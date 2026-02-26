ETV Bharat / state

DVCM मल्लेश समेत तीन नक्सलियों का सरेंडर, सरकार की पुनर्वास नीति से हुए प्रभावित

उत्तर बस्तर में सक्रिय DVCM मल्लेश समेत तीन माओवादियों ने पुनर्वास नीति के तहत हथियार छोड़ा है.माओवादियों के फैसले का स्वागत फोर्स ने किया है.

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 26, 2026 at 2:28 PM IST

2 Min Read
बस्तर : उत्तर बस्तर डिवीजन कमेटी के माओवादी कैडर DVCM मल्लेश और पार्टी सदस्य रानू पोडियाम ने कांकेर पुलिस एवं BSF से संपर्क करके सरेंडर समेत पुनर्वास के लिए संपर्क किया.जिसके बाद फोर्स ने माओवादियों के फैसले का स्वागत करते हुए उन्हें सरेंडर करवाया. डीवीसीएम मल्लेश, पार्टी सदस्य रानू पोडियाम द्वारा साझा की गई जानकारी और समाज के वरिष्ठजन के सहयोग से 25 फरवरी को एक अन्य महिला माओवादी कैडर मासे, AK-47 राइफल के साथ आत्मसमर्पण किया.

सक्रिय माओवादियों से हथियार छोड़ने की अपील

एसपी निखिल राखेचा ने बताया कि अंदरूनी इलाकों में सक्रिय माओवादी कैडर्स से संपर्क स्थापित कर उन्हें मुख्यधारा में शामिल करने के लिए प्रयास लगातार जारी हैं. शासन की ओर से पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुन्दरराज पट्टलिंगम ने डीवीसीएम मल्लेश, पार्टी सदस्य रानू पोडियाम और मासे के हिंसा त्यागकर मुख्यधारा में शामिल होने के निर्णय का स्वागत किया. इस दौरान आईजी ने बस्तर रेंज में सक्रिय दूसरे माओवादी कैडर्स से भी हिंसा त्यागकर मुख्यधारा में शामिल होने की अपील फिर से दोहराई.

जो कैडर शांतिपूर्ण एवं सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आगे आएंगे, उन्हें पुनर्वास नीति के अंतर्गत सभी प्रकार की सहायता प्रदान की जाएगी- सुंदरराज पी,आईजी बस्तर रेंज


DVCM मल्लेश, पार्टी सदस्य रानू पोडियाम और मासे के सामाजिक मुख्यधारा में पुनःएकीकरण और हथियारों की औपचारिक सुपुर्दगी की कार्रवाई संपूर्ण प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगामी दिनों में आयोजित की जाएगी.


