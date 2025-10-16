ETV Bharat / state

सरगुजा की बेटी जिसने छोड़ी बड़ी कंपनियों की नौकरी और अब आदिवासी और छत्तीसगढ़ी कल्चर को आगे बढ़ाने छेड़ी मुहिम

जिसके बाद दीक्षा ने नौकरी छोड़ी और अपने जुनून को पूरा करने में निकल पड़ी. दीक्षा जो अब नोएडा में रहती हैं लेकिन छत्तीसगढ़ की मिट्टी में जन्मी बेटी को अपनी मिट्टी की पहचनान बार बार याद आई और उसने देश भर की लोक कला, संस्कृति और सभ्यता को दुनिया के सामने लाने का बीड़ा उठाया. पहले चरण में दीक्षा ने छत्तीसगढ़ और झारखंड को चुना. बस्तर से काम शुरू किया है. यहां मुरिया समुदाय की घोटुल परम्परा को पुनर्जीवित करने के लिए दूरस्थ क्षेत्र के 25 महिला पुरुषों को प्रशिक्षित किया गया है.

आदिवासी संस्कृति बचाने कैसे शुरू हुई मुहिम: आदिवासी बाहुल्य सरगुजा से निकलकर दीक्षा तिवारी उच्च शिक्षा के लिए रिसर्च कर रही थी, रिसर्च के दौरान वो बस्तर की लोक संस्कृति से परिचित हुई और उसने देखा कि एक समृद्धशाली इतिहास गर्त में जा रहा है. आदिवासी समाज की इस कला को ना तो पहचान मिल रही है और ना ही उसका लाभ इनको मिल पा रहा है. दीक्षा बस्तर में मुरिया समाज की घोटुल परम्परा पर चिंतित थी. दीक्षा ने अपनी रिसर्च के साथ पढ़ाई पूरी की और यूनाइटेड नेशन के लिए भारत में काम किया और फिर एक इंडियन कंपनी के लिए हेल्थ वेलफेयर का काम किया. लेकिन रिसर्च के दौरान बस्तर में हुआ अनुभव दीक्षा के जहन में बस चुका था वो ठान चुकी थी कि वो लोक कलाओं के उत्थान के लिए प्रयास करेंगे.

चिन्हारी कल्चर फाउंडेशन से जुड़ी सरगुजा की दीक्षा तिवारी छत्तीसगढ़ और बस्तर की संस्कृति को सहेजने और उसे दूर दूर तक फैलाने पर काम कर रही है. ETV भारत ने उनसे बात की. इस दौरान दीक्षा ने ये बात कही.

सरगुजा: " छत्तीसगढ़ और सरगुजा में सबसे बड़ी दिक्कत ये हैं कि यहां के युवा के अंदर कल्चरल आइडेंटिटी क्राइसेस है. इसका मतलब ये है कि एक पंजाब या राजस्थान का व्यक्ति अपने कल्चर पर बहुत गर्व करता है लेकिन अगर मैं किसी छत्तीसगढ़ी से बात करूं तो वो कहेंगे कि हम छत्तीसगढ़ी नहीं बोलते, वो तो आदिवासियों की भाषा है. इस बैरियर को ब्रेक करना है. यहां के युवाओं के अन्दर ये भाव जगाना है कि ये आपकी संस्कृति है आपका आर्ट है. आप इसे प्रमोट कीजिए. आप बहुत प्राइड से कोसा पहनिए, बहुत प्राइड से बेल आर्ट पहनिए और और उसका उपयोग कीजिए. हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ी संस्कृति को आगे बढ़ाएं और इस पर काम करें."

सवाल : इस क्षेत्र में काम करने का मन कैसे बना और प्रेरणा कैसे मिली ?

"जब मास्टर्स की पढ़ाई कर रही थी, तब मास्टर थीसस लिखना था. जिसमें शोध का विषय नक्सलवाद जिस एरिया में सबसे ज्यादा होता है वहां वायलेंस के कई प्रकार होते हैं, एक प्रकार का वायलेंस होता है स्ट्रक्चरल वायलेंस में आदिवासियों का रिलेशनशिप विथ वेलफेयर स्टेट कैसा होता है उस पर रिसर्च करना था. स समय मेरा बस्तर में रहना हुआ, लेकिन वो मेरी शोध का हिस्सा नही था, लेकिन उस समय एक आउट कम आया कि मुरिया कम्न्युनिटी वहां रहती है. जिनकी संख्या बहुत कम है. मुरिया आदिवासियों की एक परंपरा है, घोटुल परंपरा उनकी मौजूदगी का बड़ा हिस्सा है, क्योंकि घोटुल परंपरा में हॉट स्पॉट आफ यूथ जमा होने के लिए था. लेकिन अक्सर नक्सली वहां पहुंच जाते थे और अपनी बैठक करते थे. सीआरपीएफ की नजर में ये बात आई और उन्होंने इसे ध्वस्त कर दिया. धीरे धीरे घोटुल में भीड़ जमा होना बंद हो गई."

