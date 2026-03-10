ETV Bharat / state

सरेंडर एरिया कमांडर शासन के सिस्टम से हुआ परेशान, सरगुजा जिला प्रशासन से की शिकायत

पूर्व नक्सली ने कहा, मकान बनाने के लिए कर्ज पर उसने सामान मंगा लिया, अब मकान का सरकारी पैसा मिलना बंद हो गया है.

Former Naxalite upset with system
सरगुजा जिला प्रशासन से की शिकायत (ETV Bharat)
Published : March 10, 2026 at 4:45 PM IST

सरगुजा: 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा करने का प्रण लेकर केंद्र और राज्य सरकार चल रही है. नक्सलवाद के खात्मे के लिए शासन की ओर से नई नक्सल पुनर्वास नीति चलाई गई है. सरेंडर करने वाले माओवादियों को कई सुविधाएं दी जा रही हैं. लेकिन सरगुजा संभाग में सालों पहले सरेंडर करने वाले पूर्व नक्सली कमांडर का आरोप है कि वो शासन से सुविधाएं लेने के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है. पूर्व नक्सली कमांडर सीताराम सुरवानी का कहना है कि उसने सालों पहले सरेंडर किया था. लेकिन कुछ सुविधाएं उसे अभी तक मुहैया नहीं कराई गई है. अपनी शिकायतों को लेकर सीताराम सुनवानी कलेक्टर को भी शिकायत दे चुके हैं.

सरेंडर नक्सली ने सुविधा देने की मांग

पूर्व नक्सली कमांडर सीताराम सुरवानी बताते है कि "मैं थाना चलगली ग्राम गमहरिया का रहने वाला हूं. मैं नक्सली था और नक्सली बनने के बाद मैंने आत्मसमर्पण किया. 2021 में आत्मसमर्पण करने के बाद जो पुनर्वास नीति के तहत सरकार के जो बेनिफिट मुझे मिलना चाहिए वो नहीं मिला. रोजगार, जमीन नहीं मिला है. जो मकान मिला है उसमें आधा पैसा चढ़ा है. मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं कि जो पैसा नहीं चढ़ा है उसे चढ़ाया जाए. मैं कर्ज लेकर सब सामान लाया हूं. जिससे सामान लिया है वो मुझसे पैसे मांग रहे हैं, मैं कहां से पैसे दूं. जब सरकार पैसे देगी तभी तो दे सकता हूं. मैं चाहता हूं कि मुझे रोजगार दिया जाए जिससे की मैं अपना कर्ज चुका सकूं और परिवार चला सकूं."

सरगुजा जिला प्रशासन से की शिकायत (ETV Bharat)

जिला प्रशासन से मांगी मदद

सरेंडर नक्सली ने कहा कि मैं मदद मांगने के लिए कई लोगों से मिला, लेकिन कहीं से भी मदद नहीं मिली. मैं पांच सालों से परेशान हूं. 1998 में मैंने नक्सली संगठन को ज्वाइन किया था. 2005 में संगठन से अलग हुआ. जब मैंने सरेंडर किया और 2021 में मदद मांगने आया तब उस वक्त रामकृष्ण साहू एसपी थे. तब से लेकर आज तक मैं मदद के लिए भटक रहा हूं.

मैं एमसीसीआई में था उसके बाद भाकपा माओवादी संगठन हुआ तो उससे जुड़ गया था. उस वक्त मैं एरिया कमांडर के पद में था. उत्तर सरगुजा मेरा क्षेत्र था. संगठन की ओर से मुझे उस समय सब जोनल कमांडर बनाया गया था. मैं शासन से मांग करता हूं कि मुझे मदद दिया जाए. जीने खाने का जरिया दिया जाए. शासन मेरे रोजगार की व्यवस्था करे: सीताराम सुनवानी, सरेंडर नक्सली

मकान के पैसे दिलाने की मांग

पूर्व नक्सली का कहना है कि आवास बनाने के लिए उसने कर्ज ले लिया लेकिन अब सरकारी पैसा उसे नहीं मिल रहा है जिससे वो परेशान है. सरेंडर नक्सली का कहना है कि मकान के लिए जो पैसा मिलना चाहिए वो उसे दिया जाए और उसकी नौकरी की व्यवस्था की जाए.

SURGUJA DISTRICT ADMINISTRATION
AMBIKAPUR
NAXAL REHABILITATION POLICY
पूर्व नक्सली कमांडर सीताराम सुरवानी
FORMER NAXALITE UPSET WITH SYSTEM

