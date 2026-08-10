EBC में शामिल होंगे सुरजापुरी मुसलमान! सीमांचल को साधने के लिए NDA का प्लान
सुरजापुरी मुसलमान को ईबीसी में शामिल करने से बिहार में किसको फायदा होगा, किसका समीकरण बिगड़ेगा? पढ़ें अविनाश कुमार की स्पेशल रिपोर्ट..
Published : August 10, 2026 at 7:20 PM IST
पटना: बिहार के सीमांचल में लाखों की संख्या में सुरजापुरी मुसलमान कम्युनिटी के लोग रहते हैं. आर्थिक सामाजिक तौर पर पिछड़े सुरजापुरी मुसलमान को फिलहाल बीसी का दर्जा मिला हुआ है लेकिन लंबे समय से अत्यंत पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की मांग होती रही है. अब सम्राट चौधरी की सरकार ने नई पहल की है. सीमांचल में इनकी आबादी 24 लाख 46211 है. 7 सीटों पर इनका दबदबा है.
कौन है सूरजापुरी मुस्लिम?: सुरजापुरी मुस्लिम असल में सुरजापुरी भाषा बोलते हैं, जो बंगाली, मैथिली और असमिया भाषाओं का एक मिश्रण है. मुसलमानों में इसके कारण अलग स्थान दिलाता है लेकिन आर्थिक रूप से सुरजापुरी मुस्लिम सबसे गरीब हैं. देश में सुरजापुरी मुस्लिम बिहार, पश्चिम बंगाल, असम में पाए जाते हैं तो वहीं, बंगलादेश और नेपाल के कुछ इलाकों में भी इनकी अच्छी संख्या है.
बिहार के सीमांचल क्षेत्र किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया में रहने वाले इस समुदाय की आर्थिक और सामाजिक स्थिति काफी कमजोर है. 2023 जातीय गणना के आंकड़ों को मानें तो बिहार की आबादी का 1.87 प्रतिशत सुरजापुरी मुस्लिम है. इनकी संख्या 24 लाख 212 के आसपास है. बिहार में सुरजापुरी मुस्लिम को अभी पिछड़ा वर्ग ओबीसी 2 में रखा गया है. 2003 में पिछड़ा वर्ग (BC) में शामिल किया गया था.
वहीं, पश्चिम बंगाल में सुरजापुरी मुस्लिम उत्तर दिनाजपुर और जलपाईगुड़ी इलाके के कुछ हिस्सों में रहता है. पश्चिम बंगाल में इस समुदाय को मुख्य रूप से 'नासिया शेख' के नाम से जाना जाता है. वहां इन्हें राज्य और केंद्र दोनों की ओबीसी आरक्षण सूची का लाभ मिलता है.
ईबीसी में शामिल करने की मांग क्यों?: बिहार में लंबे समय से सुरजापुरी मुसलमान को पिछड़ा वर्ग से अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की मांग होती रही है. ओबीसी-2 में होने के कारण आरक्षण सहित कई तरह की सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता है. इस समुदाय की आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर नहीं है. बड़ी संख्या में रोजी रोजगार के लिए पलायन करते हैं. इन्हीं सब को लेकर लगातार मांग होती रही है, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके.
सुरजापुरी मुस्लिम को ईबीसी का मिलेगा दर्जा: विधानसभा के मानसून सत्र में भी गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से इन्हें अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की मांग रखी गई थी, जिस पर सरकार ने सकारात्मक जवाब भी दिया. बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह ने सरकार की ओर से जवाब देते हुए कहा कि सुरजापुरी मुसलमान को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की तैयारी हो रही है. इसके लिए पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग से इस मुद्दे पर बैठक भी हो चुकी है और इनका सर्वेक्षण का काम भी हो रहा है.
मुस्लिमों की नाराजगी दूर करने की कोशिश?: बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान का कहना है कि यह तबका काफी पिछड़ा हुआ है. विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए ही हम लोगों की सरकार पहल कर रही है. क्या मुसलमानों की नाराजगी को दूर करने का यह प्रयास है? इस पर जमा खान का कहना है कि हमारी सरकार ने सबसे अधिक काम मुस्लिम समाज के लिए किया है, मुस्लिम समाज के लोग भी जानते हैं.
