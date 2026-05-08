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ड्राइविंग स्कूलों के फर्जीवाड़े पर ब्रेक! औचक निरीक्षण में बड़ा एक्शन, जानिये क्या हुआ

हल्द्वानी में संचालित मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए औचक निरीक्षण किया. जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन विवेक राय और सम्भागीय परिवहन अधिकारी गुरूदेव सिंह ने विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों का निरीक्षण किया. जिसमें कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं. निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने देव भूमि मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, जय दुर्गा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल और कुमाऊं मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया.

हल्द्वानी: मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों पर जिला प्रशासन ने ताबड़ तोड़ कार्रवाई की है. औचक निरीक्षण में कई संस्थानों में गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद दो ट्रेनिंग स्कूलों को नोटिस जारी किए गए हैं. एक केंद्र को अगले आदेश तक बंद करने के निर्देश दिए गए हैं. प्रशासन ने बिना संसाधनों के प्रमाण पत्र जारी करने और लोगों से अवैध फीस वसूली पर सख्त नाराजगी जताई है.

जांच में पाया गया कि कुछ संस्थानों के पास पर्याप्त संसाधन, उपकरण और पार्किंग व्यवस्था तक उपलब्ध नहीं थी. इसके बावजूद प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे थे. देवभूमि और जय दुर्गा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में अनियमितताएं पाए जाने पर सम्भागीय परिवहन अधिकारी ने नोटिस जारी किये हैं. निर्मल मोटर ट्रेनिंग स्कूल का पंजीकरण रामनगर में होने के बावजूद उसका संचालन हल्द्वानी के आरटीओ रोड पर भी किया जा रहा था. मामले को गंभीर मानते हुए प्रशासन ने उक्त केंद्र को अगले आदेश तक बंद करने के निर्देश दिए हैं.

साथ ही स्पष्ट किया गया है कि जब तक आवश्यक संसाधन, उपकरण और पार्किंग व्यवस्था पूरी नहीं होती, तब तक इन संस्थानों का संचालन बंद रहेगा. निरीक्षण के दौरान यह भी सामने आया कि कुछ संस्थानों के ऑनलाइन पोर्टल संचालित नहीं थे. ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण के नाम पर एक व्यक्ति से अवैध रूप से फीस वसूले जाने की शिकायत भी सही पाई गई. जिसके बाद लिए गए 1100 रुपये वापस कराए गए. कुमाऊं मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में सभी व्यवस्थाएं संतोषजनक मिलीं. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि परिवहन विभाग से जुड़े कार्य सीधे आरटीओ कार्यालय के माध्यम से ही कराएं. जिससे धोखाधड़ी और अनियमितताओं से बचा जा सके.