"ये बात मेरे रिसर्च में थी, लेकिन शोध का हिस्सा नहीं था इसलिए कभी कहीं प्रकाशित नहीं हुई, लेकिन ये बात मेरे बैक आफ द माइंड में हमेशा से थी. फिर मैं पोस्ट ग्रेजुएट हो गई, फिर इन्वेस्टमेंट फर्म में काम शुरू किया. लेकिन एक बात हमेशा से दिमाग में थी कि मैं छत्तीसगढ़ से हूं, दिल्ली में रहती हूं लेकिन अपने छत्तीसगढ़ के लिए क्या कर रही हूं. इंडिया का कल्चर बहुत लार्ज और डाईवर्स है, लेकिन जब हम इन्डियन आर्ट की बात करते हैं तो वही कुछ नाम गुजराती, राजस्थानी, मधुबनी और कुछ गोंड आर्ट पर ही बात होती है, लेकिन बाकी इतना कुछ है जिस पर हम बात नहीं करते हैं, तो इसी सोच के साथ हमने चिन्हारी कल्चर फाउंडेशन के साथ काम शुरू किया है. इस काम में हम छत्तीसगढ़, झारखण्ड, बिहार जैसे राज्यों के साथ ग्रांट देकर काम करना चाहते हैं."

सरगुजा की बेटी दीक्षा तिवारी (ETV Bharat Chhattisgarh)

सवाल : किस तरह के काम होंगे और अभी किस तरह के काम शुरू किये जा चुके हैं ?

इस सवाल के जवाब में दीक्षा ने बताया "हम तीन वर्टिकल पर काम करते हैं जिसमे पहला है नॉलेज सिस्टम क्रियेट करना, नॉलेज सिस्टम क्रियेट करने के लिए हम हर साल एक ग्रांट देंगे, जिसमे पहला ग्रांट हमने बस्तर को दिया हुआ है, जो कि इस रिसर्च का हिस्सा भी रहा है. हमने देखा कि मुरिया कम्न्युटी का कल्चर पतन की ओर है उसको हमने एक लोकल एनजीओ के जरिये आगे बढ़ने का काम किया है. इन लोगों ने दूरस्थ इलाकों में जाकर मुरिया कम्युनिटी को सात दिन का प्रशिक्षण दिया ताकी वो घोटुल आर्ट को आगे बढ़ा सकें. आज एक घोटुल में सफलता पूर्वक 25 युवा अपने काम को फिर से आगे बढ़ा रहे हैं. अब वो अन्य घोटुल में भी लोगों को सिखाएंगे. इस बात की खुशी है कि हमारा पहला काम वही से शुरू हुआ जहां इस सोच का जन्म हुआ था."

घोटुल परंपरा में आदिवासी अविवाहित युवक युवतियां एक साथ रहकर सामाजिक, सांकृतिक और साहित्यिक शिक्षा लेते हैं. एक दूसरे से बातचीत और अनुभव का आदान प्रदान होता है. इसमें रहकर ही वो अपना जीवन साथी चुनते हैं. घोटुल के दौरान ये अपनी लोक कला, संगीत, नृत्य, गीत, गहने वन्य कलाओं को सीखते हैं.

दीक्षा आगे बताती है "अभी हम एक और ग्रांट पर काम कर रहे हैं जिसमे हम छत्तीसगढ़ के दस पुराने मंदिरों के आर्किटेक्चर पर नॉलेज सिस्टम क्रियेट कर रहे हैं. छत्तीसगढ़ के खानपान पर बिहार के म्यूजिक पर क्योंकि आज कल का म्यूजिक कैसा हो चुका है आप जानते ही हैं, तो ऐसे अलग अलग विषयों पर हम नॉलेज सिस्टम क्रियेट करेंगे.

दूसरा हम एक प्लेटफार्म बना रहे हैं जिसमे कोई भी आर्टिस्ट जैसे कोई रजवार भित्ति वाला है वो कैसे काम कर रहा है. दिल्ली में अगर किसी को उनको बुक करना है तो वो उनसे संपर्क कर सकेंगे, ऐसी महिलाएं जो सोहर गीत गाती है, उन्हें प्लेटफॉर्म देंगे. जिससे वो अपने आर्ट को नेशनल और इंटरनेश्नल लेवल पर दिखा सके."

दीक्षा कहती हैं "हम बहुत सारे डिजाइनर के टच में है जिनके जरिए हम सेलिब्रिटी जो ज्वेलरी पहनती हैं उन तक हम कैसे बेल आर्ट की ज्वेलरी पहुंचा सके. पूरे साल हम इवेंट करते हैं, जिसमे हम अपने कल्चर को प्रमोट कर सके. "

सरगुजा की बेटी (ETV Bharat Chhattisgarh)

सवाल : सरगुजा में आपका जन्म हुआ यहां के लिए क्या सोच है.

सरगुजा के विषय पर दीक्षा ने कहा "सरगुजा में मेरी सबसे पसंदीदा जगह है सीताबेन्गरा गुफा, सीता बेन्गरा अपने आप में एक बड़ी ऐतिहासिक पहचान रखता है जो लोगों को पता नहीं है. वर्ल्ड का ओल्डेस्ट रिटन लव लेटर उसकी दीवार पर है, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है. तो हम चाहेंगे कि उसको मेन स्ट्रीम हिस्ट्री से जोड़कर उसपर रिसर्च कर यहां का टूरिज्म बढ़ाएं.