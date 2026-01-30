कोर्ट परिसर में मिला आपत्तिजनक सामान, हिरासत में 3 संदिग्ध
रायपुर जिला न्यायालय परिसर में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट ने शुक्रवार को सरप्राइज चेकिंग की.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 30, 2026 at 2:23 PM IST
रायपुर: बीते दिनों छत्तीसगढ़ के कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट है. एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट ने शुक्रवार को जिला न्यायालय परिसर में सरप्राइज चेकिंग की. इस दौरान पुलिस की टीम ने संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया है. उनसे पूछताछ जारी है. संदिग्ध व्यक्तियों से पुलिस को कुछ आपत्तिजनक सामान भी मिला है.
कोर्ट परिसर में चेकिंग के बाद हिरासत में 3 संदिग्ध
ईटीवी से बात करते हुए एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट के पुलिस उपायुक्त स्मृतिक राजनाला ने बताया कि अपराधों की रोकथाम और आपराधिक प्रवृत्ति पर नियंत्रण लगाने के लिए इस तरह की कार्रवाई हो रही है. आगे भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी. अधिकारी ने बताया कि एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम ने कोर्ट परिसर में चेकिंग के दौरान तीन संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया है. उनसे पूछताछ की जा रही है. कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी उनसे बरामद हुई है. जिसकी जांच पुलिस कर रही है.
20 सदस्यों की टीम कर रही चेकिंग
पुलिस उपायुक्त ने बताया कि इस पूरी चेकिंग की कार्रवाई में 20 सदस्यों की टीम को लगाई गई थी. इसके साथ ही कोर्ट परिसर और उसके आसपास के क्षेत्र में आने जाने वाले व्यक्तियों की गतिविधियों पर पुलिस नजर रखी हुई है. हिरासत में लिए गए तीन संदिग्ध को सिविल लाइन थाने में विस्तृत पूछताछ की जा रही है.
कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद अलर्ट
बता दें कि पिछले दिनों छत्तीसगढ़ सहित दूसरे राज्यों के कोर्ट परिसर को ईमेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी मिली थी. जिसके बाद कोर्ट परिसर में चेकिंग करना जरूरी भी था, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके. रोजाना कोर्ट परिसर में हजारों लोगों की आवाजाही होती है, जिसमें अधिवक्ता कर्मचारी और आम लोग कोर्ट पहुंचते हैं.