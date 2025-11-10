ETV Bharat / state

सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण: समय पर नहीं खुले कई अधिकारियों के कमरे

जोधपुर के सरकारी दफ्तरों में औचक निरीक्षण में 53% अधिकारी और 47% कर्मचारी अनुपस्थित मिले. जेडीए और नगर निगम की स्थिति सबसे खराब थी.

surprise inspection of offices
डिस्कॉम में खाली पड़ी अधिकारी की कुर्सी (फोटो सौजन्य प्रशासनिक सुधार विभाग)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 10, 2025 at 6:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

जोधपुर: प्रशासनिक सुधार विभाग की टीमों द्वारा सोमवार को किए गए औचक निरीक्षण में जोधपुर के सरकारी कार्यालयों की चौंकाने वाली स्थिति सामने आई. निरीक्षण में 53% राजपत्रित अधिकारी और 47% कर्मचारी समय पर अपने कार्यस्थल पर नहीं पाए गए.

टीम ने सुबह 9:40 से 11:00 बजे के बीच कलेक्ट्रेट, एडीएम कार्यालय, आरटीओ, पीएचईडी, शिक्षा विभाग व जीडब्ल्यूडी, जेडीए व नगर निगम के दफ्तरों सहित कई कार्यालयों का दौरा किया. जेडीए और नगर निगम की स्थिति सबसे ज्यादा खराब पाई गई, जहां अधिकारियों के कमरों पर ताले लगे हुए थे और कर्मचारी अनुपस्थित थे. कई जगहों पर उनके सामने ताले खुलते हुए नजर आए. लोग अपने कामों के लिए बाहर घूम रहे थे.

सुनील कमार शर्मा, उपसचिव. (ETV Bharat jodhpur)

पढ़ें: मंत्री हीरालाल नागर का एक्शन : सीसी सड़क पैर से कुरेदने पर उखड़ी, स्कूल के फर्श को उखड़वाया

टीम ने लिए फोटो: निरीक्षण के दौरान टीम ने खाली कुर्सियों और बंद कमरों के फोटो लिए. कई कर्मचारियों ने अनुपस्थित अधिकारियों को फोन करके निरीक्षण टीम के आगमन की सूचना दी, जिसके बाद कुछ अधिकारी भागते हुए कार्यालय पहुंचे. इस निरीक्षण रिपोर्ट को सरकार के पास भेजा जा रहा है, जहां से अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. प्रदेश में दस साल पहले तत्कालीन वसुंधरा सरकार ने प्रदेश में कर्मचारियों की सहानुभूति के लिए चुनावों से पहले केंद्र की तर्ज पर फाइव- डे वीक लागू कर दिया था. इसके बाद कार्यालय का समय सुबह 9 से शाम 6 बजे तक किया गया.

surprise inspection of offices
सुबह के समय सूना पड़ा एक सरकारी कार्यालय (ETV Bharat Jodhpur)

TAGGED:

ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT
OFFICERS AND EMPLOYEES ABSENT
FIVE DAY WEEK
SURPRISE INSPECTION OF OFFICES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पेट के कैंसर की पहली स्टेज में शरीर देने लगता है ये गंभीर संकेत, जानें समय पर पता लगाना क्यों है जरूरी

बॉलीवुड की वो अकेली एक्ट्रेस जिसने शाहरुख खान संग दी सबसे ज्यादा ब्लॉकबस्टर, नहीं हुई आज तक एक भी फ्लॉप

तमिलनाडु से केरल, कर्नाटक और पांडिचेरी के लिए Omni बसें नहीं चलेंगी, ये है वजह

लॉन्च से पहले ही Oppo Find X9 और Find X9 Pro की कीमत का खुलासा, जानें क्या होंगे फीचर्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.