सूरजपुर में पति ने की पत्नी की बेहरमी से हत्या, दोनों ने पी रखी थी शराब
पति ने पत्नी को डंडे और लात-घुसों से मार-मारकर उसकी जान ले ली. घरेलू विवाद और नशे बना हत्या की वजह
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 26, 2026 at 12:59 PM IST
सूरजपुर: जिले में एक हैरान कर देने वाली और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी. इस जघन्य वारदात के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है. मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के देवनगर स्थित बड़कापारा मोहल्ले का है, जहां शुक्रवार को यह सनसनीखेज घटना हुई.
दोनों ने पी रखी थी शराब
आरोपी संतलाल भास्कर शराब के नशे में था और उसकी पत्नी चिंतामणि ने भी शराब का सेवन किया हुआ था. इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक हो गया. गुस्से में आकर संतलाल ने अपनी पत्नी पर डंडे, हाथ-मुक्कों और लातों से हमला कर दिया.
बेरहमी से मारपीट, गई जान
मारपीट इतनी क्रूर थी कि महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतिका के शरीर पर कई जगह गहरे चोट के निशान थे, वहीं कई हड्डियां भी टूट गई थीं. इसके अलावा अंदरूनी अंगों में भी सूजन और गंभीर चोटें पाई गई हैं, जो लगातार मारपीट का परिणाम हैं.
आरोपी हिरासत में
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की. इसके बाद उसे गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज किया गया और न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है.
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, प्रारंभिक जांच में घरेलू विवाद और नशे की हालत इस घटना की मुख्य वजह मानी जा रही है. फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है.