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सरगुजिहा बोली और स्कूल एडमिशन विवाद, कलेक्टर ने लिया संज्ञान, जांच टीम का गठन

शुक्रवार को इस मुद्दे पर छात्र संगठन एनएसयूआई ने मोर्चा खोल दिया है. एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष आशीष जायसवाल की अगुवाई में एक टीम कलेक्टर अजीत वसंत से मिलने पहुंची. आशीष जायसवाल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र से एक केस सामने आया है. यहां एक बच्चा किड्स एकेडमी में एडमिशन लेना चाहता था. उसको सरगुजिहा भाषा की वजह से एडमिशन नहीं दिया गया. सरगुजा भाषा के अलावा आप कोई भाषा नहीं जानते इसलिए एडमिशन देने से इंकार कर दिया.

सरगुजा : सरगुजा संभाग के अंबिकापुर में एक स्कूल पर सरगुजिहा भाषा बोलने की वजह से एडमिशन नहीं देने का आरोप लगा है. अब इस मुद्दे पर हंगामा मच गया है. एनएसयूआई ने पूरे मुद्दे पर विरोध जताया है. चौतरफा विरोध और मीडिया में मुद्दा आने के बाद जिला प्रशासन पर दवाब बन रहा है. कल ईटीवी भारत ने इस खबर को सबसे पहले प्रकाशित किया था, शिक्षा विभाग के सहायक संचालक, सरगुजिहा बोली के जानकार सहित प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने भी इसकी आलोचना की थी. खबर प्रकाशन के बाद प्रशासन भी हरकत में आया और एक जांच दल गठित किया गया था.

मैं इन संस्थानों से पूछना चाहता हूं. क्या सरगुजा, बोली बोलना अपराध है, क्या सरगुजा के लोगों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए? ऐसी मानसिकता वाले लोगों के खिलाफ आज हम लोग कलेक्टर सरगुजा को ज्ञापन देने आए हैं कि ऐसे शिक्षण संस्थान जो कि भाषा पे अपना अधिकार जमा कर इनके शिक्षा को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं. इनकी मान्यता रद्द कर देनी चाहिए- आशीष जायसवाल, जिलाध्यक्ष, एनएसयूआई, सरगुजा

कलेक्टर ने जांच की कही बात

इस मामले में सरगुजा कलेक्टर अजीत वसंत ने कहा कि"आज कुछ संगठन और मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है, शिकायत प्राप्त होने के साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के लिए आदेशित किया गया है, अगर जांच में शिकायत सही पाई जाती है तो विद्यालय के ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी.

स्कूल प्रबंधन की प्रतिक्रिया आई सामने

इधर स्कूल प्रबंधन ने जब मामले को बिगड़ता देखा तब जाकर उसकी प्रतिक्रया सामने आई है, स्कूल की प्रिसिंपल नेहा सिंह ने कहा कि हम पर जो आरोप लगाए गए हैं कि हमने किसी लैंग्वेज को लेकर बच्चे को एडमिशन नहीं दिया, ये आरोप गलत है. हमारे यहां जो भी बच्चे आते हैं मै उसका डेमो लेती हूं कि वो बच्चा मैनेजमेंट में एडजेस्ट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है. बच्चा मेरे टीचर की बात समझ पा रहा है यहा नहीं.

पहले ये प्रोसीजर अप्लाई करती हूं, मैंने उस बच्चे को डेमो बेस पर रखा था, मेरे यहां की टीचर सरगुजिहा लैंग्वेज भी जानती हैं. टीचर ने उससे बात करने की कोशिश की लेकिन बच्चे की तरफ से कोई रिसपॉन्स नहीं आया. बच्चा अपनी बात नहीं बता पा रहा था. इसलिए हमने ऐसा कहा- नेहा सिंह, प्रिंसिपल, स्वरंग किड्स एकेडमी

क्या है पूरा मामला जानिए ?

यह पूरा मामला अंबिकापुर के चोपड़ा पारा स्थित स्वरंग किड्स स्कूल एकेडमी का है. एक बच्चे को यहां एडमिशन देने से इसलिए इंकार कर दिया गया क्योंकि वो बच्चा सरगुजिहा बोलता है. यहां पढ़ने वाले दूसरे घरों के बच्चे जो हिंदी बोलते हैं वो इस बच्चे की वजह से सरगुजिहा सीख जाएंगे.