन भवन सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की तिथि गुरुवार तय कर दी है. बैठक में ईवीएम वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था, निगरानी, प्रवेश-निकास की व्यवस्था और निर्वाचन से जुड़ी आगामी तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई जाएगी. इस बैठक में एडीएम वित्त एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी जय प्रकाश, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी शंकर मिश्र समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे. ईवीएम वेयरहाउस की सुरक्षा पर डीएम गंभीर डीएम दीपक मीणा ने ईवीएम वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि ईवीएम वेयरहाउस के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है. वेयरहाउस परिसर में होने वाली प्रत्येक गतिविधि कैमरों की निगरानी में रहती है. अंदर प्रवेश करने वाले अधिकृत अधिकारी और कर्मचारियों की गतिविधियों पर भी सीसीटीवी के जरिए पूरी नजर रखी जाती है. डीएम ने स्पष्ट किया कि ईवीएम वेयरहाउस के अंदर कोई भी व्यक्ति मोबाइल फोन लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा. उन्होंने कहा कि वेयरहाउस में जाने वाला अधिकारी भी अपना मोबाइल फोन बाहर निर्धारित स्थान पर रखकर ही अंदर जाएगा. वेयरहाउस के अंदर प्रत्येक गतिविधि की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से होगी. सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े सभी निर्धारित नियमों और प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा. ऐसी जानकारी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को ईवीएम और वीवीपैट के सुरक्षित भंडारण से संबंधित भी दी गई है. निर्वाचन प्रोटोकॉल के तहत डबल लॉक व्यवस्था जिला प्रशासन के अनुसार एम-3 मॉडल की ईवीएम के अंतर्गत 10,125 बैलेट यूनिट (BU), 6,082 कंट्रोल यूनिट (CU) तथा 5,872 वीवीपैट (VVPAT) सुरक्षित रखे गए हैं. बीयू, सीयू और वीवीपैट को मिलाकर कुल 22,079 मशीनें सुरक्षित हैं.