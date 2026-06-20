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कोरिया रेत तस्करी विवाद और हत्याकांड, मास्टरमाइंड समेत चार आरोपियों ने एमसीबी में किया सरेंडर

मंगलवार देर रात को आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया और शनिवार को आरोपियों ने अदालत में सरेंडर किया है. सरेंडर करने वालों में मुख्य आरोपी मनोज त्रिपाठी के साथ निशांत त्रिपाठी, अमन और आशुतोष त्रिपाठी शामिल हैं. घटना के बाद से सभी आरोपी फरार चल रहे थे. पुलिस की लगातार दबिश और बढ़ते दबाव के बाद आरोपियों ने आत्मसमर्पण किया.

एमसीबी : वनांचल जिले कोरिया में रेत कारोबार विवाद को लेकर तीन लोगों की हत्या कर दी गई. इसमें बीजेपी नेता भरत सिंह उर्फ लल्ला सिंह को कार में जिंदा जला दिया गया था. उनके साथी भी इस घटना में झुलस गए थे. इस वारदात में कुल तीन लोगों की मौत हो गई थी. अब इस केस में पुलिस को सफलता मिली है. घटना के मुख्य आरोपी मनोज त्रिपाठी सहित चार आरोपियों ने शनिवार को मनेंद्रगढ़ थाने में सरेंडर किया है.

कार रोककर लगाई थी आग

नौगईं गांव में मंगलवार देर रात हुए इस सनसनीखेज मामले में आरोपियों ने कथित रूप से फॉर्च्यूनर वाहन के आगे और पीछे हाईवा वाहन खड़े कर रास्ता रोक दिया था. इसके बाद वाहन पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई. इस घटना में भाजपा नेता भरत सिंह उर्फ लल्ला सिंह की मौके पर ही मौत हो गई थी.वाहन में मौजूद उनके चचेरे भाई और शिक्षक नागेंद्र सिंह की बिलासपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल ने अंबिकापुर में दम तोड़ दिया. पुलिस ने मामले में नौ नामजद आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया था.

चार आरोपी पहले हो चुके हैं गिरफ्तार

घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अक्षत त्रिपाठी, सत्यप्रकाश त्रिपाठी, मन्नू त्रिपाठी और विशाल त्रिपाठी को गिरफ्तार किया था. पुलिस उन्हें घटनास्थल पर लेकर पहुंची और पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाई. बाद में सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया.

रेत कारोबार को लेकर था विवाद

बताया जा रहा है कि पूरा विवाद रेत के अवैध खनन और वसूली को लेकर शुरू हुआ था. चिरमिरी क्षेत्र के रेत घाट को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ था. इसी विवाद ने मंगलवार को हिंसक रूप ले लिया. भरत सिंह उर्फ लल्ला सिंह क्षेत्र में भाजपा के प्रभावशाली नेता माने जाते थे और बैकुंठपुर विधायक भैयालाल राजवाड़े के करीबी थे. वहीं आरोपी पक्ष के मनोज त्रिपाठी को भाजपा विधायक रेणुका सिंह के करीबी नेताओं में गिना जाता है.

फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस

फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस की कई टीमें लगी हुई है. आरोपियों की जानकारी जुटाने के लिए अन्य राज्यों में भी पुलिस संपर्क कर रही है. इस दौरान पुलिस अधिकारियों के अनुसार लगातार दबाव बनाए जाने के बाद आरोपियों ने सरेंडर किया है. अभी गौरव त्रिपाठी नाम का आरोपी फरार चल रहा है.

आरोपियों के सरेंडर के बाद आगे की कार्रवाई और विवेचना कोरिया पुलिस द्वारा की जाएगी- रत्ना सिंह, एसपी, एमसीबी

आज सरेंडर करने वाले आरोपियों के नाम

मनोज त्रिपाठी

अमन त्रिपाठी

निशांत त्रिपाठी

आशुतोष त्रिपाठी

पहले पकड़े गए आरोपियों के नाम

विशाल त्रिपाठी

अक्षय त्रिपाठी

महेंद्र त्रिपाठी

सत्यकुमार त्रिपाठी

नौगईं में हुए इस जघन्य अपराध के खिलाफ लोगों में गुस्सा था. आरोपियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही थी. घटना के विरोध में सामाजिक संगठनों और करणी सेना ने आंदोलन की चेतावनी दी है. करणी सेना ने मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है. दूसरी तरफ नौगईं गांव में घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है.