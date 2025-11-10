सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण: समय पर नहीं खुले कई अधिकारियों के कमरे
जोधपुर के सरकारी दफ्तरों में औचक निरीक्षण में 53% अधिकारी और 47% कर्मचारी अनुपस्थित मिले. जेडीए और नगर निगम की स्थिति सबसे खराब थी.
Published : November 10, 2025 at 6:58 PM IST
जोधपुर: प्रशासनिक सुधार विभाग की टीमों द्वारा सोमवार को किए गए औचक निरीक्षण में जोधपुर के सरकारी कार्यालयों की चौंकाने वाली स्थिति सामने आई. निरीक्षण में 53% राजपत्रित अधिकारी और 47% कर्मचारी समय पर अपने कार्यस्थल पर नहीं पाए गए.
टीम ने सुबह 9:40 से 11:00 बजे के बीच कलेक्ट्रेट, एडीएम कार्यालय, आरटीओ, पीएचईडी, शिक्षा विभाग व जीडब्ल्यूडी, जेडीए व नगर निगम के दफ्तरों सहित कई कार्यालयों का दौरा किया. जेडीए और नगर निगम की स्थिति सबसे ज्यादा खराब पाई गई, जहां अधिकारियों के कमरों पर ताले लगे हुए थे और कर्मचारी अनुपस्थित थे. कई जगहों पर उनके सामने ताले खुलते हुए नजर आए. लोग अपने कामों के लिए बाहर घूम रहे थे.
टीम ने लिए फोटो: निरीक्षण के दौरान टीम ने खाली कुर्सियों और बंद कमरों के फोटो लिए. कई कर्मचारियों ने अनुपस्थित अधिकारियों को फोन करके निरीक्षण टीम के आगमन की सूचना दी, जिसके बाद कुछ अधिकारी भागते हुए कार्यालय पहुंचे. इस निरीक्षण रिपोर्ट को सरकार के पास भेजा जा रहा है, जहां से अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. प्रदेश में दस साल पहले तत्कालीन वसुंधरा सरकार ने प्रदेश में कर्मचारियों की सहानुभूति के लिए चुनावों से पहले केंद्र की तर्ज पर फाइव- डे वीक लागू कर दिया था. इसके बाद कार्यालय का समय सुबह 9 से शाम 6 बजे तक किया गया.