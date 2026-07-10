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वेस्ट जोन के स्पा सेंटर्स का निरीक्षण, पुलिस ने की दस्तावेजों समेत सिक्योरिटी की जांच

रायपुर कमिश्नरेट पुलिस ने वेस्ट जोन के स्पा सेंटर्स का निरीक्षण किया.इस दौरान सेंटर की सिक्योरिटी और दस्तावेजों की जांच की गई.

SURPRISE INSPECTION OF SPA CENTERS
वेस्ट जोन के स्पा सेंटर्स का निरीक्षण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 10, 2026 at 5:40 PM IST

2 Min Read
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रायपुर : रायपुर कमिश्नरेट पुलिस शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर रही है.इसी कड़ी में स्पा सेंटर्स के संचालन संबंधी नियम और वैधानिक प्रावधानों की जांच की गई.पुलिस ने वेस्ट जोन के 10 सपा सेंटर्स में आकस्मिक चेकिंग अभियान चलाया.


किन स्पा सेंटर्स की हुई जांच ?
वेस्ट जोन के DCP संदीप पटेल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राहुल देव शर्मा के नेतृत्व में पश्चिम क्षेत्र के सहायक पुलिस आयुक्त, थाना प्रभारी सरस्वती नगर, आजाद चौक एवं डीडी नगर सहित पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संयुक्त टीम ने जांच की. थाना सरस्वती नगर, आजाद चौक और डीडी नगर क्षेत्र अंतर्गत संचालित चलने वाले स्पा सेंटर्स का औचक निरीक्षण किया गया.

Surprise inspection of spa centers
स्पा सेंटर्स का औचक निरीक्षण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Inspection of West Zone spa centers
वेस्ट जोन के स्पा सेंटर्स की जांच (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

संदिग्ध गतिविधियों की हुई जांच

अभियान के दौरान कुल 10 स्पा सेंटर्स की बारीकी से जांच की गई. चेकिंग के दौरान स्पा सेंटर्स में संचालित गतिविधियों, कर्मचारियों के पहचान संबंधी दस्तावेज, आगंतुकों का रिकॉर्ड, सीसीटीवी कैमरों की कार्यशील स्थिति, सुरक्षा व्यवस्था, वैधानिक अभिलेखों एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण किया गया. इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया कि स्पा सेंटरों का संचालन निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुरूप किया जा रहा है. किसी प्रकार की अवैध अथवा संदिग्ध गतिविधि संचालित नही हो रही है.

Thorough inspection of spa centers
स्पा रुम का किया गया निरीक्षण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Thorough inspection of spa centers
स्पा सेंटर्स की गहनता से की गई जांच (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
स्पा सेंटर्स को दिए गए निर्देशनिरीक्षण के दौरान संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे सभी आवश्यक अभिलेख अपडेट रखें. कर्मचारियों का सत्यापन कराएं. सीसीटीवी कैमरों को नियमित रूप से चालू रखें. शासन के निर्धारित सभी नियमों एवं दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करें. नियमों के उल्लंघन और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि पाए जाने पर संबंधित संचालकों के खिलाफ विधिसम्मत कठोर कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी दी गई.
police verified the employees
कर्मचारियों का पुलिस ने किया वेरिफकेशन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

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