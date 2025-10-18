ETV Bharat / state

कोंडागांव में इनामी नक्सली का सरेंडर, पिलसाय कश्यप कई बड़ी घटनाओं में था शामिल

कोंडागांव : कोंडागांव में पूर्वी बस्तर में सक्रिय इनामी नक्सली पिलसाय कश्यप ने सरेंडर किया है.पिलसाय कश्यप पर 1 लाख रुपए का इनाम था.पिलसाय ने पुलिस अधीक्षक वॉय अक्षय कुमार के सामने अपने हथियार डाले. आपको बता दें कि पिलसाय कश्यप माओवादी संगठन के कृषि विभाग आमदई एलओएस सदस्य के रूप में सक्रिय था.

सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर सरेंडर : सुरक्षा बलों के नक्सल विरोधी अभियान, संगठन के भीतर बढ़ते आंतरिक मतभेद, वरिष्ठ लीडरों के आत्मसमर्पण और सुरक्षित पारिवारिक जीवन की चाह के लिए पिलसाय ने सरेंडर किया है. पिलसाय को शासन की "आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति-2025" के तहत प्रोत्साहन राशि 50 हजार रुपए तत्काल दिए जाएंगे. साथ ही अन्य पुनर्वास सुविधाओं के लिए वरिष्ठ कार्यालय को भी अवगत कराया गया है.

पिलसाय कश्यप कई बड़ी घटनाओं में था शामिल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आत्मसमर्पित नक्सली पर कई गंभीर अपराध दर्ज हैं. वर्ष 2024 में नारायणपुर जिले के दुड़मी गांव में रिलायंस जियो टावर में आगजनी, 2021 में कड़ेमेटा में आईटीबीपी जवानों पर फायरिंग कर दो जवानों की हत्या और हथियार लूटने सहित कई घटनाओं में वह शामिल रहा है- सतीश भार्गव, डीएसपी, नक्सल ऑपरेशन

आपको बता दें कि शासन की नई आत्मसमर्पण नीति, विकास कार्यों की पहुंच, सिविक एक्शन कार्यक्रम और सुरक्षा बलों के सकारात्मक संवाद से क्षेत्र में प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ा है, जिसके चलते नक्सली मुख्यधारा में लौट रहे हैं. नक्सलियों के लगातार हो रहे सरेंडर पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुन्दरराज पी., डीआईजी उत्तर बस्तर अमित तुकाराम कांबले, एसपी कोंडागांव वॉय अक्षय कुमार, कमांडेंट 188वीं बटालियन सीआरपीएफ भावेश चौधरी, एएसपी (ऑप्स) रूपेश कुमार डांडे और डीएसपी (ऑप्स) सतीश भार्गव के नेतृत्व में चलाए जा रहे प्रभावी नक्सल उन्मूलन अभियान का परिणाम है.





छत्तीसगढ़ में अब तक के सबसे बड़े नक्सल सरेंडर: छत्तीसगढ़ में इस साल कई नक्सलियों ने सरेंडर किया है. जिसकी जानकारी इस प्रकार है.



17 अक्टूबर 2025 : 210 नक्सलियों का सरेंडर



15 अक्टूबर 2025 : सुकमा में 20 नक्सलियों का सरेंडर



11 सितंबर 2025 : नाराय़णपुर में 16 नक्सलियों का सरेंडर

3 सितंबर 2025: सुकमा में एक साथ 20 नक्सलियों का सरेंडर

27 अगस्त 2025: बीजापुर में 30 नक्सलियों का आत्मसमर्पण

24 जुलाई 2025: बस्तर के 5 जिलों में एक दिन में 67 नक्सलियों का सरेंडर

बीजापुर में 25