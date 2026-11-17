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SPECIAL: नक्सलियों के बारूदी जाल से जंगलों को मुक्ति दिलाने में जुटे जवान, मानकी-मुंडा को मिली ग्रामीणों की सुरक्षा की जिम्मेदारी

रांचीः झारखंड में नक्सलवाद अब अपने अंतिम दौर में है. कागज में राज्य में महज दो नक्सलियों के बचे होने की बात कही जा रही है. इनके खात्मे के लिए सुरक्षा बलों का अभियान लगातार जारी है. लेकिन नक्सलियों की मौजूदगी कमजोर पड़ने के बावजूद जंगलों में उनके छोड़े गए बारूदी खतरे से अभी पूरी तरह मुक्ति नहीं मिली है. वर्षों तक नक्सलियों ने जिन जंगलों, पगडंडियों और ग्रामीण रास्तों को आईईडी (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) से बारूदी जाल में तब्दील कर रखा था, अब सुरक्षा बल उन्हीं इलाकों को सुरक्षित बनाने में जुटे हैं.

नक्सलियों के खिलाफ अभियान में लगे जवानों के सामने अब एक बड़ी चुनौती जंगलों को विस्फोटकों से मुक्त कराने की है. सुरक्षा बल जंगलों में जमीन के भीतर दबाए गए आईईडी बम खोज रहे हैं. इसके साथ ही नक्सलियों के छिपाए गए हथियारों और अन्य सामग्री के डंप भी बरामद किए जा रहे हैं. कई ऐसे संवेदनशील इलाके हैं, जहां विस्फोटक होने की आशंका के कारण फिलहाल ग्रामीणों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है. नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई का एक नया चरण शुरू हो चुका है. अब मकसद सिर्फ नक्सलियों को खत्म करना नहीं, बल्कि उनके छोड़े गए बारूदी निशानों को भी मिटाना है.

जानकारी देते आईजी अभियान नरेंद्र सिंह (Etv Bharat)

सरेंडर नक्सली खोल रहे बारूदी सुरंगों का राज

आईजी अभियान नरेंद्र सिंह के अनुसार जंगलों में कहां-कहां आईईडी लगाए गए हैं, इसकी जानकारी जुटाने में आत्मसमर्पण कर चुके नक्सली अहम भूमिका निभा रहे हैं. सरेंडर नक्सलियों से मिली सूचनाओं के आधार पर सुरक्षा बल उन रास्तों और ठिकानों की पहचान कर रहे हैं, जहां विस्फोटक छिपाए गए हैं. इसके बाद संबंधित क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. जवान बेहद सतर्कता के साथ संदिग्ध स्थानों की जांच कर रहे हैं और बम निरोधक दस्ते की मदद से विस्फोटकों को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय किया जा रहा है. खासकर पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा और सारंडा के दुर्गम जंगलों में यह अभियान चुनौतीपूर्ण है. घने जंगल, पहाड़ी रास्ते और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियां सर्च ऑपरेशन को मुश्किल बनाती हैं. बावजूद इसके सुरक्षा बल लगातार जंगलों की तलाशी लेकर उन्हें सुरक्षित करने में जुटे हैं.

99.9 फीसदी हथियारों के डंप बरामद, अब आईईडी पर फोकस

नक्सलियों के खिलाफ लंबे समय से चल रहे अभियान में सुरक्षा बलों को हथियारों के डंप बरामद करने में बड़ी सफलता मिली है. आईजी अभियान के मुताबिक, नक्सलियों के करीब 99.9 फीसदी हथियारों के डंप बरामद किए जा चुके हैं. हाल ही में नेतरहाट क्षेत्र में हथियारों का एक डंप मिला है. वहीं, अक्टूबर में सरायकेला के दुर्गम इलाके से भी पांच हथियार बरामद किए गए थे. हथियारों के डंप लगभग बरामद हो जाने के बाद अब सुरक्षा बलों का विशेष जोर जंगलों में छिपाए गए आईईडी को खोजने और नष्ट करने पर है. चाईबासा के जंगलों में यह चुनौती अभी बरकरार है. करीब एक सप्ताह पहले 25-26 अक्टूबर के आसपास सुरक्षाबलों ने चाईबासा इलाके में कई आईईडी बरामद किए थे. इन्हें बम निरोधक दस्ते की मदद से निष्क्रिय कराया गया. पुलिस का मानना है कि जंगलों में अभी भी कुछ ऐसे स्थान हो सकते हैं, जहां विस्फोटक छिपाकर रखे गए हों. इसलिए अभियान में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जा रही है.

