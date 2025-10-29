ETV Bharat / state

सरेंडर नक्सलियों का कांकेर में रेड कारपेट पर स्वागत, संविधान की कॉपी दी गई, IG बोले- टॉप नक्सल लीडरशिप की ताकत पहले जैसी नहीं

IG सुंदरराज ने विस्तार से बताया कि पोलित ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी कैसे कमजोर पड़ रही है.

सरेंडर नक्सलियों का कांकेर में रेड कारपेट पर स्वागत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 29, 2025 at 3:09 PM IST

कांकेर: उत्तर बस्तर कांकेर जिले में 26 अक्तूबर को 21 नक्सलियों ने सरेंडर किया था. इन नक्सलियों का बुधवार को रेड कारपेट में स्वागत किया गया है. गृहमंत्री विजय शर्मा ने पहले ही कहा था कि, जो भी नक्सली पुनर्वास करेंगे उनका रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया जाएगा. जंगलवार कॉलेज में ऐसा ही देखने को मिला. इस दौरान IG बस्तर, कांकेर कलेक्टर मौजूद रहे. IG ने कहा कि, 2025 में टॉप नक्सल लीडरशिप सिमट गई है. उन्होंने इससे जुड़े कई आंकड़े भी दिए.

लाल कालीन बिछाकर सरेंडर नक्सलियों का स्वागत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

संविधान की कॉपी के साथ स्वागत: कांकेर में आत्म समर्पण करने वाले नक्सलियों को बस्तर आईजी ने संविधान की प्रति सौंपकर मुख्यधारा में स्वागत किया है. नक्सलवाद के खात्मे को लेकर जारी अभियान के बीच इस माह सरेंडर की संख्या बढ़ी है. नक्सलियों को साफ संदेश दिया गया था कि वो मुख्य धारा में लौटने को तैयार हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा लेकिन अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो उनसे फोर्स निपटने को तैयार भी है.

कांकेर में इन हथियारों के साथ 21 नक्सली मुख्यधारा में लौटे

  • 03 नग AK-47 रायफल
  • 04 नग एसएलआर रायफल
  • 02 नग इंसास रायफल
  • 06 नग (.303) रायफल
  • 02 नग सिंगल शॉट रायफल
  • 01 नग बीजीएल (ग्रेनेड लॉन्चर)

पहले जैसी ताकत नहीं: IG सुंदरराज ने टॉप नक्सल लीडरशिप को लेकर कई बातें रखीं. उन्होंने कहा कि, टॉप लीडर जिन्हें पोलित ब्यूरो या सेंट्रल कमेटी मेंबर कहते हैं, वे 2025 शुरुआत में 18 की गिनती में थे. 9 लोगों की मुठभेड़ में डेडबॉडी रिकवर हुई थी. वहीं सुजाता और चंद्रन्ना इन 2 लोगों ने सरेंडर किया है. बाकी गिने-चुने जिनमें गणपति, हिड़मा समेत 7 बचे हैं. साथ ही कुछ संगठन के मेंबर हैं PLG की कुछ कंपनी भी हैं लेकिन इनकी ताकत पहले जैसी नहीं रही है.

पहले करीब 45 की संख्या में पोलित ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी मेंबर हुआ करते थे. वो 2025 में आते आते करीब 17-18 रह गए और फिर करीब 11 इनके सिस्टम से बाहर हो गए.- पी. सुंदरराज, IG, बस्तर

सरेंडर नक्सलियों को संविधान की कॉपी दी गई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

2025 में टॉप नक्सल लीडरशीप 'तबाह'

  • IG सुंदरराज पी के मुताबिक, 2 साल में करीब 450 नक्सलियों की डेडबॉडी एनकाउंटर के बाद रिकवर
  • 2025 में बस्तर संभाग में 4 टॉप नक्सल लीडरशिप की बॉडी रिकवर की गई.
  • बसव राजू, सुधाकर, रामचंद्र रेड्डी एनकाउंटर में मारे गए हैं.
  • गरियाबंद में भी 2 सेंट्रल कमेटी मेंबर चलपति और बालकृष्णा की डेडबॉडी एनकाउंटर के बाद रिकवर हुई.
  • सेंट्रल कमेटी मेंबर विवेक मांझी और सहदेव की डेडबॉडी झारखंड में रिकवर हुई.
  • आंध्रा-ओडिशा बॉर्डर में CC मेंबर गजराला रवि की डेडबॉडी रिकवर हुई.
  • इस तरह 9 टॉप माओवादी जो सेंट्रल कमेटी के मेंबर थे वो मारे गए हैं.
  • सुजाता और चंद्रन्ना ने सरेंडर किया है.

17 अक्टूबर को हुआ था सबसे बड़ा सामूहिक सरेंडर: इससे पहले 17 अक्टूबर को जगदलपुर में 210 नक्सलियों ने सरेंडर किया था. सरेंडर करने वाले नक्सलियों को संविधान की प्रति देकर स्वागत किया गया. नक्सलियों ने पुलिस को 153 हथियार भी सौंपें. जिनमें AK-47,इंसास राइफल सहित कई बड़े हथियार सामिल हैं. सरेंडर करने वालों नक्सलियों में बड़ा नाम रूपेश का था, जो सेंट्रल कमेटी का मेंबर था.

कांकेर में 21 नक्सलियों का सरेंडर, पूना मारगेम अभियान से प्रभावित होकर मुख्यधारा में लौटे
सरेंडर नक्सली कमांडर रुपेश ने खोले सनसनीखेज राज, माओवादियों की सेंट्रल कमेटी ने सरेंडर नक्सलियों को बताया गद्दार
हिड़मा-देवा के सवाल पर बोले डिप्टी सीएम विजय शर्मा- सरकार लाल कालीन बिछाकर स्वागत के लिए तैयार

नक्सलियों का स्वागत
पोलित ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी
टॉप नक्सल लीडरशिप
