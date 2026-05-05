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इस साल मणिमहेश यात्रा पर हिमाचल आएंगे राहुल गांधी, कांग्रेस नेता का बड़ा दावा

मणिमहेश यात्रा हर साल अगस्त में शुरू होती है. इसमें देश-विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु मणिमहेश पहुंचते हैं.

Surjeet Singh Bharmouri
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ चंबा कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष सुरजीत सिंह भरमौरी (FB @SurjeetSharmaBharmouri)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 5, 2026 at 1:21 PM IST

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Updated : May 5, 2026 at 2:01 PM IST

3 Min Read
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चंबा: भारत की राजनीति में पहली बार कोई बड़ा नेता हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में स्थित मणिमहेश यात्रा करेगा. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इसी साल 2026 में होने वाली मणिमहेश यात्रा में आने वाले हैं. चंबा जिले की सबसे बड़ी और धार्मिक यात्राओं में से एक मानी जाने वाली मणिमहेश यात्रा अगस्त में शुरू हो जाती है, जिसके लिए देश-विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु मणिमहेश पहुंचते हैं और मनोकामनाएं मांगते हैं.

पहली बार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आएंगे मणिमहेश

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहली बार चंबा जिला की पवित्र मणिमहेश यात्रा करने के लिए यहां पहुंचेंगे. कांगड़ा में हुए संगठन सम्मेलन को लेकर राहुल गांधी धर्मशाला पहुंचे थे. उसके बाद कांग्रेस के बड़े नेताओं के सामने यह बात हुई है. उसके मुताबिक कांग्रेस का यह दावा है कि राहुल गांधी मणिमहेश यात्रा करने के लिए आएंगे.

जिला अध्यक्ष सुरजीत भरमौरी ने दी जानकारी

कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरजीत सिंह भरमौरी ने बताया कि, "हाल ही में संगठन सम्मेलन में उन्होंने नेता प्रतिपक्ष पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी से मुलाकात की है. उन्हें मणिमहेश यात्रा पर आने के लिए निमंत्रण दिया है. इसे राहुल गांधी ने बड़े ही सहजता के साथ स्वीकार किया है. इस साल होने वाली मणिमहेश यात्रा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मणिमहेश यात्रा करेंगे जो अपने आप में बड़ी बात है."

पहले भी कई राज्यों में कर चुके हैं पवित्र स्थलों की यात्रा

सुरजीत सिंह भरमौरी ने बताया, राहुल गांधी अक्सर धार्मिक स्थलों पर पहुंचने के लिए प्रयास करते हैं. इससे पहले भी उनके देश के बड़े राज्यों में जहां पवित्र धार्मिक स्थल है वहां पहुंचे हैं. इस बार हिमाचल प्रदेश में होने वाली 2026 की मणिमहेश यात्रा में राहुल गांधी पहुंचेंगे और वह पहले नेता होंगे जो चंबा जिले के किसी पवित्र मणिमहेश यात्रा में पहुंचेंगे.

2027 विधानसभा चुनाव से पहले मणिमहेश यात्रा अहम!

वहीं, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि, 2027 में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के मणिमहेश यात्रा पर आने की बात सामने आ रही है तो इसे 2027 विधानसभा चुनाव के साथ जोड़कर देखा जा रहा है. हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, यहां कई ऐसे पवित्र धार्मिक स्थल है जहां लोगों की अपनी-अपनी आस्था है. लोग अपनी आस्था के अनुसार धार्मिक स्थलों की अहमियत को समझते हैं.

हवाई सेवा और पैदल यात्रा से पहुंचते हैं मणिमहेश डाल झील

अगस्त महीने में शुरू होने वाली पवित्र मणिमहेश यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा भी उपलब्ध रहती है. उसके साथ ही अधिकतर श्रद्धालु चंबा से ही पैदल यात्रा करके मणिमहेश के डल झील तक पहुंचाते हैं. वहां पवित्र डल झील में स्नान करने के बाद श्रद्धालु वापस अपनेल लौटते हैं.

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Last Updated : May 5, 2026 at 2:01 PM IST

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