ग्रामीणों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब मानकी-मुंडा के कंधों पर

इस अभियान में पुलिस ने ग्रामीणों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी है. जिन इलाकों में आईईडी होने की जानकारी मिली है, वहां के मानकी-मुंडा और ग्राम प्रधानों को विशेष रूप से सतर्क किया गया है. उन्हें बताया गया है कि किन जंगलों, रास्तों और स्थानों पर विस्फोटक होने की आशंका है. साथ ही निर्देश दिया गया है कि वे ग्रामीणों को फिलहाल इन संवेदनशील इलाकों में जाने से रोकें. दरअसल, जंगलों पर आज भी बड़ी संख्या में ग्रामीणों की आजीविका निर्भर है. लोग लकड़ी, पत्ते, फल और अन्य वन उत्पाद जुटाने के लिए जंगलों में जाते हैं, ऐसे में अनजाने में किसी आईईडी की चपेट में आने से बड़ा हादसा हो सकता है. पुलिस चाहती है कि जब तक किसी इलाके को पूरी तरह सुरक्षित घोषित नहीं कर दिया जाता, तब तक ग्रामीण वहां आवाजाही नहीं करें. स्थानीय स्तर पर मानकी-मुंडा और ग्राम प्रधानों को जिम्मेदारी देने का मकसद यही है कि पुलिस की सूचना गांव के हर व्यक्ति तक पहुंचे.

कभी सारंडा के जंगलों में विस्फोट से दहलते थे गांव

नक्सलवाद के चरम दौर में सारंडा समेत पश्चिमी सिंहभूम के कई जंगलों में आईईडी विस्फोट की घटनाएं आम थीं. इन विस्फोटों में सुरक्षा बलों के जवानों के साथ-साथ ग्रामीणों और उनके मवेशियों को भी जान गंवानी पड़ती थी. कई बार जंगल में लकड़ी या पत्ता चुनने गए ग्रामीण भी बारूदी सुरंग की चपेट में आ जाते थे. नक्सलियों द्वारा बिछाए गए विस्फोटक लंबे समय तक ग्रामीणों के लिए खौफ का कारण बने रहे. अब पुलिस और सुरक्षा बलों की कोशिश है कि जंगलों को इस पुराने डर से पूरी तरह मुक्त कराया जाए. इसके लिए केवल संदिग्ध विस्फोटकों को नष्ट करना ही नहीं, बल्कि पूरे इलाके की जांच और सैनिटाइजेशन किया जा रहा है.

जंगल सुरक्षित होंगे तो लौटेगी ग्रामीणों की आजीविका

जंगलों में आईईडी की मौजूदगी खत्म होने के बाद ग्रामीणों को दोबारा उन इलाकों में जाने की अनुमति मिल सकेगी. इससे वे पहले की तरह जंगलों से अपने जरूरत के वन उत्पाद जुटा सकेंगे. फिलहाल जिन इलाकों में विस्फोटक होने की आशंका है, वहां प्रतिबंध और सतर्कता जारी रहेगी. जैसे-जैसे सुरक्षा बल जंगलों को क्लीन करते जाएंगे, वैसे-वैसे ग्रामीणों के लिए उन क्षेत्रों को फिर से खोलने का रास्ता साफ होगा. झारखंड पुलिस के आईजी अभियान सह पुलिस प्रवक्ता नरेंद्र सिंह ने बताया कि जंगलों में लगाए गए विस्फोटकों को बेहद सुरक्षित तरीके से निकाला और नष्ट किया जा रहा है. सरेंडर नक्सलियों से भी इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही हैं.