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संभल में 128 स्कूलों का औचक निरीक्षण; खामियां मिलने पर हेडमास्टर निलंबित, प्रधानों को भी नोटिस!

जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने बताया कि सात विद्यालयों में कमियां मिलीं हैं.

संभल में 128 स्कूलों का औचक निरीक्षण
संभल में 128 स्कूलों का औचक निरीक्षण (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 5:54 PM IST

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संभल : जिले में परिषदीय विद्यालयों में मिड-डे-मील योजना की गुणवत्ता को लेकर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है. सरकारी स्कूलों में भोजन की गुणवत्ता, तय मीनू के अनुसार भोजन, फल और दूध के वितरण के साथ बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं की जांच की जा रही है. जिलाधिकारी के निर्देश पर 128 विद्यालयों में औचक निरीक्षण कराया गया. जांच में ग्राम पंचायत मुड़ेना के प्राथमिक विद्यालय के इंचार्ज अध्यापक को निलंबित कर दिया गया है.

जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने बताया कि 128 स्कूलों में यह कार्रवाई किसी शिकायत के बाद नहीं बल्कि प्रशासन की ओर से कराई गई थी. उन्होंने कहा कि बच्चों की उपस्थिति, शिक्षकों की अटेंडेंस, मिड-डे मील की गुणवत्ता और पठन-पाठन की स्थिति की जांच के लिए यह अभियान चलाया गया.

जिलाधिकारी ने साफ कर दिया कि आगे भी जिले के अलग-अलग ब्लॉकों में औचक निरीक्षण लगातार जारी रहेंगे और सभी स्कूलों को जांच के दायरे में लाया जाएगा. उन्होंने बताया कि शासन के निर्देशों के क्रम में जनपद संभल के ब्लॉक गुन्नौर के 128 प्राइमरी व अपर प्राइमरी स्कूलों का जनपद स्तरीय टीम के माध्यम से निरीक्षण कराया गया था.

निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्र-छात्राओं की उपस्थिति सुनिश्चित करना, टीचर्स की अटेंडेंस की जांच करना, मिड डे मील की गुणवत्ता चेक करना और पठन-पाठन को लेकर था. उन्होंने बताया कि जांच में कुछ खामियां निकली हैं. मुड़ेना करके एक जगह है, जहां ज्यादा खामियां निकली हैं, वहां के हेड मास्टर को सस्पेंड कर दिया गया है.

उन्होंने बताया कि इसके अलावा सात विद्यालयों में उससे कम कमियां मिलीं हैं. इसमें 7 स्कूलों के प्रधानाध्यापक या इंचार्ज अध्यापकों के वेतन आहरण पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी गई है. उन्होंने कहा कि निरीक्षण का उद्देश्य यही था कि स्कूलों में मिड डे मील की क्वालिटी बनाई रखी जाए और स्कूलों में पठन-पाठक का स्तर बढ़ाया जाए.

इनमें उच्च प्राथमिक विद्यालय मुड़ेना, कंपोजिट विद्यालय घुघैया, कंपोजिट विद्यालय पाठकपुर, प्राथमिक विद्यालय बाजपुर, प्राथमिक विद्यालय जड़वार, उच्च प्राथमिक विद्यालय गंगावास और प्राथमिक विद्यालय गुन्नौर अब्दुलहई शामिल हैं. इन सभी से तीन दिन के भीतर साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण मांगा गया है. वहीं, मिड-डे मील में ग्राम प्रधानों की भूमिका को देखते हुए संबंधित प्रधानों को भी नोटिस जारी किए गए हैं.

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