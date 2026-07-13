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लातेहार में हाथियों से खतरनाक हुए भालू, हमले को देखते हुए प्रसिद्ध सुरकुई जलप्रपात को पर्यटकों के लिए किया गया बंद

लातेहार के महुआडांड़ में भालुओं के आंतक के कारण सुरकुई जलप्रपात को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है.

bear attack in Latehar
भालू (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 13, 2026 at 7:16 PM IST

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लातेहार: बरसात के दिनों में जंगली इलाका ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं. इस बार पलामू टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक खतरा भालू का हो गया है. महुआडांड़ वन क्षेत्र के आसपास जंगली भालुओं द्वारा जमकर आतंक मचाया जा रहा है. इससे वन विभाग के लोग भी चिंतित हैं. विभाग ने सुरक्षा को लेकर प्रसिद्ध सुरकुई जलप्रपात को भी पर्यटकों के लिए बंद कर दिया है.

दरअसल, बरसात के दिनों में जंगली जानवरों का प्रजनन काल होता है. इस दौरान जंगली जानवर ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं. हालांकि, इस मौसम में सबसे अधिक खतरा हाथियों का ही बढ़ जाता था. परंतु, इस बार जंगली भालुओं का आतंक पलामू टाइगर रिजर्व में चरम पर पहुंच गया है.

जानकारी देते फॉरेस्टर (Etv Bharat)

पलामू टाइगर रिजर्व के महुआडांड़ वन क्षेत्र में जंगली भालू का आतंक सबसे अधिक छाया हुआ है. यहां जंगल अथवा उसके आसपास के इलाके में जंगली भालू प्रत्येक दिन किसी न किसी व्यक्ति को घायल कर रहे हैं. भालुओं के इस आक्रामक तेवर के कारण वन विभाग भी चिंतित है और लगातार ग्रामीणों को जागरुक किया जा रहा है कि जंगलों में जाने से बचे.

ग्रामीण इलाकों में किया जा रहा है प्रचार प्रसार

इधर, इस संबंध में फॉरेस्टर गुरु दयाल सिंह ने बताया कि महुआडांड़ प्रखंड के जंगल के आसपास बसने वाले गांव में भालुओं के हमले से बचने के लिए लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी लोगों को यह बताया जा रहा है कि किसी भी सूरत में जंगल में ना जाएं. विभाग द्वारा लाउडस्पीकर के माध्यम से भी चलंत वाहन से गांव गांव में जाकर लोगों को जंगल में न जाने के लिए जागरूक किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि भालू का हमला काफी खतरनाक होता है. पिछले कुछ दिनों में अभी तक 5 से अधिक लोगों पर भालुओं ने हमला किया है. घायल का इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है.

थोड़े से लालच में जान जोखिम में डाल रहे हैं ग्रामीण

फॉरेस्टर ने बताया कि इन दिनों खुखड़ी का भी सीजन आ गया है. खुखड़ी लेने के लिए ग्रामीण घने जंगल में चले जा रहे हैं. जहां जंगली भालू उन पर हमला कर दे रहा है. उन्होंने कहा कि इस इलाके में भालू का विचरण काफी अधिक हो रहा है. ग्रामीण अभी जंगल में जाने से पूरी तरह परहेज करें. थोड़े से लालच के कारण उनकी जान जोखिम में पड़ सकती है.

प्रसिद्ध पर्यटन इलाकों को भी किया गया बंद

महुआडांड़ के जंगली इलाकों में भालुओं के आतंक को देखते हुए वन विभाग ने कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को भी पर्यटकों के लिए बंद कर दिया है. इन्हीं पर्यटन स्थलों में से एक प्रसिद्ध सुरकुई जलप्रपात भी है. जलप्रपात के इलाके में भालुओं के विचरण काफी अधिक हो रहा है. बाहरी पर्यटक इस बात से अनजान रहते हैं और सीधे जलप्रपात की ओर चले जाते हैं. जिससे उनकी जान पर भी खतरा हो सकता है. इसीलिए वन विभाग ने सुरक्षा को लेकर सुरकुई जलप्रपात को अस्थाई रूप से पर्यटकों के लिए बंद कर दिया है.

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