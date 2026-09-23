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चुनाव से पहले गोरखपुर में EVM की निगरानी बढ़ी, स्ट्रांग रूम में मोबाइल ले जाने पर भी रोक

जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक मीणा कलेक्ट्रेट स्थित पर्यटन भवन सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कल गुरुवार को बैठक करेंगे.

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EVM की निगरानी बढ़ी, स्ट्रांग रूम में मोबाइल ले जाने पर भी रोक. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 11:55 AM IST

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गोरखपुर: विधानसभा निर्वाचन 2027 को लेकर गोरखपुर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी क्रम में EVM सुरक्षा और निगरानी को लेकर जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक मीणा ने कलेक्ट्रेट स्थित पर्यटन भवन सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की तिथि गुरुवार तय कर दी है.

बैठक में ईवीएम वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था, निगरानी, प्रवेश-निकास की व्यवस्था और निर्वाचन से जुड़ी आगामी तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई जाएगी.

इस बैठक में एडीएम वित्त एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी जय प्रकाश, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी शंकर मिश्र समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे.

ईवीएम वेयरहाउस की सुरक्षा पर डीएम गंभीर

डीएम दीपक मीणा ने ईवीएम वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि ईवीएम वेयरहाउस के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है. वेयरहाउस परिसर में होने वाली प्रत्येक गतिविधि कैमरों की निगरानी में रहती है. अंदर प्रवेश करने वाले अधिकृत अधिकारी और कर्मचारियों की गतिविधियों पर भी सीसीटीवी के जरिए पूरी नजर रखी जाती है.

डीएम ने स्पष्ट किया कि ईवीएम वेयरहाउस के अंदर कोई भी व्यक्ति मोबाइल फोन लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा. उन्होंने कहा कि वेयरहाउस में जाने वाला अधिकारी भी अपना मोबाइल फोन बाहर निर्धारित स्थान पर रखकर ही अंदर जाएगा.

वेयरहाउस के अंदर प्रत्येक गतिविधि की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से होगी. सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े सभी निर्धारित नियमों और प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा. ऐसी जानकारी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को ईवीएम और वीवीपैट के सुरक्षित भंडारण से संबंधित भी दी गई है.

निर्वाचन प्रोटोकॉल के तहत डबल लॉक व्यवस्था

जिला प्रशासन के अनुसार एम-3 मॉडल की ईवीएम के अंतर्गत 10,125 बैलेट यूनिट (BU), 6,082 कंट्रोल यूनिट (CU) तथा 5,872 वीवीपैट (VVPAT) सुरक्षित रखे गए हैं. बीयू, सीयू और वीवीपैट को मिलाकर कुल 22,079 मशीनें सुरक्षित हैं.

इन मशीनों को निर्धारित निर्वाचन प्रोटोकॉल के तहत डबल लॉक व्यवस्था में रखा गया है.

डीएम दीपक मीणा ने कहा कि विधानसभा निर्वाचन 2027 की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन निर्वाचन से संबंधित सभी तैयारियां समय से पूरी किया जाना जरूरी है.

ईवीएम और वीवीपैट निर्वाचन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. ऐसे में इनके सुरक्षित भंडारण, रखरखाव और निगरानी में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना जिला प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है. राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचन संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी समय-समय पर उपलब्ध कराई जाएगी. किसी भी विषय को लेकर राजनीतिक दलों की ओर से सुझाव या समस्या सामने आती है तो उसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत संज्ञान में लिया जाएगा.

जिलाधिकारी यह भी निर्देश दिया कि प्रत्येक बृहस्पतिवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी. इन बैठकों में निर्वाचन से संबंधित तैयारियों और व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा होगी.

डीएम ने स्पष्ट किया कि बैठक में वही व्यक्ति राजनीतिक दल की ओर से शामिल होगा, जिसे संबंधित राजनीतिक दल के जिलाध्यक्ष द्वारा नामित किया गया है. नामित प्रतिनिधि के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को बैठक में प्रतिनिधि के रूप में भेजने की व्यवस्था नहीं होगी.

बैठक में आगामी एसएलटी को लेकर भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जानकारी दी जाएगी. प्रशासन की ओर से सभी राजनीतिक दलों को एसएलटी की आगामी प्रक्रिया के संबंध में अवगत करा दिया गया है. अधिकारियों ने कहा कि निर्वाचन से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं निर्धारित नियमों और प्रोटोकॉल के अनुसार पूरी की जाएंगी.

डीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ईवीएम वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था की नियमित समीक्षा की जाए. सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता, डबल लॉक व्यवस्था और प्रवेश-निकास से संबंधित सुरक्षा प्रबंधों को लगातार प्रभावी रखा जाए, उन्होंने कहा कि निर्वाचन संबंधी कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदारी तय की जाएगी.

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