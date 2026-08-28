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नक्सलवाद छोड़कर नई राह पर बढ़े कदम, रक्षाबंधन पर डीआरजी जवानों की कलाई पर बंधा विश्वास का रक्षा सूत्र

इस आयोजन की सबसे खास बात यह रही कि आत्मसमर्पण करने वाली महिलाओं ने भी पहली बार रक्षाबंधन के इस पर्व को नई जिंदगी और नई सोच के साथ मनाया. कभी हिंसा और भय के माहौल से जुड़ी जिंदगी छोड़कर मुख्यधारा में लौटे इन लोगों के लिए यह पर्व भावनात्मक रूप से बेहद महत्वपूर्ण रहा.

पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार खुटे की मौजूदगी में कार्यक्रम हुआ. महिला जवानों ने डीआरजी के पुरुष जवानों को राखी बांधी और उनके सुखद, स्वस्थ और उज्ज्वल भविष्य की कामना की. वहीं डीआरजी जवानों ने भी महिला जवानों और आत्मसमर्पित महिलाओं को हर परिस्थिति में साथ देने और उनकी सुरक्षा का भरोसा दिया.

दंतेवाड़ा : रक्षाबंधन का पर्व विश्वास, सुरक्षा और अपनत्व का भी प्रतीक है. दंतेवाड़ा में इस बार रक्षाबंधन का पर्व एक अलग और खास संदेश लेकर आया. पुलिस लाइन कारली में बस्तर फाइटर्स, डीआरजी की महिला जवानों और आत्मसमर्पित महिला सदस्यों ने डीआरजी जवानों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर इस पर्व को आत्मीयता और भाईचारे के साथ मनाया.

आत्मसमर्पित बहनों को दिया रक्षा का भरोसा

आत्मसमर्पित बहनों ने डीआरजी जवानों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य और उज्ज्वल भविष्य की कामना की. इस दौरान मिठाई खिलाकर एक-दूसरे का मुंह मीठा कराया गया और भाई-बहन के रिश्ते की तरह एक-दूसरे की रक्षा, सम्मान और सहयोग का संकल्प लिया गया.

इस कार्यक्रम ने यह संदेश भी दिया कि हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने वाले लोगों के लिए नई शुरुआत के रास्ते खुले हैं. आत्मसमर्पण के बाद उन्हें शासन की पुनर्वास नीति के तहत बेहतर जीवन की दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है.

सरकार की पुनर्वास नीति से मिल रहा नया जीवन

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार खुटे ने बताया कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे के लक्ष्य के साथ सरकार और सुरक्षा बलों द्वारा लगातार अभियान चलाए गए. इसी दौरान छत्तीसगढ़ सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया. इनमें कई नक्सली लीडर और महिला सदस्य भी शामिल रहे हैं.

उन्होंने बताया कि आत्मसमर्पण के बाद पुलिस और जिला प्रशासन के सहयोग से समर्पित लोगों को जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने और शासन की योजनाओं से जोड़ने की प्रक्रिया की गई. उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाते सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज तैयार कराए गए, ताकि वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें और सम्मानपूर्वक अपना जीवन आगे बढ़ा सकें.

जितेंद्र कुमार खुटे ने बताया कि प्रशासन की कोशिश आत्मसमर्पण करने वाले लोगों को केवल हिंसा के रास्ते से बाहर निकालना ही नहीं, बल्कि उन्हें रोजगार, शिक्षा, आर्थिक गतिविधियों और सामाजिक सुरक्षा से जोड़कर स्थायी रूप से मुख्यधारा में शामिल करने की है.

रक्षाबंधन ने दिया भरोसे और बदलाव का संदेश

रक्षाबंधन के इस आयोजन ने दंतेवाड़ा में बदलते सामाजिक माहौल की एक तस्वीर भी सामने रखी. जिन लोगों की जिंदगी कभी बंदूक और हिंसा के साए में गुजरी, वे आज लोकतांत्रिक व्यवस्था और समाज की मुख्यधारा में लौटकर त्योहार मना रहे हैं.

आत्मसमर्पित महिलाओं ने कहा कि नई जिंदगी की शुरुआत उनके लिए आसान नहीं थी, लेकिन पुलिस और प्रशासन की मदद से उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिला. परिवार के साथ त्योहार मनाना और समाज के बीच सम्मान के साथ रहना उनके लिए बेहद खुशी का क्षण है.