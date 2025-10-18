ETV Bharat / state

कोंडागांव में इनामी नक्सली का सरेंडर, पिलसाय कश्यप कई बड़ी घटनाओं में था शामिल

कोंडागांव में एक लाख के इनामी नक्सली पिलसाय कश्यप ने सरेंडर किया है.

Pilsai Kashyap laid down arms
कोंडागांव में इनामी नक्सली का सरेंडर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 18, 2025 at 4:06 PM IST

|

Updated : October 18, 2025 at 4:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोंडागांव : कोंडागांव में पूर्वी बस्तर में सक्रिय इनामी नक्सली पिलसाय कश्यप ने सरेंडर किया है.पिलसाय कश्यप पर 1 लाख रुपए का इनाम था.पिलसाय ने पुलिस अधीक्षक वॉय अक्षय कुमार के सामने अपने हथियार डाले. आपको बता दें कि पिलसाय कश्यप माओवादी संगठन के कृषि विभाग आमदई एलओएस सदस्य के रूप में सक्रिय था.

सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर सरेंडर : सुरक्षा बलों के नक्सल विरोधी अभियान, संगठन के भीतर बढ़ते आंतरिक मतभेद, वरिष्ठ लीडरों के आत्मसमर्पण और सुरक्षित पारिवारिक जीवन की चाह के लिए पिलसाय ने सरेंडर किया है. पिलसाय को शासन की "आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति-2025" के तहत प्रोत्साहन राशि 50 हजार रुपए तत्काल दिए जाएंगे. साथ ही अन्य पुनर्वास सुविधाओं के लिए वरिष्ठ कार्यालय को भी अवगत कराया गया है.

पिलसाय कश्यप कई बड़ी घटनाओं में था शामिल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आत्मसमर्पित नक्सली पर कई गंभीर अपराध दर्ज हैं. वर्ष 2024 में नारायणपुर जिले के दुड़मी गांव में रिलायंस जियो टावर में आगजनी, 2021 में कड़ेमेटा में आईटीबीपी जवानों पर फायरिंग कर दो जवानों की हत्या और हथियार लूटने सहित कई घटनाओं में वह शामिल रहा है- सतीश भार्गव, डीएसपी, नक्सल ऑपरेशन

Pilsai Kashyap laid down arms
पिलसाय कश्यप कई बड़ी घटनाओं में था शामिल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आपको बता दें कि शासन की नई आत्मसमर्पण नीति, विकास कार्यों की पहुंच, सिविक एक्शन कार्यक्रम और सुरक्षा बलों के सकारात्मक संवाद से क्षेत्र में प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ा है, जिसके चलते नक्सली मुख्यधारा में लौट रहे हैं. नक्सलियों के लगातार हो रहे सरेंडर पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुन्दरराज पी., डीआईजी उत्तर बस्तर अमित तुकाराम कांबले, एसपी कोंडागांव वॉय अक्षय कुमार, कमांडेंट 188वीं बटालियन सीआरपीएफ भावेश चौधरी, एएसपी (ऑप्स) रूपेश कुमार डांडे और डीएसपी (ऑप्स) सतीश भार्गव के नेतृत्व में चलाए जा रहे प्रभावी नक्सल उन्मूलन अभियान का परिणाम है.


छत्तीसगढ़ में अब तक के सबसे बड़े नक्सल सरेंडर: छत्तीसगढ़ में इस साल कई नक्सलियों ने सरेंडर किया है. जिसकी जानकारी इस प्रकार है.


17 अक्टूबर 2025 : 210 नक्सलियों का सरेंडर

15 अक्टूबर 2025 : सुकमा में 20 नक्सलियों का सरेंडर

11 सितंबर 2025 : नाराय़णपुर में 16 नक्सलियों का सरेंडर

3 सितंबर 2025: सुकमा में एक साथ 20 नक्सलियों का सरेंडर

27 अगस्त 2025: बीजापुर में 30 नक्सलियों का आत्मसमर्पण

24 जुलाई 2025: बस्तर के 5 जिलों में एक दिन में 67 नक्सलियों का सरेंडर

बीजापुर में 25

दंतेवाड़ा में 16

कांकेर में 13

नारायणपुर में 8

सुकमा में 5

12 जुलाई 2025:सुकमा में 23 माओवादियों का सरेंडर

9 जुलाई 2025: दंतेवाड़ा में 12 नक्सलियों का सरेंडर

28 जून 2025: बीजापुर में 13 नक्सलियों का सरेंडर

2 जून 2025: सुकमा में 16 माओवादियों का सरेंडर

7 अप्रैल 2025: दंतेवाड़ा में 26 नक्सलियों का आत्मसमर्पण

30 मार्च 2025: बीजापुर में 50 नक्सलियों का सरेंडर

13 मार्च 2025: गंगालूर में 17 नक्सलियों छोड़ा नक्सलवाद

29 जनवरी 2025: नारायणपुर जिले में कुतुल क्षेत्र में 29 नक्सलियों का सरेंडर

छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक सरेंडर : 210 नक्सली समाज की मुख्यधारा में लौटे, पूना मारगेम का बड़ा असर

नक्सलियों में आत्मसमर्पण की होड़, उदंती एरिया कमेटी ने लेटर जारी कर दिए संकेत, गरियाबंद SP ने बताया सकारात्मक पहल

बस्तर सामूहिक नक्सल सरेंडर: 9 करोड़ 18 लाख के 210 इनामी नक्सलियों का आत्मसमर्पण, महिला माओवादियों की संख्या ज्यादा

Last Updated : October 18, 2025 at 4:12 PM IST

TAGGED:

पिलसाय कश्यप
PILSAI KASHYAP LAID DOWN ARMS
NAXALITE PILSAI KASHYAP
नक्सली का सरेंडर
SURRENDER OF REWARDED NAXALITE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गांव करा रहा नक्सलगढ़ के बोर्ड टॉपर स्टूडेंट्स को फ्री हवाई यात्रा, मुहिम से बदली शिक्षा की तस्वीर

करम समर्पित करने का करमा पर्व, आदिकाल से चली आ रही मांझी समाज की परंपरा

नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ की ओर एक और कदम, बीजापुर और सुकमा में नवीन सुरक्षा कैम्प स्थापित

जापानी बुखार का बढ़ा खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, जानिए इंसानों के लिए क्यों खतरनाक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.