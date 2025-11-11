साय सरकार की नई पहल, बस्तर में सरेंडर नक्सलियों को दी जा रही योग की ट्रेनिंग
सरेंडर नक्सलियों को योग और सुदर्शन क्रिया के जरिए फिट रहने का टिप दिया जा रहा है.
Published : November 11, 2025 at 7:07 PM IST
जगदलपुर: छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने सरेंडर नक्सलियों को हेल्दी रखने के लिए नए मुहिम की शुरुआत की है. ऐसे 30 नक्सलियों को सरकार की तरफ से योग और सुदर्शन क्रिया में मदद दी जा रही है. इन पूर्व माओवादियों को आजीविका की राह के साथ ही मानसिक स्थिरता भी प्रदान किया जा रहा है. छत्तीसगढ़ शासन के प्रयासों से आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रवि शंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग इन सरेंडर नक्सलियों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने में जुटी है.
आर्ट ऑफ लिविंग से मिल रही ट्रेनिंग: सरेंडर नक्सलियों को तनाव से मुक्ति दिलाने की कवायद की जा रही है. इसके लिए इन नक्सलियों को आर्ट ऑफ लिविंग के ट्रेनिंग सेंटर्स में योगासन, प्राणायाम और लयबद्ध सुदर्शन क्रिया का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. इसमें सबसे ज्यादा सुदर्शन क्रिया से नक्सलियों को फायदा हो रहा है. इससे सरेंडर नक्सलियों के मानसिक स्वास्थ्य में इजाफा देखने को मिल रहा है.
सरेंडर नक्सलियों को कौशल विकास की ट्रेनिंग: सरेंडर नक्सलियों को कौशल विकास की ट्रेनिंग भी सरकार की तरफ से दी जा रही है. बीजापुर में सरेंडर कर चुके 30 पूर्व नक्सलियों को जगदलपुर के आड़ावाल में रखा गया है. यहां लाइवलीहुड कॉलेज में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत इन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है. सभी सरेंडर 30 नक्सलियों को यह ट्रेनिंग तीन महीने के लिए दी जा रही है. उन्हें गेस्ट सर्विस एसोसिएट, कस्टमर केयर, होटल मैनेजमेंट और सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग खिखाई जा रही है.
आने वाले समय में सरेंडर नक्सलियों को बस्तर के होमस्टे, रिसॉर्ट्स और टूरिज्म सेक्टर में नौकरी मिल सकेगी. इस तरह कौशल ट्रेनिंग के बाद सरेंडर नक्सली समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकेंगे. सरेंडर नक्सलियों के अंदर इस तरह की ट्रेनिंग से आत्मविश्वास पैदा हो रहा है.