"हम लोगों की सरकार हर तबके के विकास के लिए काम कर रही है. सुरजापुरी मुस्लिम काफी पिछड़े हुए हैं. आर्थिक और सामाजिक रूप से भी इसलिए उनके विकास के लिए सरकार उन्हें पिछड़ा वर्ग से अति पिछड़ा वर्ग में शामिल कर रही है. जिससे उन्हें कई तरह की सुविधाओं का लाभ मिले."- जमा खान, मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
क्या बोला विपक्ष?: वैसे तो एआईएमआईएम के नेताओं के तरफ से भी लंबे समय से इसकी मांग होती रही है लेकिन आरजेडी और जेडीयू के नेता भी सुरजापुरी मुस्लिम को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की आवाज उठाते रहे हैं. विधानसभा चुनाव के समय असदुद्दीन ओवैसी ने जोर-शोर से मांग की. आरजेडी प्रवक्ता है एजाज अहमद कहते हैं कि लालू यादव और तेजस्वी यादव हमेशा से सुरजापुरी समाज के उत्थान के लिए आवाज उठाते रहे हैं. ये एनडीए सरकार सिर्फ राजनीति करती है.
"हम लोग तो लगातार इसकी मांग करते रहे हैं, क्योंकि यह वर्ग आर्थिक रूप से काफी पिछड़ा है. यदि अति पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाता है तो इससे इन्हें कई तरह की सुविधा मिलेगी. सरकार अगर अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करती है तो इस समाज के लिए बेहतर होगा लेकिन सिर्फ राजनीति करने के लिए इसे मुद्दा बनाएगी, तब इस समाज को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है."- एजाज अहमद, प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल
किसका फायदा, किसका नुकसान?: अगर सुरजापुरी मुसलमान को अत्यंत पिछड़ा वर्ग में शामिल कर लिया जाता है तो किसको फायदा होगा? क्या इससे आरजेडी-कांग्रेस या एआईएमआईएम को नुकसान होगा? इस सवाल पर राजनीतिक विशेषज्ञ भोलानाथ कहते हैं कि इस फैसले से सीमांचल में बीजेपी को सीधे लाभ नहीं होगा तो उनके सहयोगियों के माध्यम से एनडीए को लाभ जरूर मिल सकता है.
"बिहार में आरक्षण का लाभ दलित समुदाय या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं, तभी सही ढंग से मिल पाता है. सियासी रूप से देखें तो बीजेपी को भले ही मुसलमान का वोट नहीं मिलता हो लेकिन सहयोगी दलों जदयू और अन्य घटक दलों को मुसलमानों का वोट मिलता है. ऐसे में इस फैसले से एनडीए को लाभ तो जरूर मिलेगा."- भोलानाथ, राजनीतिक विशेषज्ञ
कितनी सीटों पर निर्णायक भूमिका?: सीमांचल के 24 मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटों में से सात विधानसभा की सीटों पर सुरजापुरी मुस्लिम निर्णायक भूमिका निभाते हैं. किशनगंज जिले के किशनगंज, ठाकुरगंज, बहादुरगंज और कोचाधामन चारों विधानसभा सीटों पर सुरजापुरी मुस्लिम का दबदबा है. वहीं पूर्णिया जिले के अमौर और बायसी विधानसभा सीट पर सुरजापुरी मुस्लिम जीत-हार में बड़ी भूमिका निभाते हैं. इसके अलावे कटिहार जिले के बलरामपुर विधानसभा सीट में भी सुरजापुरी मुस्लिम का काफी दबदबा है.
पहले आरजेडी और कांग्रेस की तरफ सुरजापुरी मुस्लिम का झुकाव था लेकिन ओवैसी की एंट्री के बाद से इस समुदाय का झुकाव एआईएमआईएम की तरफ हुआ है. अमौर, कोचाधमन और बहादुरगंज जैसी सीटों पर इसी दल का पिछले दो विधानसभा से कब्जा है. इसलिए एनडीए नेताओं की भी नजर इस समुदाय पर है. अत्यंत पिछड़ा वर्ग में शामिल कर कर इस समुदाय को लुभाने की कोशिश हो रही है.
मुसलमानों में तीसरे नंबर पर सुरजापुरी: जातीय गणना के अनुसार बिहार में मुसलमानों की सबसे बड़ी जाति शेख है. इसकी आबादी करीब 50 लाख है, जो राज्य की कुल आबादी का 3.8% है. दूसरे नंबर पर मोमिन अंसारी जाति है, जिसकी आबादी करीब 46 लाख यानी 3.5% है. उसके बाद सुरजापुरी मुस्लिम हैं, जिनकी आबादी करीब साढ़े 24 लाख यानी 1.87% है. धुनिया की आबादी करीब 18 लाख है और लगभग इतनी ही आबादी राईन या कुंजरा की है.
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