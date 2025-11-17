प्रभारी सचिव अवनीश शरण का औचक निरीक्षण, छात्रावास और अस्पताल की व्यवस्थाओं का लिया जायजा
बलरामपुर जिले के प्रभारी सचिव ने छात्रावास और जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 17, 2025 at 3:52 PM IST
बलरामपुर : बलरामपुर जिले के प्रभारी सचिव अवनीश शरण ने जिले का दौरा किया.इस दौरान अवनीश शरण ने सरकारी योजनाओं और जिले के विकास से संबंधित कार्यों की समीक्षा की. प्रभारी सचिव अवनीश शरण ने धान खरीदी केंद्र, आवासीय विद्यालय, जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया. इस दौरान अवनीश शरण ने अधिकारियों के साथ शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में समीक्षा बैठक लेकर जानकारी ली.
प्रभारी सचिव ने आवासीय विद्यालयों का किया निरीक्षण : बलरामपुर जिले के प्रभारी सचिव अवनीश शरण ने आवासीय संस्थानों का निरीक्षण किया. उन्होंने पहाड़ी कोरवा आवासीय विद्यालय भेलवाडीह, प्रयास आवासीय विद्यालय और एकलव्य आवासीय विद्यालय में पहुंचकर शैक्षणिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान प्रभारी सचिव पहाड़ी कोरवा आवासीय विद्यालय पहुंचे. उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद कर उनकी पढ़ाई, विषय-रुचि, समझ क्षमता और शिक्षण पद्धति के संबंध में जानकारी ली.
इस दौरान प्रभारी सचिव ने विद्यार्थियों को सरल भाषा में कर्तव्य, अनुशासन और लक्ष्यबद्धता का महत्व भी समझाया. प्रभारी सचिव ने प्रयोगशाला, पुस्तकालय, स्मार्ट क्लासरूम की जानकारी लेते हुए खेल गतिविधियों की जानकारी ली. साथ ही साथ विद्यार्थियों को शैक्षणिक, खेल क्षेत्रों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया. निरीक्षण के दौरान अधीक्षक को छात्रावास में सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य जांच नियमित करने और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की बात कही.
विद्यार्थी मेहनत और लगन के साथ शिक्षा ग्रहण करें. भविष्य में उनके सामने बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे.बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को अधिक रोचक और प्रभावी बनाने के लिए निर्देशित किया गया है - अवनीश शरण, प्रभारी सचिव
प्रभारी सचिव ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण : प्रभारी सचिव अवनीश शरण ने देर रात जिला अस्पताल बलरामपुर का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान आपातकालीन सेवा, वार्ड, लैब और सिकल सेल प्रबंधन कक्ष सहित पूरे परिसर का अवलोकन किया. मरीजों और स्टाफ से सीधा संवाद कर स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक स्थिति जानी. उन्होंने बेहतर उपचार, स्वच्छता एवं सुचारू रात्रि सेवाओं को और अधिक दुरुस्त करने के निर्देश दिए.
मरीजों की देखरेख व्यवस्था की जानकारी ली : जिले के प्रभारी सचिव अवनीश कुमार शरण ने ओपीडी और इमरजेंसी वार्ड की जानकारी ली. अवनीश शरण ने रात्रिकाल में उपस्थित चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ से सेवाओं की उपलब्धता, मरीजों के उपचार, दवाइयों के स्टॉक के बारे में जानकारी ली. उन्होंने ड्यूटी शेड्यूल, रजिस्टर एवं रात की आपातकालीन सेवाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए. निरीक्षण के दौरान सचिव ने अस्पताल प्रबंधन से विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता, वार्डों में प्रबंधन एवं मरीजों की देखरेख व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी ली.
रात्रि सेवाओं में न हो लापरवाही : प्रभारी सचिव ने लैब जांच सटीक, समय पर और पारदर्शी ढंग से करने के लिए अस्पताल प्रबंधन को निर्देशित किया. साथ ही कहा कि मरीजों को समय पर उपचार उपलब्ध हो और स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखा जाए. रात्रि सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो. साथ ही सिकल सेल समेत दूसरी सेवाएं सुचारु रुप से संचालित हो.
