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लातेहार में हाथियों से खतरनाक हुए भालू, हमले को देखते हुए प्रसिद्ध सुरकुई जलप्रपात को पर्यटकों के लिए किया गया बंद

लातेहार: बरसात के दिनों में जंगली इलाका ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं. इस बार पलामू टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक खतरा भालू का हो गया है. महुआडांड़ वन क्षेत्र के आसपास जंगली भालुओं द्वारा जमकर आतंक मचाया जा रहा है. इससे वन विभाग के लोग भी चिंतित हैं. विभाग ने सुरक्षा को लेकर प्रसिद्ध सुरकुई जलप्रपात को भी पर्यटकों के लिए बंद कर दिया है.

दरअसल, बरसात के दिनों में जंगली जानवरों का प्रजनन काल होता है. इस दौरान जंगली जानवर ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं. हालांकि, इस मौसम में सबसे अधिक खतरा हाथियों का ही बढ़ जाता था. परंतु, इस बार जंगली भालुओं का आतंक पलामू टाइगर रिजर्व में चरम पर पहुंच गया है.

जानकारी देते फॉरेस्टर (Etv Bharat)

पलामू टाइगर रिजर्व के महुआडांड़ वन क्षेत्र में जंगली भालू का आतंक सबसे अधिक छाया हुआ है. यहां जंगल अथवा उसके आसपास के इलाके में जंगली भालू प्रत्येक दिन किसी न किसी व्यक्ति को घायल कर रहे हैं. भालुओं के इस आक्रामक तेवर के कारण वन विभाग भी चिंतित है और लगातार ग्रामीणों को जागरुक किया जा रहा है कि जंगलों में जाने से बचे.

ग्रामीण इलाकों में किया जा रहा है प्रचार प्रसार

इधर, इस संबंध में फॉरेस्टर गुरु दयाल सिंह ने बताया कि महुआडांड़ प्रखंड के जंगल के आसपास बसने वाले गांव में भालुओं के हमले से बचने के लिए लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी लोगों को यह बताया जा रहा है कि किसी भी सूरत में जंगल में ना जाएं. विभाग द्वारा लाउडस्पीकर के माध्यम से भी चलंत वाहन से गांव गांव में जाकर लोगों को जंगल में न जाने के लिए जागरूक किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि भालू का हमला काफी खतरनाक होता है. पिछले कुछ दिनों में अभी तक 5 से अधिक लोगों पर भालुओं ने हमला किया है. घायल का इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है.