ETV Bharat / state

DVCM मल्लेश समेत तीन नक्सलियों का सरेंडर, सरकार की पुनर्वास नीति से हुए प्रभावित

बस्तर : उत्तर बस्तर डिवीजन कमेटी के माओवादी कैडर DVCM मल्लेश और पार्टी सदस्य रानू पोडियाम ने कांकेर पुलिस एवं BSF से संपर्क करके सरेंडर समेत पुनर्वास के लिए संपर्क किया.जिसके बाद फोर्स ने माओवादियों के फैसले का स्वागत करते हुए उन्हें सरेंडर करवाया. डीवीसीएम मल्लेश, पार्टी सदस्य रानू पोडियाम द्वारा साझा की गई जानकारी और समाज के वरिष्ठजन के सहयोग से 25 फरवरी को एक अन्य महिला माओवादी कैडर मासे, AK-47 राइफल के साथ आत्मसमर्पण किया.

सक्रिय माओवादियों से हथियार छोड़ने की अपील



एसपी निखिल राखेचा ने बताया कि अंदरूनी इलाकों में सक्रिय माओवादी कैडर्स से संपर्क स्थापित कर उन्हें मुख्यधारा में शामिल करने के लिए प्रयास लगातार जारी हैं. शासन की ओर से पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुन्दरराज पट्टलिंगम ने डीवीसीएम मल्लेश, पार्टी सदस्य रानू पोडियाम और मासे के हिंसा त्यागकर मुख्यधारा में शामिल होने के निर्णय का स्वागत किया. इस दौरान आईजी ने बस्तर रेंज में सक्रिय दूसरे माओवादी कैडर्स से भी हिंसा त्यागकर मुख्यधारा में शामिल होने की अपील फिर से दोहराई.