सुकमा जेल में सरेंडर माओवादियों से मिले उनके परिजन

गुरुवार को इसी कड़ी में बस्तर संभाग के सरेंडर माओवादियों के परिजनों को जेल परिसर में लाया गया. जेल परिसर में लाने के बाद जेल में बंद उनके परिवारवालों से उनकी मुलाकात कराई गई. आत्मसमर्पित माओवादियों के पुनर्वास को लेकर जिला प्रशासन की ओर से उठाया गया ये बड़ा कदम है. सीएम विष्णु देव साय और प्रदेश के गृहमंत्री विजय शर्मा ने इस पहल की शुरुआत कराई है. आज 25 आत्मसमर्पित नक्सलियों को जिला जेल में उनके परिजनों से मिलने का मौका मिला. इस मौके पर कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव और पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण भी मौजूद रहे. जिला प्रशासन ने कहा कि इस मुलाकात का मकसद सरेंडर माओवादियों को दोबारा समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है.

सुकमा: बस्तर में नक्सलवाद अपने खात्मे की ओर बढ़ रहा है. बड़ी संख्या में माओवादी लगातार सरेंडर कर समाज की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं. बीते दिनों गृहमंत्री विजय शर्मा बस्तर दौरे पर गए थे. गृहमंत्री से नक्सलियों के परिजनों ने कहा थी कि उनको जेल में बंद परिवार वालों से मिलने दिया जाए. तब विजय शर्मा ने उनको आश्वासन दिया था कि उनकी मुलाकात उनके परिजनों से जरुरी कराई जाएगी.

गृहमंत्री विजय शर्मा ने हाल ही में सुकमा पुनर्वास केंद्र के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को इसके निर्देश दिए थे. गृहमंत्री ने कहा था कि आत्मसमर्पित नक्सलियों की परिजनों से मुलाकात कराई जाए, ताकि वे भावनात्मक जुड़ाव के माध्यम से मुख्यधारा से और मजबूती से जुड़ सकें. इसी निर्देश के तहत जिला प्रशासन ने 25 पूर्व माओवादियों को उनके परिवारों से मिलवाया.

सरेंडर माओवादियों से मिले उनके परिजन (ETV Bharat)

नम हुई सरेंडर नक्सलियों की आंखें

मुलाकात के दौरान सरेंडर नक्सलियों के परिजनों की आंखें नम हो आई. सरेंडर माओवादी भी अपने परिवार से मिलकर भावुक हो गए. कोई अपने बेटे तो कोई अपने पिता को समझा रहा था कि अब गांव में शांतिपूर्वक जीवन बिताना है. सरेंडर माओवादियों से मिलने आई महिलाएं सबसे ज्यादा भावुक नजर आईं. सभी ने इस मुलाकात के लिए जिला प्रशासन को भी धन्यवाद दिया. परिजनों ने भरोसा दिलाया कि वो जेल में बंद अपने परिवार वालों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का काम करेंगे.



जिला प्रशासन ने जताया भरोसा

जिला प्रशासन ने कहा कि ''पुनर्वास की आधारशिला केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक समर्थन भी है. परिवार का साथ मिलने से आत्मसमर्पित नक्सली हिंसा की राह से दूर होकर समाज का हिस्सा बनने की ओर कदम बढ़ाएंगे. यह मुलाकात न केवल उनके भीतर विश्वास जगाएगी, बल्कि मानसिक रूप से भी उन्हें मजबूत भी बनाएगी''.



सुरक्षा के रहे चाक चौबंद इंतजाम

सरेंडर माओवादियों की मुलाकात उनके परिजनों से कराए जाने के दौरान सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए. सरेंडर माओवादियों से मिलने आए परिजन उनके लिए फल, बिस्किट, नमकीन और अचार लेकर आए थे.

