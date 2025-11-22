ETV Bharat / state

CGPSC 2024: सब्जी बेचने वाले की बेटी बनी डिप्टी कलेक्टर, पिता ने पढ़ाई के लिए बेच दी थी जमीन

CGPSC 2024 परीक्षा में सरगुजा की बेटी के साथ यहां के दो बेटों ने भी कमाल कर दिखाया है.

CGPSC 2024 Result
सीजीपीएससी 2024 का रिजल्ट (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 22, 2025 at 6:12 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

सरगुजा: सीजीपीएससी में सरगुजा के युवाओं को शानदार सफलता मिली है. सड़क किनारे सब्जी बेचकर परिवार का लालन पालन करने वाले की बेटी चंचल पैकरा ने अनसूचित जनजाति वर्ग में टॉप किया है और डिप्टी कलेक्टर का रैंक हासिल किया है. वहीं सरगुजा से एसटी कैटेगरी में मयंक मंडावी ने दूसरा स्थान हासिल किया है. प्रसून गुप्ता ने भी डीएसपी पद के लिए क्वालीफाई किया है. तीनों युवा सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के हैं.

सीजीपीएससी में चंचल को मिली कामयाबी

सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के कारबेल गांव के रघुबीर पैकरा की खुशी का ठिकाना नहीं है. बेटी चंचल पैकरा ने सीजीपीएससी 2024 में एसटी वर्ग में टॉप किया है. चंचल पैकरा की ओवरऑल रैंकिंग 204 है. चंचल पैकरा ने साल 2021-22 में जगदलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से बीई सिविल की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास की थी. वह तीन साल से बिलासपुर में रहकर सीजीपीएससी की तैयारी कर रहीं थीं. पिता रघुबीर सिंह ने बताया कि चंचल बचपन से ही पढ़ाई में होनहार है. पहली बार जब पीएससी प्री की परीक्षा दी थी तो उसमें सफल नहीं हो पाई. लगातार कड़ी मेहनत की और चंचल ने सीजीपीएससी प्री के साथ ही मेंस भी निकाला और डिप्टी कलेक्टर के लिए चयनित हुईं हैं.

बेटी की पढ़ाई के लिए पिता ने बेच दी जमीन

चंचल के पिता रघुवीर पैकरा ने बताया कि वो पेशे से किसान हैं और खेती करने के साथ ही सीतापुर हाई स्कूल के बाहर सड़क किनारे सब्जी बेचने का काम करते हैं. मां कुंतीला पैकरा सामान्य गृहिणी हैं. घर के साथ ही खेती बाड़ी और सब्जी बेचने में साथ देती हैं. बेटी की पढ़ाई को माता-पिता ने पूरा सहयोग दिया और बेटी की पढ़ाई के लिए उन्होंने अपनी जमीन का कुछ टुकड़ा भी बेच दिया था.

पिता रघुवीर का कहना है कि चंचल बचपन से ही होनहार है. चंचल पैकरा की प्राथमिक शिक्षा काराबेल के सरकारी प्राथमिक शाला में हुई. इसके बाद चंचल का चयन एकलव्य विद्यालय सरना के लिए हुआ था. दसवीं एवं बारहवीं की परीक्षा चंचल ने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की. दोनों ही कक्षाओं में वे स्कूल टॉपर रहीं. चंचल की छोटी बहन वर्तमान में अंबिकापुर कॉलेज से बीएससी कर रही है. वहीं छोटा भाई एकलव्य विद्यालय घंघरी में 11 वीं का छात्र है.

सीजीपीएससी में मयंक की सफलता

सीजीपीएससी 2024 की परीक्षा में जिले के सीतापुर क्षेत्र से मयंक मंडावी को भी कामयाबी मिली है. कटनईपारा गांव के मयंक मंडावी ने एसटी कैटेगरी में 210वीं रैंक के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है और डिप्टी कलेक्टर के लिए चयनित हुए हैं. मयंक वर्तमान में जीएसटी इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थ हैं. जीएसटी इंस्पेक्टर के पद पर रहते हुए उन्होंने सीजीपीएससी की परीक्षा दी थी और परीक्षा में वे सफल हुए. मयंक मंडावी के पिता रमेश मंडावी फारेस्ट विभाग में डिप्टी रेंजर हैं जबकि उनकी मां देवमती सिंह गृहणी हैं.

प्रसून गुप्ता बने डीएसपी

सीजीपीएससी में सरगुजा के सीतापुर से प्रसून गुप्ता ने भी सफलता हासिल की है. सीजीपीएससी 2024 के परीक्षा परिणामों में प्रसून गुप्ता ने 36वां रैंक हासिल किया है. इसके पहले भी प्रसून गुप्ता ने सीजीपीएससी की परीक्षा दी थी और 60वां रैंक हासिल किया था.

प्रसून वर्तमान में जशपुर जिला जेल के जेल अधीक्षक के पद पर पदस्थ हैं लेकिन उन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी और इस बार उन्होंने डीएसपी पद के लिए सफलता हासिल की. प्रसून के पिता सुख सागर गुप्ता सेवानिवृत्त प्रधान पाठक हैं जबकि मां मंजुलता गुप्ता शिक्षिका हैं. प्रसून के बड़े भाई नीरज गुप्ता भी शिक्षक हैं. प्रसून की इस सफलता से क्षेत्रवासियों में हर्ष का माहौल है.

CGBSE ने 10वीं-12वीं बोर्ड का टाइम टेबल जारी किया, हाईस्कूल-हायर सेकेंडरी का पूरा टाइम-टेबल जानिए

विवेक शर्मा छत्तीसगढ़ के नए एडवोकेट जनरल

CGPSC 2024 में नीरज और प्रिया ने पाई सफलता, परिजनों ने जताई खुशी

TAGGED:

सीजीपीएससी
सब्जी विक्रेता की बेटी अफसर
CGPSC 2024
सरगुजा
SUCCESS IN CGPSC

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

साहसी मानव तस्करी विरोधी कार्यकर्ता से लेकर भारत की 'जल माता' तक कौन हैं रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 विजेता ? जानें

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन बोले- गलत सूचना के युग में मीडिया सच्चाई से अवगत कराए

सर्विस, इनोवेशन और राष्ट्रीय भावना के साथ रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 का समापन

बुलंद हौसलों की कहानी: एक एक्सीडेंट और इलेक्ट्रीशियन से चित्रकार बन गए धमतरी के बसंत साहू

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.